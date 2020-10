Sin duda alguna todos nos hemos divertido con Among Us. Y es que no necesitas tener un súper PC o un smartphone de gama alta para poder jugarlo (requisitos para jugar Among Us), solo basta con reunirte con un grupo de amigos por Discord y listo, pasarás un buen rato jugando. Es por eso que hoy hemos querido traerte los mejores nombres de usuario para jugar Among Us y así reírte a carcajadas con tus compañeros.

Ten en cuenta que puedes hacer la partida mucho más entretenida si configuras la partida de Among Us con estos ajustes, ya que todo será un misterio y pondrás a prueba las habilidades de todos.

Diviértete y pásalo bien con los mejores nombres para jugar Among Us

Desde que este juego se puso de moda hemos podido ver una infinidad de nombres curiosos, divertidos y con bastantes referencias. Así que te hemos traído alguno de ellos para que pases un buen rato con tus amigos y disfrutéis más de lo normal.

Sabemos que hay personas que son buenos detectives y descubren rápido quién es el impostor. Como también que hay unos impostores que van descuartizando a todo tripulante que vean. Es por esto que hemos clasificado esta lista en tres tipos de nombres: para tripulantes, para impostores y para aquellos que les gusta el troleo.

Nombres para usar si quieres ser tripulante en Among Us

Estos son algunos de los nombres más divertidos que puedes colocarte si quieres destacar como tripulante:

Conan.

Sherlock.

Robocop.

Batman.

Jefe Gorgory.

Mr. Popo.

Jon Snow.

All Might.

Inspector Gadget.

Scooby-Doo.

Skipper, Kowalsky, Cabo o Rico.

Nombres para poner si quieres ser impostor en Among Us

Estos son algunos de los nombres más divertidos que puedes colocarte si quieres ser impostor:

Judas.

Itachi.

Bertolt.

Reiner.

Cersei.

Terminator.

Kill Bill.

Joker.

Jason.

Freddy Krueger.

Walter White.

Nombres para Among Us si quieres trolear a los demás

Estos son algunos de los nombres más divertidos que puedes ponerte si quieres trolear a todos tus compañeros:

Fui yo.

Yo no soy

El otro.

El azul (y te colocas otro color).

Tu papá.

El asesino.

Dónde.

Mi mamá.

Elsa Broson.

Zoila Cerda.

Estos son los mejores nombres de usuario para jugar Among Us. Estamos seguros de que pasarás un buen rato si utilizas alguno de ellos con tus amigos. Pero cuéntanos, ¿qué te han parecido, tienes alguna sugerencia? No te vayas sin antes echarle un vistazo a estos 6 consejos ser el mejor impostor en Among Us.