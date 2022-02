¿Cómo jugar a Instant Nerdle?

Recientemente, Wordle ha sido un juego bastante popular. Sin embargo, ahora existe Nerdle, que es una versión de Wordle para los amantes de las matemáticas. Toma en cuenta que mientras en Wordle organizas palabras, en Nerdle debes encontrar ecuaciones matemáticas.

En Nerdle tendrás que adivinar diariamente ecuaciones de 6 u 8 caracteres. Además, si adivinas tu ecuación diaria puedes jugar a Instant Nerdle. Toma en cuenta que Instant Nerdle es la versión de Nerdle en la que puedes jugar sin conexión e incluso disfrutar de este juego en las redes sociales. Entonces, si quieres jugar Instant Nerdle has llegado al sitio indicado porque hoy te enseñaremos a hacerlo.

Lo primero que debes saber es que para jugar Instant Nerdle debes tener una cuenta en Facebook o de Twitter. En este sentido Instant Nerdle es similar a Wordle porque también puedes jugar a Wordle con tus amigos si así lo quieres. Ahora, el procedimiento para jugar Instant Nerdle varía un poco según la red social con la que vayas a hacerlo.

Para jugar Instant Nerdle en Facebook debes ingresar en la página oficial de Nerdle en Facebook. Luego, en la sección de noticias de la página de Facebook de Nerdle verás imágenes con las ecuaciones que debes adivinar.

Ahora solo debes resolver el puzzle de la imagen siguiendo las reglas de Nerdle. Recuerda que las reglas de Nerdle son bastante similares a las reglas de Wordle. Claro que en Nerdle solo puedes usar los números de 1 al 9 y los símbolos «+», «-» «*» y «/».

Una vez hayas resuelto el puzzle de Instant Nerdle, puedes compartir la respuesta en la sección de comentarios de la imagen de Facebook y compararla con las de los demás.

A special treat for you to today. Two instant Nerdles. Think of it as a warm up for the next daily game – you might need it!

1 of 2: https://t.co/eBAzE5nxvO pic.twitter.com/EuhIjgRhii

— Nerdlegame (@nerdlegame) February 9, 2022