¿Quién diría que un juego en el que debes adivinar una palabra sería viral en 2022? Nadie lo hubiese predicho, pero es así. Wordle es el juego del que todos hablan y aunque inicialmente solo estaba disponible en inglés, ya cuenta con una versión en español. Sí aún no lo has jugado, no te preocupes, aquí te traemos una guía completa con todo lo necesario para ganar en Wordle.

Cómo jugar a Wordle: guía paso a paso

Lo primero que debes saber antes de comenzar a jugar a Wordle es que este es un juego en el que tienes seis intentos para adivinar una palabra de 5 letras. Lo que lo hace interesante es que solo existe una palabra diaria para adivinar, la cual es la misma para todos los jugadores.

Un dato curioso de este juego es que su creador, Josh Wardle reveló en una entrevista a The New York Times (quienes recientemente compraron el juego) que diseñó Wordle como un regalo para su pareja, la cual es amante de los crucigramas y juegos de palabra. Pues bien, de esta declaración de amor surgió el juego que nos tiene a todos enganchados y a continuación te contamos todo lo que debes saber de él.

¿Dónde puedo jugarlo?

De seguro que cuando escuchaste por primera vez sobre Wordle intentases buscarlo en las principales tiendas de apps (Google Play y App Store) y no lo encontraste. Esto se debe a que Wordle no está disponible en la Play Store, ya que es una aplicación web. ¿Qué significa esto? Pues que solo puedes jugar desde un navegador ingresando a la web oficial del juego.

Que el juego sea una aplicación web tiene sus ventajas, por ejemplo, puedes jugar prácticamente en cualquier dispositivo que tenga un navegador: desde el ordenador, móvil, tablet e incluso en la pantalla de tu coche si instalas un navegador en Android Auto. ¿Quieres comenzar a jugarlo? Pues aquí abajo te dejamos los enlaces del Wordle original (en inglés) y de su versión en español.

Jugar a Wordle en inglés

Jugar a Wordle en español

¿Cómo se juega al Wordle?

Este juego es simple: tienes que escribir una palabra de cinco letras en cada intento para adivinar la correcta. Pero como en todo juego, debes tener preparada una estrategia si quieres ganar en Wordle. Para muchos jugadores, el primer intento es el más importante de todos. ¿Entonces cómo abordarlo? Pues, una técnica muy utilizada es usar en la primera cuadrícula una palabra que contenga la mayor cantidad de vocales posibles. De esta forma puedes saber desde el inicio cuáles de las 5 vocales están en la palabra. Una vez que ya hayas elegido la primera palabra solo tienes que escribirla y presionar el botón «Enviar» o «Enter».

Al hacer esto, verás que cada letra de la palabra que has usado se tornará de uno de los tres colores disponibles (verde, amarillo o gris). Dependiendo del color del que se pinte la letra podrás saber si esta pertenece a la palabra o no. Es así como el color gris significa que la letra no está en ella, mientras que los colores amarillo y verde quieren decir que sí. ¿Y cuál es la diferencia entre el amarillo y el verde? Pues que con el verde sabes que la letra está en la posición adecuada. Por su parte, las letras que se pintan de amarillo también están en la palabra, pero no has adivinado su posición.

Pues bien, en tu siguiente intento lo que debes hacer es continuar probando con otra palabra que tenga las letras que ya adivinaste, evitando aquellas que sabes que no están. Y recuerda, si tienes letras verdes intenta usar palabras en donde dicha letra esté en la posición que ya descubriste. Y en el caso de las amarillas, debes buscar una palabra que tenga la letra, pero en otra posición. Es así como debes pensar bien tu próximo intento para lograr aprovechar los seis que tienes disponibles.

¿Cuáles son las reglas?

Wordle tiene un conjunto de reglas que hace más interesante este juego y que le añade cierto grado de dificultad. Como ya sabes, la primera regla es que solo puedes jugarlo una vez al día, ya que solo existe una palabra para adivinar. De esta manera, si terminas de jugar en tu móvil y quieres tener otra partida abriendo Wordle en el ordenador, la palabra que buscas será la misma.

Otra de las reglas que tiene este juego es que no puedes usar palabras que no existen en tus intentos. Por ello, no puedes hacer la trampa de colocar «AEIOU» en la primera cuadricula para intentar descubrir las vocales que tiene la palabra. Y por si lo pensabas hacer, tampoco puedes cerrar el navegador y volver a abrir la página de Wordle para reiniciar tus intentos. Esto es debido a que la web guarda tu progreso automáticamente.

¿Qué significan los cuadros verdes que veo en Twitter?

Cuándo Josh Wardle creó este juego no pensó en agregar una función para que los usuarios compartieran sus resultados en las redes sociales. Esto es porque quería proteger el secreto de la palabra del día. Sin embargo, muchos aficionados encontraron una forma de compartir su progreso en el juego sin revelar la palabra: usando los emojis de cuadros. Al ver como estos tweets se hicieron viral, el creador decidió añadirlo como una función nativa de Wordle. De esta manera, cuando uno de tus seguidores publique un tweet con cuadros verdes, amarillos y grises, ya sabes que estuvo jugando al Wordle y que tan bien o (mal) le fue.

Wordle 215 3/6 ⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜🟩🟩

🟩🟩🟩🟩🟩 — kim lyons (@SocialKimLy) January 20, 2022

Por último, una de las cosas que tienes que saber sobre Wordle es que cuenta con un menú de configuración ubicado en la esquina superior derecha donde tienes un par de opciones interesantes. Puedes activar el modo oscuro, desactivar la publicidad e incluso usar el modo para daltónicos en caso de que lo necesites.

Con todo lo que te hemos explicado ya estás listo para ser un experto jugando al Wordle. Y si quieres presumir en tus redes sociales que eres el mejor adivinando palabras, te recomendamos que le eches un vistazo a estos 10 trucos para ganar en Wordle.