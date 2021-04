Jugar a videojuegos es una excelente manera de desconectar un poco de la realidad y pasarla bien en mundos ficticios. Si últimamente te has empezado a sentir solo, jugar online con amigos puede resultarte muy revitalizador. Ahora bien, no todos los juegos con multijugador online sirven para socializar con amigos (o desconocidos). Hay algunos que ni siquiera tienen chat, ya que no es una función necesaria dentro de sus reglas.

Por ello, en esta ocasión queremos recomendarte 10 juegos para móviles con chat donde podrás reunirte con tus amigos, charlar y vivir divertidas experiencias juntos. Dentro de esta lista también incluiremos juegos basados en conversaciones por chat que te hacen sentir que estás hablando con alguien. Por cierto, hemos elegido solo juegos gratuitos para que el dinero no sea una excusa para no probarlos.

Roblox, cientos de juegos de todo tipo para jugar y chatear con amigos

Roblox es una plataforma donde encontrarás cientos de juegos para jugar de forma gratuita (algunos de pago o con micropagos), pues son creados por la comunidad. La mayoría de ellos están diseñados para jugar con otras personas e incluyen un chat para conversar mientras juegas. De hecho, en Roblox puedes crear tu propia sala para reunirte virtualmente con tus amigos solo para conversar. La plataforma también ofrece mensajería privada y grupos para chatear.

Otro componente social de Roblox que nos gusta es que te permite crear un personaje y personalizarlo a tu antojo. Y como la comunidad siempre está creando juegos nuevos, en Roblox constantemente descubrirás algo nuevo para jugar con tus amigos. Por si fuera poco, la plataforma permite el juego cruzado entre Android, PC, iOS y Xbox. Así que nadie puede poner una excusa para no conectarse y jugar.

I Am Innocent, un juego donde debes encontrar al asesino chateando con los sospechosos

I Am Innocent no es un juego para jugar con amigos. Se trata de una experiencia para una sola persona donde te narran una historia interactiva de una serie de adolescentes que han sido asesinadas y tú tienes que encontrar el culpable. Para ello, tendrás que chatear por medio de una aplicación de mensajería dentro del juego con todos los sospechosos y así recopilar pistas que te permitan saber con certeza quién es el asesino.

En el juego hay muchos puzzles y minijuegos de resolver acertijos que se te presentarán en forma de aplicación o red social, por lo que es muy realista en ese sentido. Es un juego de investigación muy interesante, así que pruébalo.

Habbo, un juego social que nunca pasa de moda

Lanzado originalmente en el año 2000, Habbo es uno de los juegos sociales online más veteranos que aún existe en Internet. En sus inicios solo se podía jugar a través de su página web, pero ahora ya está disponible en Android e iOS. Por si no lo conoces, Habbo es un juego que te ofrece millones de salas creadas por los usuarios que puedes visitar para chatear con distintas personas. De hecho, tú también puedes crear una sala y personalizarla a tu manera con miles de objetos y opciones.

Tu avatar en Habbo también es 100% personalizable gracias a la gran cantidad de prendas de vestir, estilos de cabello y otros objetos que el juego pone a tu disposición. En Habbo hay algunos minijuegos, aunque no son muy buenos que digamos. Lo mejor de Habbo es crear o visitar salas temáticas (como hospitales, escuelas, discotecas, etc.) para rolear y conocer gente.

ChatLinx, vive una historia de amor estilo anime por medio de un chat

ChatLinx es una mezcla entre simulador de citas y novela visual donde la historia se cuenta a través de un chat en el que tú participas. De tus decisiones dependerá el desenlace de una historia romántica con tintes de thriller de misterio donde podrás entablar amistades, descubrir secretos y mucho más. Es uno de los pocos juegos de este estilo que está completamente en español, así que no te lo pierdas.

Y si te gusta, ten en cuenta que la compañía que lo hizo ha hecho otros del mismo estilo (pero con otras historias) que puedes ver pinchando aquí.

Among Us, una experiencia que pondrá a prueba su amistad

El fenómeno viral del año pasado, Among Us, sigue siendo uno de los mejores juegos para divertirse con amigos. En Among Us puedes jugar con hasta 10 personas (por Internet o mediante una red local WiFi) con las cuales formarás un equipo cuya misión principal es preparar su nave espacial para partir. Eso sí, uno de los jugadores será un impostor que tratará de matarlos a todos para que la nave no despegue. Así que tu misión también será descubrir al impostor. Pero si te toca ser impostor, debes engañarlos a todos para acabarlos.

Por supuesto, durante la partida tienes la opción de chatear por voz con todos los tripulantes de la nave para coordinar tareas o discutir acerca de quién es el impostor. Genial, ¿no? Y si te cuesta ganar en este juego, aquí tienes un artículo con las mejores estrategias de Among Us para que nunca vuelvas a perder.

Trilogía de Friendzoneado, una serie de historias interactivas en las que debes hablar por SMS

Friendzoneado es una trilogía de juegos creada por el desarrollador PurpleTear. En el primer juego recibirás un mensaje de una chica linda y tu misión será chatear con ella, evitando caer en la Friendzone (que te vea solo como un amigo). El problema es que la historia dará giros inesperados dependiendo de las decisiones que tomes en las conversaciones. Para no spoilearte nada, solo te adelantamos que en el juego hay mucho misterio y conocerás cosas que te sorprenderán.

La segunda parte de este juego se llama Friendzoneado 2 y la tercera parte es Sutoko (que también incluye una cuarta parte). Te recomendamos probar el primero y luego, si te gustó, ir a por los otros dos.

Parchis STAR, juega al parchís chateando con amigos

Aunque no va de eso, el parchís también es un juego muy social. Por ello, en esta lista incluimos a Parchis STAR que es un juego para móviles que te permite jugar al parchís online y tiene un chat para que puedes hablar con tus contrincantes durante la partida. El juego te deja jugar en línea con 2, 3 o 4 amigos, aunque también puedes jugar solo contra bots para practicar. Lo genial del chat de Parchis STAR es que soporta emojis, por lo que puedes usarlo para bromear.

Sara is Missing, una chica está perdida y tú debes investigar qué le ocurrió usando su teléfono

Otro juego con chat interactivo muy interesante es Sara is Missing. En este juego lo que harás es usar el móvil de una chica llamada Sara que desapareció bajo circunstancias extrañas. Revisarás sus últimas conversaciones, su galería de fotos, sus notas, entre otras cosas para descubrir qué le ocurrió. También podrás chatear con sus contactos, recibir llamadas misteriosas y todo lo que sea necesario hasta dar con el paradero de Sara.

En el juego tendrás que tomar varias decisiones importantes que influirán notablemente en el final de la historia. Así que, una vez que te lo pases, puedes volver a jugarlo para saber cómo termina tomando otras decisiones.

Houseparty, para jugar al UNO por videollamada y a otros juegos

Houseparty no es un juego en el sentido estricto de la palabra. Es más bien una red social que te permite hacer videollamadas grupales en las cuales puedes jugar a juegos como UNO. En estas videollamadas también puedes jugar a juegos de trivia e incluso al Heads Up, o simplemente conversar para pasar el rato. Adicionalmente, Houseparty tiene una opción para transmitir tu partida de Fortnite, por lo que es una excelente app para pasarla bien con amigos a distancia.

Y si te incomodan un poco las videollamadas, no te preocupes, pues la aplicación también tiene un chat para hablar por texto.

NoStranger, habla con un extraño para conocer sus secretos más perturbadores

En el juego NoStranger recibirás un mensaje de una persona desconocida y tendrás que conversar con ella para saber con quién estás hablando. También podrás revisar su blog y redes sociales para recopilar más información sobre ella. Al final del juego, conocerás su nombre, su motivación y su oscuro secreto. Pero claro, para llegar al final debes saber responder correctamente a sus mensajes y entrelazar inteligentemente las pistas. Es un juego oscuro en su temática, así que no lo recomendamos para personas sensibles.

Call of Duty Mobile, uno de los mejores shooters para competir (y hablar) con amigos

Si buscas un juego más competitivo, Call of Duty Mobile es una de tus mejores opciones. Este juego de disparos en primera persona lo tiene todo: partidas rápidas de 5 vs 5, modo Battle Royale de 100 personas, batalla de francotiradores, muchos mapas, muchas armas, gráficos increíbles y más… Por supuesto, en COD Mobile puedes crear un chat para hablar con tu equipo y así coordinar estrategias. El juego también ofrece la opción de chat por voz para conversar con mayor comodidad durante las partidas.

Si no quieres jugar con desconocidos que te derrotan fácilmente, aquí tienes un tutorial de cómo crear y jugar una partida privada en COD Mobile solo con amigos.

¡Y eso es todo! Si conoces otros juegos para móviles de este estilo donde la función de chat tiene un papel fundamental, recomiéndanoslos desde los comentarios.