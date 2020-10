Genshin Impact no es un juego que se caracteriza por tener una dificultad elevada, pero a medida que vas avanzando en la historia empezarán a aparecer los Jefes de Élite que son unos verdaderos titanes. Tienen mucha vida y ataques geniales que pueden matarte rápidamente, sobre todo si no tienes el nivel suficiente (tanto de los personajes como de las armas) para enfrentarte a ellos. La buena noticia es que durante la mayor parte del juego estos jefes son opcionales.

Sin embargo, cuando llegas al nivel 25 del Rango de Aventura, será obligatorio derrotar al Hipostasis Electro (también llamado Aleph) en una mazmorra de ascensión. La primera vez que te enfrentes a este jefazo quedarás impresionado por el espectacular set de movimientos que tiene y que son bastante complicados de esquivar. No obstante, el Hipostasis Electro es mucho más fácil de derrotar de lo que crees.

Aquí en Androidphoria hemos estudiado sus movimientos para decirte cómo matarlo fácilmente. Así que prepara tus mejores armas y acompáñanos a derrotarle…

Cómo matar al Hipostasis Electro (Aleph): un combate basado en los turnos

En esencia, la batalla contra el Hipostasis Electro en Genshin Impact es un combate por turnos, ya que este enemigo solamente recibe daño cuando su núcleo (el diamante del centro) está descubierto. Por tanto, todo se resume a esperar a que el jefe lance un ataque, esquivarlo y contraatacar aprovechando el breve tiempo que tarda su núcleo en cubrirse con los cubos.

El problema es que esquivar sus ataques no es muy sencillo que digamos si no los conoces bien. Por ello, la clave está en elegir bien el personaje que luchará y saberse todo su set de movimientos.

Equipo recomendado para derrotar al Hipostasis Electro

Aquí no queremos obligarte a ganar o desbloquear personajes para derrotar a este jefe. Por esa razón, te recomendamos usar estos dos personajes iniciales: el Viajero con el elemento Geo y Amber. En realidad, lo que necesitas es un personaje con un gran ataque normal y que pueda cubrirse con el elemento Geo (será el personaje que más usarás en la batalla) y otro que pueda hacer ataques elementales rápidos y contundentes (solamente lo necesitarás para el final de la batalla).

Así que, en vez del Viajero, podrías usar a cualquier otro personaje con Geo (como Noelle). Y en lugar de Amber, podrías usar otra arquera o alguna maga cuyo ataque normal sea también un ataque elemental (como los de Lisa o Bárbara). En cuanto a equipamiento, simplemente lleva las armas más poderosas que tengas y procura que el personaje con Geo que lleves tenga un nivel similar al del Hipostasis Electro.

¿Solo se necesitan dos personajes? Pues sí. Los otros dos no te harán falta, aunque puedes llevar a uno de fuego (para hacer combos que hagan más daño) y a uno de cura (por si cometes errores que te cuesten vida). Sin embargo, si haces bien las cosas como te explicamos a continuación, no los usarás.

Todos los ataques del Hipostasis Electro: cómo esquivarlos y cómo contraatacar

Como mencionamos antes, al Hipostasis Electro solo puedes hacerle daño en su núcleo, por lo que no tiene sentido atacarlo en los cubos que lo rodean. Ahora bien, ¿cuándo los cubos dejan de protegerlo? Después de que ejecute los siguientes movimientos.

Piedra, papel y tijeras

Este jefazo va variando sus ataques a medida que le quitas vida. Su ataque inicial casi siempre es el de “piedra, papel y tijeras”. La piedra (el puño), la esquivas fácilmente corriendo hacia un lado. Cuando lance la “tijera”, solo aléjate de él corriendo. Una vez que esquives estos dos movimientos, vendrá el “papel” (una bofetada al piso) que puedes esquivar de la misma forma: alejándote rápidamente.

Después del “papel”, acércate a él, pues estará con el núcleo descubierto y puedes hacerle daño. Aquí es donde debes usar el ataque Geo contra él para generarte un escudo. De esa forma, sus ataques siguientes no te harán casi nada. Una vez que estés protegido, atácalo con todo lo que tengas mientras él aún no recupera sus cubos.

El taladro, la pared y el lanzamiento de cubos

Cuando Hipostasis Electro se reponga, vuelve a alejarte de él. Posiblemente, ahora realizará un movimiento al que llamo “el taladro” pues se convierte en algo como eso y se lanza directamente hacia ti. Esto se esquiva fácilmente corriendo hacia los lados. Igualmente, es probable que luego se convierta en una pared para aplastarte o en varios cubos pequeños que te lanzará, pero que también se esquivan fácilmente corriendo.

Seguidamente quedará desprotegido, así que aplica la misma estrategia de antes: lanza el ataque Geo para regenerarte el escudo y luego atácalo con todo lo que tengas.

Láseres rotativos

Llegará un momento en el que Hipostasis Electro desprotejerá su núcleo, pero se rodeará con una serie de láseres que no se esquivan corriendo. En este caso, puedes hacer dos cosas: poner una piedra Geo con el Viajero para bloquear los láseres o ir directamente al núcleo a atacarlo donde no te afectarán los láseres. El problema de la segunda opción es que Hipostasis Electro termina este movimiento regresando fuertemente todos los cubos a su núcleo y, si estás allí, te harán muchísimo daño.

Aun así, nosotros recomendamos que te quedes en el núcleo atacándole, pero antes hazle un ataque Geo para asegurarte de que tu escudo amortizará el contraataque de Hipostasis Electro.

La ola de cubos rotativos

Este es sin dudas el movimiento más difícil de esquivar, aunque no imposible. Lo que debes hacer es alejarte todo lo que puedas del centro para así esquivar la oleada de cubos rastreros con mayor facilidad.

El bombardeo

Ya en las instancias finales, Hipostasis Electro te atrapará en unas barreras eléctricas y te comenzará bombardear desde el aire. Aquí lo que debes hacer es ver el piso para saber dónde caerán los rayos y así esquivarlos. También puedes romper uno de los pilares de la trampa para salir de ella y atacar al jefe.

El renacimiento, ¿cómo evitar que el Hipostasis Electro recupere vida?

Cuando la vida del Hipostasis Electro caiga por debajo del 15%, se rodeará por tres cristales que regenerarán su vida. Durante este momento, no puedes atacar al núcleo de ninguna manera. Sí puedes atacar a los cristales para que no le den vida, pero no con ataques normales, sino con ataques elementales. Este es el momento para usar a un personaje que pueda hacer ataques elementales rápidamente.

Lo ideal es usar a una arquera como Amber, ya que puede recargar sus tiros de fuego rápidamente. Y es que, si no eliminas a los tres cristales en poco tiempo, Hipostasis Electro recuperará mucha vida. Lo bueno es que si eliminas dos, por ejemplo, recuperará poca vida y la próxima vez que estés a punto de matarlo solo tendrás que eliminar el cristal restante. Cuando lo logres, la batalla finalizará.

¡Eso es todo! Así es como se derrota al Hipostasis Electro (Aleph) en Genshin Impact de la manera más fácil posible. Antes de irte, déjanos tus comentarios acerca de este jefe si tienes una mejor estrategia para matarle. Además, te recomendamos que le eches un ojo a todos los códigos y trucos para conseguir recompensas gratis en Genshin Impact. ¡Mientras mejores recursos tengas, más fáciles serán los jefes!