A principios del pasado mes de febrero te hablamos de un nuevo juego de cartas basado en la serie estrella de Netflix. Dicho y hecho: ya puedes descargar Cobra Kai: Combates de cartas en tu dispositivo Android.

Hablamos de un juego de lucha desarrollado por Boss Team Games y que nos permitirá disfrutar de combates donde controlaremos a los personajes más emblemáticos de la serie basada en Karate Kid.

Así es Cobra Kai: Combates de cartas

Como no podía ser de otra manera, puedes descargar Cobra Kai: Combates de cartas gratis, por lo que no tendrás que pagar nada por disfrutar este juego. Luego ya hay compras dentro del juego que te permitirán acceder a nuevos objetos y otros items, pero no parece un juego pay-to-win. Eso sí, hay rumores sobre un posible “Sensei Pass”, por lo que es muy probable que acabe teniendo pases de temporada, como viene siendo habitual en la mayoría de juegos para móviles.

El objetivo del juego es construir tu dojo eligiendo entre Miyagi-Do Karate o Cobra Kai. Para ello, deberás crear una baraja de cartas lo suficientemente potente como para poder ir derrotando a todos tus oponentes.

Además habrá torneos online en los que te enfrentarás a otros jugadores reales a los que vencer. Como viene siendo habitual en este tipo de juegos, poco a poco irás desbloqueando nuevos personajes con habilidades que pueden marcar la diferencia en un combate. Y, evidentemente, tendrás acceso a las caras más conocidas de Cobra Kai.

Cómo instalar Cobra Kai: Combates de cartas si da problemas

Cabe destacar que algunos usuarios están teniendo problemas al intentar instalar el juego. Como verás en la imagen superior, aparece un mensaje indicando que “No se ha podido descargar Cobra Kai: Combates de cartas”, justo después de iniciarse la instalación del juego en tu teléfono

Tranquilo, que la solución es tan sencilla como borrar la caché y datos de Google Play y reiniciar el teléfono. Te explicamos los pasos a seguir.

Vete a los Ajustes del teléfono.

Entra en el apartado Aplicaciones.

Busca la aplicación Google Play y pulsa sobre ella.

Selecciona Almacenamiento.

Pulsa sobre Borrar Caché y sobre Borrar datos.

Reinicia tu teléfono.

Con estos sencillos pasos ya no tendrás problemas al instalar Cobra Kai: Combates de cartas en tu teléfono. ¡A qué esperas para probarlo!