¿Eres de esos jugadores que crea sus propios mazos? Entonces esto te va a interesar, porque hoy te diremos cuáles son las mejores cartas de Clash Royale. Y es que si bien sabemos que hay 98 cartas en todo Clash Royale existen unas que son más útiles que otras y queremos que sepas aprovechar esa ventaja.

Entonces, ¿cómo haremos esto? Pues te diremos cuáles son las mejores cartas comunes, especiales, épicas y legendarias. Como también cuáles son las mejores cartas de tipo hechizo, tropas terrestres y aéreas y, finalmente, cartas de estructuras.

Megaguía con las mejores cartas de Clash Royale (ACTUALIZADA)

Con esta guía queremos darte la oportunidad de que conozcas cuáles son las mejores cartas de todo el juego para que puedas probar y construir tus propios mazos. De esta forma, conocerás perfectamente cómo funcionan las cartas y cómo te pueden ayudar más, ofensiva o defensivamente.

De hecho, si te llaman la atención los mazos ya construidos, puedes echarle un vistazo a los 10 mejores mazos de Clash Royale para 2020. Así quizás encuentres uno de tu agrado y con el que puedas subir de copas rápidamente.

Las mejores cartas comunes de Clash Royale

Bárbaros de élite

Una de las cartas más fuertes de todo el juego desde su salida. Los Bárbaros de élite arremeten hacia las torres con gran velocidad y fuerza, es por eso que son un peligro. No todas las cartas los pueden detener. Son una excelente opción para hacer un empuje dividido y derribar la torre contraria a la que estás atacando.

Los Bárbaros de élite puedes combinarlos con:

Furia .

. Hielo .

. Leñador .

. Globo Bombástico.

De esta forma asegurarás una torre de tu enemigo, pero no te descuides, puede que te quedes sin elixir para defender. Sin duda alguna los Bárbaros de élite son una de las mejores cartas para atacar en Clash Royale.

Gigante Noble

El Gigante noble es otra de las cartas comunes más fuertes del juego, si te descuidas puede derretir tu torreta en un abrir y cerrar de ojos. A esta carta siempre hay que lanzarla lo más cercana a puente, pues tiene un gran alcance y sus objetivos son las estructuras.

El Gigante noble puedes combinarlo con:

Descarga (para eliminar a las hordas que quieran vencerlo).

(para eliminar a las hordas que quieran vencerlo). Furia .

. Hielo .

. Leñador.

Lanzafuegos

La Lanzafuegos llegó hace poco, pero es una de las cartas más útiles del juego. Es la mejor explicación para demostrar que una buena defensa es el mejor ataque. ¿Por qué? Sencillo, los cohetes de la Lanzafuegos impactan en un objetivo y el daño se expande hacia los enemigos que están detrás.

Justamente por eso es perfecta para combinarla con cartas pesadas que hacen gran daño como:

Golem .

. Pekka .

. Gigante noble .

. Sabueso de lava .

. Gigante.

Mientras estas cartas van caminando lentamente, la Lanzafuegos va exterminando a todas las hordas aéreas y terrestres que quieran acabar con cualquiera de estas cartas pesadas.

Caballero

El Caballero es una carta que siempre pasa desapercibida pero que en realidad es la defensa más barata del juego. Si está al mismo nivel del Pekka, puede aguantarle hasta tres golpes, ¡sí, una auténtica locura! Te sirve para defender todo tipo de hordas terrestres y para distraer a algunas aéreas y así hacer tiempo.

Si te gustan las buenas defensas, no olvides echarle un vistazo a las mejores cartas de Clash Royale para defender en 2020. De seguro que si utilizas varias de estas tus enemigos no llegarán a tocar tus torres.

Esbirros

Los Esbirros son el as bajo la manga para eliminar cartas pesadas como los gigantes, el Pekka, el Sabueso de lava o los golems. Débiles contra las Flechas y el Tornado, sí, pero una descarga no podrá vencerlos.

Ten en cuenta que son débiles contra los magos, cualquiera de estos puede exterminarlos. También sufren contra las brujas, así que piensa muy bien antes de utilizarlos.

Espíritu de hielo

El Espíritu de hielo es una de las cartas para jugar con la paciencia de tu rival. Es excelente para usarlo en mazos de ciclos rápidos, pues te ayuda a encontrar la combinación de cartas que quieres para atacar.

Sin embargo, este pequeño amigo te servirá para frenar todo tipo de cartas. Aunque suele ser bueno contra las hordas (aéreas y terrestres), Globo bombástico y los espíritus del Sabueso de lava.

Las mejores cartas especiales de Clash Royale

Montapuercos

El Montapuercos es una de las cartas especiales más usadas en Clash Royale. Es perfecta para atacar y, si tu rival se descuida, puede hacerle un gran daño a la torre enemiga. Su objetivo son única y exclusivamente las estructuras, así que pueden hacer que se desvíe con una Lápida, una Torre tesla o una Torre infernal.

Al Montapuercos puedes combinarlo con:

Furia .

. Hielo .

. Leñador .

. Terremoto.

Mini Pekka

El Mini Pekka es una carta que se utiliza para defender, pero también es muy buena para atacar y sorprender. Puedes utilizarla para hacer un empuje dividido mientras tu rival defiende con todo su torre contraria.

Es por esto que al Mini Pekka puedes combinarlo con:

Furia .

. Hielo .

. Leñador .

. Descarga .

. Flechas.

Mago

Quizás la carta más versátil del juego, puedes utilizarla de todas las maneras posibles. Con el Mago no puedes descuidarte, ya que hace mucho daño cuando ataca. Si bien derrite las torres del rival, la mejor forma de utilizarlo es lanzándolo detrás de una carta pesada como:

Golem .

. Pekka .

. Gigante noble .

. Sabueso de lava .

. Gigante.

Gólem de hielo

El Golem de hielo es otra de las cartas perfectas para defender. Es barata, desvía a tus enemigos de tu torre y ralentiza a las cartas del rival. Es perfecta para utilizarla contra las hordas, ya que cuando esta muere las ralentiza y les hace un pequeño daño extra que es perfecto para que tu torre pueda terminar de derribarlas.

Megaesbirro

El enemigo número uno de los Esbirros, Bebé dragón, Dragón Infernal, Máquina voladora y más. El Megaesbirro es una carta que en dos o tres golpes acaba con los enemigos. No pega muy rápido, pero pega fuerte así que te ayudará a defenderte. No sirve mucho contra las cartas pesadas, pero te ayudará contra las brujas, Caballero, Mosquetera, Montapuercos y algún que otro mago.

Valquiria

Tu mejor aliada para la defensa, sin duda, es la Valquiria. No es tan cara, tiene mucha vida y acaba con todo lo que la rodea. La Valquiria es perfecta para eliminar a las hordas terrestres, a cualquier tipo de esqueleto, a los magos, a las brujas e incluso puede llegar a hacerle bastante daño a los gigantes. Solo es débil contra el Mini Pekka o el Pekka.

Las mejores cartas épicas de Clash Royale

Gólem

Ahora la cosa se complica un poco, las cartas épicas lleva más conseguirlas pero esto no quiere decir que no existan cartas buenas. La primera, y quizás más utilizada hoy día, es el Gólem. Nuestro lento amigo no se apresura para llegar a la torre del rival porque cuando lo hace, ¡madre mía el daño que hace! Y para rematar, cuando muere, se divide en dos golemsitas para seguir golpeando.

El Golem siempre será bueno lanzarlo detrás de tu torre del rey para luego combinarlo con alguna carta que lo potencie o le elimine enemigos que puedan ponerlo en peligro:

Bruja nocturna .

. Bruja .

. Mago .

. Mago eléctrico .

. Bebé dragón .

. Furia .

. Leñador.

La paciencia es un factor fundamental en este juego pues no todos los combos se realizan rápido. Si eres de los jugadores que les gusta pensar en las combinaciones de cartas más fuertes, te invitamos a que le eches un ojo a los mejores combos de Clash Royale en 2020. De seguro harás explotar a cientos de torres utilizando alguno de estos.

Pekka

El Pekka te puede servir para atacar y defender, pero en esta oportunidad queremos resaltar su ofensiva. La forma de jugarlo es bastante parecida a la del Golem solo que cambia algo, el Pekka se distrae con cualquier cosa y por eso debes procurar tener una carta detrás que lo proteja:

Bebé dragón .

. Mago .

. Lanzafuegos .

. Descarga .

. Verdugo .

. Hielo.

Te aseguramos que si logras defender al Pekka, esté derrumbará la torre del rival en tan solo tres golpes.

Globo bombástico

El Globo bombástico es un peligro, en dos o tres golpes ya derrumba una torre, además, cuando muere deja una bomba que acaba con todo. Debes tratar de que no lo desvíen pues esta carta va a por las estructuras. La idea es que el Globo bombástico vaya detrás de un Gigante, Pekka, Sabueso de Lava, Duende gigante, etc.

Recuerda que debes defender al Globo bombástico de los Esbirros, Horda de esbirros, Murciélagos, etc. Por esto te recomendamos llevar una Descarga, unas Flechas o un Bebé dragón detrás para acabar con esas molestias que quieren derribar a tu Globo.

Verdugo

El Verdugo llegó para cortarle la cabeza a todas las hordas. Si te gustaba la Valquiria, el Verdugo es una versión mejorada, ya que: impacta a hordas aéreas y terrestres, pega dos veces (ida y vuelta) y tiene buen rango. Todo esto hace que el Verdugo sea una de las mejores cartas épicas para defenderte prácticamente de todo.

Recuerda utilizar al Verdugo con una distancia prudencial a tus enemigos para que no puedan llegar a pegarle. Pues aunque tenga bastante vida, no es tan tanque como la Valquiria.

Bebé dragón

El Bebé dragón es una carta que puedes utilizarla para defenderte de prácticamente todo. Lo único que no puede vencer rápidamente son las cartas pesadas como el Golem, el Pekka o el Gigante. Si embargo, el Bebé dragón es el mejor compañero para eliminar todo tipo de hordas, estructuras, magos, brujas, mosqueteras y más.

Además es una excelente opción para combinar con:

Golem .

. Pekka .

. Gigante .

. Bárbaros de élite .

. Gigante noble.

Pues los ayuda a lograr su verdadero objetivo que es derrumbar las torres de tu enemigo lo más pronto posible.

Ejército de esqueletos

El Ejército de esqueletos será tu aliado cuando te toque jugar contra el Golem, el Pekka, el Mini Pekka, el Gigante, el Gigante noble, el Duende Gigante, etc. Y es que aunque estos esqueletos no tengan mucha vida, el daño que hacen es bestial. Si bien esta carta te sirve para defenderte, utilizarla para atacar junto a un hielo no te vendrá nada mal.

Las mejores cartas legendarias de Clash Royale

Bandida

La Bandida es esa carta de la que debes protegerte, ya que si llega a pegarle a tu torre con el impulso le quitará bastantes puntos de vida. Esta pequeña es una excelente opción para utilizar con el empuje dividido, es rápida y hace bastante daño.

Puedes combinarla con el Hielo para que le siga pegando a la torre mientras esta está congelada. Aunque utilizar al Montapuercos o al Fantasma real por una torre mientras usas a la Bandida por la otra también será una muy buena opción. Acá la combinación ideal siempre será hacer que la Bandida llegue a pegar sola en una torre sin que nadie la detenga.

Bruja Nocturna

Cuando hay una Bruja nocturna en el juego, hay peligro. Esta carta legendaria da miedo, pues es excelente compañera de las cartas pesadas: Golem, Pekka, Gigante, etc.

Esta bruja no va adelante eliminando a todo el mundo, ella va detrás creando Murciélagos que poco a poco se irán invocando y que derretirán a cualquier carta. Es por eso que siempre debe ir detrás de un tanque. Además, juntarla con un Hielo o con una Furia le irá genial, pues aumentará el daño.

Leñador

El amigo de los tanques, los Bárbaros de élite y del Globo bombástico. El Leñador es esa carta que se sacrifica de primero porque sabe que la caballería hará todo el daño. Esto por la furia que este suelta una vez que muere. Pero esto no es todo, el Leñador pega extremadamente rápido, es por esto que prácticamente obligas a tu rival a que se defienda de él porque sino, estará acabado en unos segundos.

Como leíste al inicio, el Leñador se puede combinar con:

Pekka .

. Golem .

. Gigante .

. Gigante noble .

. Montapuercos .

. Montacarneros .

. Globo bombástico .

. Mago .

. Mini Pekka.

Como ves, al Leñador lo puedes combinar con varias cartas, pues la idea es potenciar el daño de la carta que viene detrás. Desde Androidphoria te aseguramos que si tienes al Leñador en tu mazo ganarás casi todas tus partidas (siempre y cuando sepas jugar, claro está).

Mago eléctrico

El Mago eléctrico es la carta de soporte más útil del juego. Ralentiza a los rivales, elimina a las hordas, reinicia a Chispitas, a la Torre infernal y al Dragón infernal, ¿qué más se le puede pedir? Es perfecta para defender, pero cuidado, es muy débil, una Bola de fuego puede acabar con su vida.

Si ves que las hordas vienen llegando trata de invocar la carta encima de ellas para hacer el daño explosivo de cuando el Mago eléctrico cae, pero si juegas contra alguna carta más pesada que quieras ralentizar debes utilizarla con una distancia prudencial.

Dragón infernal

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Esto aplica para el Dragón infernal, pues si bien su daño con el tiempo es extremadamente poderoso, este no aplica para todas las cosas. Pues el Dragón infernal es perfecto para destruir a los tanques del juego.

Si bien te sirve para defender, debes llevar una Descarga, unos Espíritus de fuego o algo que le quite de encima a las hordas que quieran destruirlo. Si logras hacerlo, este dragón derretirá en un abrir y cerrar de ojos al: Golem, Pekka, Gigante, Gigante noble, Valquiria y a cualquier torre.

Si tienes la oportunidad de utilizarlo de forma ofensiva para derretir la torre enemiga, la mejor carta para acompañar al Dragón infernal es la Furia, pues hará que el daño sea mayor y destruya la torre más rápido.

Mago de hielo

El Mago de hielo es otra carta perfecta para los mazos de ciclo rápido. Tiene un coste de tres gotas de elixir y, aunque su daño no es abismal, ralentiza un montón, lo que te permite hacer tiempo para destruir las cartas de tu rival.

Es muy buena contras todo tipo de hordas, como también contra todo tipo de cartas pesadas ya que las ralentiza todavía más. Pero ten en cuenta algo importante, el Mago de hielo no destruye a las cartas de tu rival por si solo, debes combinarlo con otras buenas cartas defensivas:

Lanzafuegos .

. Mago .

. Bruja .

. Ejército de esqueletos .

. Valquiria .

. Verdugo.

Las mejores cartas de Clash Royale organizadas por tipo

Si bien te acabamos de presentar las mejores cartas por clases (comunes, especiales, épicas y legendarias), quizás dejamos fuera otras cartas realmente importantes y útiles. Es por esto que ahora te presentaremos las cinco mejores cartas según su tipo:

Tropas .

. Hechizos .

. Cartas aéreas .

. Estructuras.

Ten en cuenta que si llegas a formar tu mazo ideal deberás tener a esas cartas a su nivel máximo para sacarle más provecho. Es por esto que te recomendamos que veas este tutorial que te explica cuál es la mejor manera para para mejorar tus cartas al máximo en Clash Royale.

Las 5 mejores cartas tipo tropa de Clash Royale

Ejército de esqueletos

Si bien ya lo nombramos anteriormente, el Ejército de esqueletos sigue siendo una de las mejores tropas terrestres para contrarrestar a las cartas pesadas que pueda tener tu enemigo. Tenerla en tu mazo te garantiza una buena defensa.

Bárbaros

Los Bárbaros son una excelente opción para defender, pueden parar prácticamente todo tipo de cartas terrestres, aunque un Pekka les complica la cosa. Además, también puedes utilizarlos para atacar junto a una Furia o un Leñador, pues los potenciarán y realizarán mucho daño a tu enemigo.

Pandilla de duendes

La Pandilla de duendes es otra carta muy buena para defender, pues mientras unos pequeños duendes están cortando a tu enemigo con sus dagas, los otros dos utilizan sus lanzas para tumbar los objetivos aéreos que puedan llegar a ponerte en peligro.

Pero cuidado, la Pandilla de duendes es muy debil, un Bebé dragon, un Mago o una Bruja podría destruirlos en un abrir y cerrar de ojos. También puedes utilizarla para atacar pero siempre yendo detrás de un tanque que vaya recibiendo el daño príncipal de la torre.

Guardias

Los Guardias son la mejor opción si te toca jugar contra un Príncipe, un Montapuercos o un Mini Pekka. Sus escudos obligaran a las cartas rivales a pegarles dos veces para poder eliminarlos. Pero tranquilo, ese tiempo será sufienciente para vencerlos. Además, también sirven para jugar contra hordas terrestres que puedan amenazarte.

Sin duda alguna, los Guardias son una opción buena, bonita y barata, pues por tan solo tres gotas de elixir podrás defenderte de una gran varierdad de cartas.

Cerdos reales

Supercell tenía a los Cerdos reales en el olvido, pero hace poco les dieron una mejora importante, pues ahora hacen más daño. Esta carta es única y exclusiva para realizar un empuje dividido, así que utilízala cuando tu rival esté defendiendo a la otra torre.

Puedes combinar a los Cerdos reales con:

Hielo .

. Leñador .

. Furia .

. Descarga .

. Bola de fuego.

Como ves, la idea es potenciar el daño de los Cerdos reales o frenar en seco las posibles cartas que puedan eliminarlos rápidamente.

Los 5 mejores hechizos de Clash Royale

Tornado

El Tornado es una de las cartas que debes saber utilizar para aprovechar al máximo los trucos para ganar en Clash Royale, ya que con esta puedes activar a tu torre del rey y defenderte mucho mejor.

Además, también es buena opción para desviar a las cartas enemigas. Cartas pesadas que son difíciles de eliminar u hordas que te serán fáciles de vencer. El tornado puedes combinarlo con:

Mago de hielo .

. Espíritu de hielo .

. Espíritus de fuego .

. Verdugo .

. Mago.

De esta forma asegurarás retrasar a tus enemigos y a su vez los derribarás.

Bola de fuego

La Bola de fuego es tu as bajo la manga para defenderte de las brujas, magos, montapuercos, bandidas, máquinas voladoras y más. Tiene un coste un poco elevado para ser un hechizo (4) pero te asegurará eliminar a este tipo de cartas.

Ten en cuenta que la Bola de fuego no le hace mucho daño a las cartas tanques del juego, así que úsala sabiamente. En cuanto a su forma ofensiva de jugarla, trata de utilizarla solo cuando debas darle el toque final a la torre de tu rival para ganarle la partida.

Hielo

El Hielo es una carta muy utilizada para combinaciones ofensivas. El Hielo va perfecto con:

Pekka .

. Montapuercos .

. Montacarneros .

. Bandida .

. Globo bombástico .

. Bárbaros de élite .

. Gigante noble.

Sin embargo, es una excelente opción para defenderte en ocasiones que lo pidan. Es la carta ideal para frenar al Globo bombástico o a los Bárbaros de élite. Pero recuerda siempre combinarla con una horda que pueda ayudarte a derribar a esas cartas que estás congelando por un breve momento.

Descarga

La Descarga es una de las mejores cartas defensivas del juego. Pues además de ser barata, es perfecta para eliminar, o dejar tocadas, a todo tipo de hordas:

Esqueletos .

. Ejército de esqueletos .

. Duendes .

. Pandilla de duendes .

. Duendes con lanza .

. Murciélagos .

. Esbirros .

. Horda de esbirros .

. Espíritus de fuego.

Como ves, la mejor y más rápida opción para sacarte de encima cartas que de seguro te meterán en un problema.

Barril de bárbaros

Mejor que el Tronco, tiene el mismo valor y, además, invoca a un bárbaro para molestar a tu rival. El Barril de bárbaros es una carta muy buena para vencer a las hordas terrestres que te puedan poner en peligro. Tenla en tu mazo y asegurarás una buena defensa por tan solo 2 gotas de elixir.

Las 5 mejores cartas aéreas de Clash Royale

Esbirros

Ya los nombramos anteriormente pero no podíamos dejar de nombrarlos entre las mejores cartas aéreas. Los Esbirros son una carta barata (3 gotas de elixir) y te van a sacar de muchos aprietos. Además, si los llegas a combinar con un tanque como un Golem o un Pekka de seguro harás que tu ataque sea bastante bueno.

Bebé dragón

También nombrado entre las mejores cartas épicas, el Bebé dragón es un mini tanque volador que te defenderá de todo tipo de hordas, ya sean aéreas o terrestres. Es un poco más caro que los Esbirros (4 gotas de elixir) así que úsalo sabiamente, aunque te recomendamos que lo utilices principalmente para defenderte.

Sabueso de lava

El Sabueso de lava es una carta lenta pero segura. Tiene un coste de 7 gotas de elixir, pero vale la pena. Deberás lanzarla detrás de tu torre para que te de tiempo a cargar elixir para combinarla con otra carta que haga más daño. Casi siempre las combinaciones son con:

Globo bombástico .

. Pekka .

. Bebé dragón .

. Mago .

. Leñador .

. Recolector de elixir.

Recuerda que cualquiera de estas cartas va detrás del Sabueso de lava, pues es este quien recibe todo el daño de las torres y mientras las demás cartas hacen el verdadero daño.

Globo bombástico

El Globo bombástico es la carta aérea que más daño hace. No puedes dejar que esta llegue a tu torre porque te destruirá. Sin embargo, el Globo bombástico siempre debe ir combinado con una carta que lo potencie o una que lo defienda.

Por ejemplo, puede ir con una Furia para que llegue y pegue a la torre más rapido. Aunque también puedes acompañarlo con una Flechas o la Congelación para contrarrestar a las hordas que quieran derribarlo.

Otra opción posible es combinarlo con un tanque como el Pekka, el Sabueso de lava o el Golem para que cualquiera de ellos reciba el daño de la torre, o cartas enemigas, mientras que el Globo va haciendo todo el daño.

Megaesbirro

También nombrado anteriormente, el Megaesbirro es una excelente carta para defenderte de otras cartas aéreas como el Bebé dragón, la Máquina voladora, el Dragón infernal u otras cartas terrestres como la Bruja, la Bruja nocturna e incluso algún que otro mago.

Tiene un coste barato (3 gotas de elixir), pero utilízalo sabiamente, ya que malgastarlo para atacar no te servirá mucho y quizás puedas liarla.

Las 5 mejores cartas de tipo estructura para Clash Royale

Recolector de elixir

El Recolector de elixir es la carta ideal para todo mazo de ciclado lento, pues te ayudará a emparejarte con tu enemigo. Esta carta se coloca detrás de cualquiera de tus torres y es perfecta para el elixir x2. Puedes combinarla con cualquier carta pesada como el Golem, Pekka, Gigante noble, Triplemosquetera u otra.

Torre infernal

Se dice que el mejor ataque es una buena defensa y, si eres de los que piensa de esa forma, la Torre infernal será una buena carta para ti. Si bien es cierto que es débil contra las hordas (aéreas o terrestres), el daño que realiza al resto de las cartas del juego es una barbaridad. Es perfecta para contrarestar a los tanques y cartas como el Montapuercos o la Montacarneros.

Generalmente se usa en mazos defensivos o mazos de ciclo rápido donde es bastante difícil perder ya que tu rival no llega a pegarle a tu torre.

Torre tesla

La Torre tesla es la carta de estructura perfecta para los mazos de ciclo rápido. Si bien ahora el Terremoto le hace daño cuando está escondida, esta carta sigue siendo una molestia para tu rival. Ralentiza a los enemigos y les va haciendo daño poco a poco hasta eliminarlos sin que estos lleguen a tocarla.

Ballesta

La Ballesta es bastante molesta pero funciona si eres de los jugadores que tiene paciencia. Va de la mano con la Torre tesla, pues la Ballesta se ve únicamente en los mazos de ciclo rápido. Protégela de las hordas con una Valquiria un Mago o un Descarga y lánzala lo más pegado del puente para que su objetivo sea la torre del rival.

Horno

El Horno te ayuda prácticamente a todo, pues ataca lentamente cada vez que el par de espíritus llega a la torre rival y te sirve para defenderte de cualquier horda y para distraer a cualquier carta que tenga como objetivo una estructura. Los Espíritus de fuego que salen del Horno atacan a todo tipo de cartas, aéreas y terrestres, así que no dudes en usarlos para defenderte.

Atento que en elixir x2 esta carta te puede servir más para ser más ofensivo. Combínala con un Pekka o un Golem y utílizala en el mismo lado del campo en el que lanzaste tu tanque para que los Espíritus de fuego se vayan detrás de él y lo defiendan.

Estas son las mejores cartas de Clash Royale. Sabemos que es complicado obtener algunas de ellas, pero no te compliques, la tienda siempre tiene buenas ofertas que puedes aprovechar. Aunque no necesariamente necesitas gastar dinero real, pues las gemas te ayudarán. ¿No sabes cómo conseguirlas? Acá te dejamos todos los trucos para ganar gemas gratis en Clash Royale en 2020.