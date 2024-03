Cómo jugar al juego de los Óscars 2024 en TikTok

TikTok sabe muy bien la enorme repercusión que causó el famoso juego de las cartas de Disney 100 años durante el año pasado, pues han sido millones los usuarios que decidieron sumarse a esta colaboración para obtener cartas, como así también marcos para su foto de perfil.

Es por este motivo que no han dejado pasar la oportunidad de volver a colaborar con otra entidad para seguir sumando usuarios a su red social. Ahora, y obviamente de forma temporal, cualquier usuario dentro de TikTok puede jugar al juego de los Premios Oscar durante las próximas semanas.

Si has visto a otras personas subir vídeos relacionados con esta gala de premios, la cual se llevará a cabo el próximo 10 de marzo, y no entendías muy bien por qué lo hacían, pues ahora comprenderás que estaban cumpliendo desafíos para hacerse con los distintos marcos para la foto de perfil que entrega este juego.

¿Cómo jugar al juego de los Oscars en TikTok?

No necesitarás descargar ninguna app extra, o bien cumplir con algún requisito para poder participar, ya que el juego de los Premios Oscar se encuentra dentro de la propia red social. Eso sí, el juego en cuestión está bastante escondido, por lo que te aconsejamos seguir estos pasos para poder hallarlo:

Abre la app de TikTok desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Pincha sobre la pequeña lupa que se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla.

que se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla. Dentro del buscador, tendrás que escribir la palabra “Oscar” (sin las comillas).

Presiona sobre la opción que dice “Buscar”.

Toca en la foto de portada que aparece al principio de los resultados.

En segundos, podrás jugar al juego de los Oscars en TikTok.

Para jugar a este juego, lo único que tendrás que hacer es completar las misiones que se indican dentro del mismo. Una vez completadas, obtendrás los marcos, los cuales podrás utilizarlos en tu foto de perfil.

Por último, pero no por eso menos importante, si no puedes jugar al juego de los Premios Oscar en TikTok, deberás actualizar la app a la última versión. En caso de que esto no solucione este “error”, deberás descargar la versión beta de TikTok en tu móvil.