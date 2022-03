Uno de los mejores juegos y más descargados para móviles es Clash of Clans. El objetivo de este juego de estrategia es construir una aldea que te defienda de los enemigos. Si eres principiante o llevas tiempo jugando y tus tropas no logran protegerte de tus enemigos, te contaremos cómo construir un mejor fortín y que tu aldea no sea vulnerada.

Después de 9 años en la Play Store, en Clash of Clans hay jugadores que tienen mucha experiencia. Así que debes perseverar y tener en cuenta que hay muchos factores que determinarán que tu aldea sea o no fuerte. Así que te explicaremos cuáles son los elementos que te harán tener una mejor aldea dentro de Clash of Clans.

¿Cómo tener mejores tropas en Clash of Clans?

Aunque tengas una aldea grande en Clash of Clans, si no tienes la capacidad de pelear con tus enemigos vas a fracasar. Así que es importante que, además de tener buenas tácticas para enfrentarte al enemigo, mejores tus tropas. Debes lograr una buena combinación porque cada personaje tiene una habilidad especial o un atributo en función de cada tarea dentro de la batalla.

Toma en cuenta la función de cada personaje de Clash of Clans

Las tropas terrestres te serán de gran ayuda. Los magos y sus conjuros le hacen un gran daño a tu enemigo. Además, junto a las arqueras, son capaces de hacerle daño a los muros de las aldeas rivales. Sin embargo, debes tener en cuenta que su salud es la ideal para atacar desde la distancia.

Si tu intención es hacer un daño importante a múltiples objetivos, el ataque «Cadena de relámpagos» te permite atacar a cinco objetivos distintos. En cambio, si estás enfocado en defenderte, lo ideal es alinear a los Gólems, aunque la armadura más resistente del juego sea propiedad de los P.E.K.K.A.

Los P.E.K.K.A. son gigantes que poseen el mejor ataque del juego. Sin embargo, su mayor desventaja es la necesidad de más elixir que cualquier otro guerrero. Lo ideal es colocarlos en las esquinas o cerca de los edificios. Recuerda mantenerlos alejados de las Torres Tesla.

El personaje más popular de Clash of Clans es Valquiria. Su único punto débil es su poca vida, pero con ella te podrás defender y atacar. Además, derrota a las tropas terrestres con un solo ataque.

¿Cómo administrar los recursos de tu aldea en Clash of Clans?

Hay 4 recursos distintos en el juego. Recuerda que cada uno cumple una función diferente y debes aplicar los métodos necesarios para obtenerlos. Te explicaré cómo debes administrarlos para que puedas mejorar tu aldea en Clash of Clans.

El primer recurso que debes gestionar con cautela es el oro. Además de los almacenes para guardarlo, es fundamental administrarlo con orden. Recuerda que debes extender tus minas para que no te falte el precioso material y alejarlas del alcance de tus oponentes.

El elemento más importante de Clash of Clans es el elixir. Con él podrás mejorar los edificios militares y las tropas. Y con el elixir oscuro, el más escaso, podrás entrenar tropas oscuras y fabricar hechizos del mismo tipo.

Por otra parte, la moneda prémium en Clash of Clans son las gemas. Aunque las puedes conseguir completando tareas, podrás comprarlas con una tarjeta de crédito o débito. Sí la paciencia no es tu mejor virtud, con ellas podrás acelerar el entrenamiento de las tropas y su creación.

Estrategias para defender tu aldea en Clash of Clans

La manera en que ordenes los edificios va a determinar cómo defiendes tu aldea, porque esto evitará que tus enemigos se acerquen a tus dominios. Para ello, debes entender la función de cada estructura y cómo influirá en las batallas.

Recuerda que, ante todo, debes defender el ayuntamiento. Esta es la construcción más importante de tu aldea. Los enemigos buscarán destruirlo antes que cualquier otra, debido a que allí están el 20 % de los recursos. Sí tu enemigo destruye tu ayuntamiento ganará una estrella. Lo ideal es que, para defenderla, coloques muros, cañones, morteros y torres a su alrededor.

Mientras que, otros edificios importantes como las minas y los almacenes, deben estar lejos de los muros o rodeados de cañones y morteros.

En definitiva, para tener una aldea fuerte e inexpugnable en Clash of Clans, debes tomar en cuenta todos los elementos (no solo la organización).

La idea es que, al entender la función de cada uno, hagas un buen diseño que no permita que tus enemigos puedan ganarte fácilmente. ¿Te sientes frustrado al mejorar tu aldea? Prueba con Dojo Fight Club, un juego muy parecido a Clash of Clans pero más nuevo.