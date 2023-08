Los juegos de mechas, es decir, de robots gigantes que se enfrentan entre sí o contra otros enemigos, son un género muy popular entre los aficionados a la acción y la ciencia ficción. Uno de los referentes de este tipo de juegos es Armored Core, una saga que comenzó en 1997 y que ha tenido numerosas entregas para distintas consolas.

Si bien la saga había caído en el olvido, la casa desarrolladora (From Software) ha logrado revivirla y llevarla al mainstream con la última entrega: Armored Core VI: Fires of Rubicon. Lamentable, este exitoso juego de mechas no está disponible para móviles. De hecho, no hay ningún juego oficial de la franquicia para Android e iOS.

Pero no te preocupes, hemos seleccionado los 7 mejores juegos parecidos a Armored Core para que puedas pilotar tu propio mecha desde tu smartphone o tablet.

Robot Warfare: intensas batallas de 6 contra 6 con mechas que puedes fabricar a medida

Robot Warfare es un impresionante shooter multijugador online que te permite montar tu propio garaje de robots con habilidades y armas únicas. ¿Para qué? Para enfrentarte a tus enemigos en partidas dinámicas de 6 contra 6, usando diferentes habilidades y estrategias para ganar.

El juego te deja elegir entre una gran variedad de robots (más de 25), cada uno con sus propias virtudes únicas. Podrás saltar sobre edificios, hacer maniobras de cobertura y hasta esconderte tras escudos. También podrás desplegar propio dron para que te ayude en la batalla, equipándolo con tu arma favorita. Sus gráficos son excelentes y lo mejor es que es gratuito.

Warhammer 40,000 Freeblade: equipa a tu robot con armas variadas y destroza a los enemigos

Warhammer 40000 es una de las sagas más longevas y míticas de la historia de los videojuegos y tiene un título que es bastante parecido a Armored Core. Se llama «Warhammer 40,000: Freeblade» y te pone en la piel del Caballero Imperial, un poderoso guerrero que lucha por la humanidad.

La historia del juego comienza cuando el Caballero Imperial ve su casa destruida por las fuerzas del Caos. Este jura vengarse y se embarca en una misión para destruir a los enemigos de la humanidad.

Jugarás desde una perspectiva en tercera persona y tendrás luchar contra hordas de enemigos, completar misiones y explorar el mundo. Lo mejor de este título es su sistema de personalización con el que puedes equipar al Caballero Imperial con la armadura y armas que prefieras. Es gratis, así que no dejes de probarlo.

War Robots: un juego de mechas con batallas multijugador PvP

En War Robots controlarás robots gigantes que luchan entre sí en batallas frenéticas. Podrás elegir entre una variedad de robots (más de 50), cada uno con sus propias armas y habilidades únicas. El juego cuenta con una variedad de modos de juego, incluidos Deathmatch, Team Deathmatch, Domination y Control.

Podrás participar en eventos especiales, como torneos y desafíos. Se trata de un juego gratuito, pero que tiene compras integradas opcionales. Las compras en la aplicación se utilizan para comprar robots, armas y otros artículos. Pruébalo y luego nos cuestas qué te pareció.

Destroy Gunners: una serie de juegos muy parecidos a Armored Core

Destroy Gunners es una serie de juegos de acción con mechas en tercera persona para dispositivos móviles desarrollado por el estudio japonés Shade Inc. El primer juego se lanzó en 2011 y está disponible para Android e iOS.

Aquí te recomendamos su entrega «SPα» porque es gratuita, pero las entregas de pago «SP / ICEBURN!!» y «SP» son incluso mejores. ¿De qué va el juego? De hacer misiones con un mecha que puedes personalizar a tu antojo. Tiene un estilo de combate rápido y dinámico, aunque sus controles son un poco confusos. Aun así vale la pena probarlo.

Super Mechs: una alternativa 2D con batallas por turnos muy divertidas

Super Mechs es un juego de estrategia y lucha por turnos en 2D. No es muy parecido a Armored Core, pero tiene la esencia de batallar con robots personalizados. Y es que en este título tendrás que construir tus propios robots de guerra para luchar contra los robots enemigos. Los robots se pueden personalizar con una variedad de armas, armaduras y habilidades.

El juego tiene una campaña para un jugador con más de 100 niveles, así como un modo multijugador en línea. En el modo multijugador, los jugadores pueden luchar contra otros jugadores de todo el mundo. Super Mechs es un juego desafiante y gratificante que ofrece una gran cantidad de contenido. Es perfecto para los fanáticos de los juegos de estrategia y lucha.

ROBOKRIEG: la guerra de robots te espera

ROBOKRIEG es muy similar a War Robot, pero sin personalización de armas (solo puedes mejorar ciertas estadísticas). Eso sí, el juego ofrece montones de mechas y robots con diferentes armas y habilidades. Se ambienta en diferentes facciones, algunas de ellas centradas en los caminantes, mientras que otras disponen de tanques y droides.

Tiene una calidad gráfica bastante decente y no da problemas de rendimiento, ni siquiera con smartphones de gama baja. ¿Lo mejor? ¡Es gratis!

Star Warfare: destruye alienígenas con armamento personalizable

Star Warfare: Alien Invasion es un juego de acción y disparos para dispositivos móviles desarrollado y publicado por Freyr Games. El juego cuenta con modos para un jugador y multijugador. En el modo para un jugador, deberás luchar en más de 36 niveles, con jefes incluidos, para salvar tu mundo de los invasores alienígenas. Puedes elegir entre una gran variedad de armas y equipo para personalizar a tu personaje y derrotar a tus enemigos.

El modo multijugador te permite luchar contra otros jugadores de todo el mundo en combates PvP. También puedes formar equipo con tus amigos para enfrentarte a los alienígenas en modo cooperativo.

Star Warfare: Alien Invasion incluye siete enormes mapas con 42 niveles, cada uno con sus propios desafíos. El juego también incluye un modo de supervivencia, un sistema para ganar oro, un sistema de equipamiento flexible, 18 bolsas militares y un sistema para combinar y mezclar armas.

Bonus: juega a los Armored Core originales en tu móvil Android con emuladores

Si quieres probar la experiencia real de Armored Core, puedes jugar a casi todos los juegos de la saga lanzados para consolas de PlayStation haciendo uso de emuladores para Android. Siempre y cuando tengas la ROM de los juegos, podrás jugarlos en tu Android sin problemas con estos emuladores:

Emulador de PS2 | AetherSX2 / NetherSX2

Emulador de PSP | PPSSPP

Emulador de PS1 | DuckStation

Descargar | BIOS de PS1 y PS2

Esperamos que ya estés jugando a uno de estos juegos parecidos a Armored Core para Android e iOS.