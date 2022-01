Clash of Clans es un juego bastante popular en el que tienes que construir tu propia aldea. Además, en la Play Store existen múltiples juegos similares a Clash of Clans. Sin embargo, ahora ha salido Dojo Fight Club, un juego similar a Clash of Clans pero con un estilo karateka.

Dojo Fight Club, una versión de Clash of Clans con estilo karateka

Dojo Fight Club es un juego bastante entretenido en que tendrás que gestionar un centro de entrenamiento karateka o Dojo. Además, en este juego puedes participar en torneos de karate, subir el nivel de tus habilidades de karate y ganar dinero para hacer crecer tu centro de entrenamiento. Por otro lado, en Dojo Fight Club también serás un Sensei karateka y les enseñarás nuevas técnicas a tus discípulos.

A medida que haces crecer tu Dojo o centro de entrenamiento tendrás más discípulos y sus habilidades serán mejores. También puedes participar en torneos y luchar contra otros jugadores alrededor del mundo. Toma en cuenta que básicamente en Dojo Fight Club puedes crear un imperio karateka y participar en torneos.

En Dojo Fight Club los combates son con cartas y mientras subes de nivel en este juego desbloqueas nuevas habilidades y técnicas únicas para tus cartas. Por otro lado, para jugar Dojo Fight Club es importante que tengas una estrategia clara y un equipo equilibrado.

En Dojo Fight Club también puedes cambiarle las apariencias a tus luchadores para que no sean iguales a los de tu contrincante. Entonces, el dinero que ganas en este juego puedes invertirlo en ampliar tu centro de entrenamiento, mejorar las habilidades de tus luchadores y comprar skins por lo que tendrás que administrarlo de la mejor forma posible.

Dojo Fight Club es un juego con unos gráficos y una interfaz bastante atractivos. Además, el modo de juego de Dojo Fight Club es bastante simple, por lo que no necesitas demasiado tiempo para entender cómo funciona. Ahora, si te gustan los juegos de karate, pero no quieres jugar Dojo Fight Club, puedes jugar Cobra Kai el juego de combates de cartas de la serie de Netflix.