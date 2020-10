Pese a tener un modo multijugador, Genshin Impact es un juego de una sola persona. Sin embargo, para jugarlo tienes que estar siempre conectado a Internet como pasa con casi todos los free to play actuales. En parte, esto se debe a que en el juego hay muchas misiones, recompensas y características que dependen de la hora de la vida real. Por ejemplo, los vendedores en el juego siempre tienen un stock limitado de productos que solo reponen con el pasar de los días.

Lo mismo sucede con las misiones diarias: si las completas todas, no te volverán a aparecer hasta el día siguiente. También las plantas, los minerales y hasta los objetos del mundo que destruiste reaparecen al cabo de uno o más días. Incluso, para recibir las recompensas de inicio de sesión o de eventos particulares, debes esperar a que los servidores del juego se reinicien. Pero, ¿cuándo sucede eso? Te lo contamos a continuación.

Hora oficial de reinicio de los servidores de Genshin Impact

La hora en que se reiniciará tu mundo de Genshin Impact depende del servidor en el que juegas y del país donde te encuentras. De acuerdo a miHoYo, esta es la hora en que se reinicia cada servidor:

Europa (GMT+1) : 4:00 am, hora del servidor.

: 4:00 am, hora del servidor. Norteamérica (GMT-5) : 4:00 am, hora del servidor.

: 4:00 am, hora del servidor. Asia (GMT+8): 4:00 am, hora del servidor.

Cabe aclarar que en el servidor de Norteamérica juegan todos los jugadores cuyo país se encuentre en América. Asimismo, es importante recordar que lo que ves aquí arriba son las horas del servidor y no la hora local de donde vives. Debes “traducirla” a partir del GMT para saber exactamente a qué hora se reinician los servidores de Genshin Impact en donde tú estás.

Para facilitarte las cosas, aquí hemos hecho una lista con la hora de reinicio de Genshin Impact en algunos países de habla hispana:

España : 4:00 am.

: 4:00 am. México : 4:00 am.

: 4:00 am. Colombia : 4:00 am.

: 4:00 am. Perú : 4:00 am.

: 4:00 am. Ecuador : 4:00 am.

: 4:00 am. Venezuela : 5:00 am.

: 5:00 am. Argentina : 6:00 am.

: 6:00 am. Chile : 6:00 am

: 6:00 am Uruguay: 6:00 am.

¿Cuándo se reinician los Jefes de Genshin Impact?

En Genshin Impact hay tres tipos de jefes. Uno de ellos son los jefes normales que no aparecen marcados en el mapa, sino que son como un enemigo más (solo que más fuertes), como el Guardián de las Ruinas. Este tipo de jefes reaparecen cuando se reinicia el servidor. Por otro lado, están los Jefes de Élite y los Jefes Semanales que son los más duros del juego y aparecen marcados en el mapa para que luches contra ellos cuando quieras.

En el caso de los Jefes de Élite, como Hipostasis Electro (Aleph), si los matas puedes hacer que reaparezcan de inmediato teletransportándote a otro lugar y volviendo a su ubicación. Así, como por arte de magia, estarán listos para luchar de nuevo contigo. Esto no sucede así con los Jefes Semanales (que también son de Élite, pero son especiales) y ya te podrás imaginar por qué.

Si matas a uno de los Jefes Semanales, como el Señor de los Lobos, este no volverá a aparecer hasta el próximo lunes a la hora que se reinicia el servidor. Es decir, solo podrás derrotarlos una vez por semana (de ahí su clasificación). Así que, si no has matado en la semana a uno de estos jefes semanales que dan muy buenas recompensas, recuerda hacerlo el domingo en la noche como muy tarde.

¿Cuándo se recarga por completo la Resina original en Genshin Impact?

La Resina original es una especie de moneda en Genshin Impact que se utiliza para abrir recompensas valiosas. Necesitas de este componente tanto para hacer desafíos en los dominios como para abrir líneas de Ley y hasta para recoger las recompensas de los Jefes de Élite.

Cada vez que empiezas a jugar verás que tienes 120 unidades de este componente como máximo. Cuando se te acaba, debes esperar al día siguiente para que se recargue solo o puedes recargarlo tú mismo de inmediato con Resina débil. Sin embargo, hay que aclarar que la cantidad de Resina original que tienes no se reinicia con el servidor. Este componente se recarga por sí solo cada 8 minutos a un ritmo de 1.

Por tanto, si tienes la Resina original en cero y no quieres recargar manualmente, debes esperar 16 horas para que se llene por completo. Por cierto, no es necesario que estés jugando durante esas 16 horas.

Y eso es todo lo que debes saber al respecto.