Riot Games rompió el mercado de los shooters en primera persona en 2020 con el lanzamiento de Valorant. Hasta entonces, esta categoría de juegos era liderada por franquicias legendarias como Counter-Strike, Call of Duty, PUBG y resultaba difícil que apareciera un nuevo título original que logrará competirle a estas sagas.

Actualmente, Valorant es uno de los FPS más jugados y streameados en todo mundo, ganando un montón de adeptos nuevos con cada actualización que recibe el juego. Pues bien, como era de esperar, el rotundo éxito que ha tenido este título provocó que Riot Games comenzara a trabajar en una versión adaptada a móviles.

A mediados de junio del año pasado, Valorant Mobile fue anunciado oficialmente, por lo que desde entonces muchos usuarios están esperando con ansias la llegada de esta adaptación del popular FPS para móviles. Sin embargo, Riot no ha revelado su fecha oficial de lanzamiento, lo que hace pensar que aún falta mucho para poder jugarlo. Pero no te preocupes, a continuación te traemos 5 alternativas que puedes probar mientras esperas Valorant Mobile.

¿A qué jugar mientras esperas Valorant Mobile? 5 alternativas

La cantidad de shooters en primera persona disponibles para móviles ha aumentado significativamente en los últimos años. El último gran lanzamiento de este tipo de juegos ha sido sin lugar a dudas Apex Legends Mobile, otro popular FPS de ordenadores que ha recibido su respectiva versión para móviles este año.

Pues bien, si estás buscando algo similar a Valorant para jugar en tu móvil hasta que llegue oficialmente su versión para Android e iOS, aquí te traemos las 5 mejores alternativas gratuitas que puedes descargar tanto en la Google Play Store como en la App Store.

Shadowgun Legends

Desarrollado por el estudio Madfinger Games, este título es actualmente uno de los mejores FPS que puedes jugar en móviles en lo que a rendimiento y jugabilidad respecta. Se trata de una mezcla entre MMORPG y juego de disparos en primera persona que de seguro te dará muchas horas de entretenimiento.

Con su estilo futurista (similar al del Valorant) y armas totalmente alucinantes, en este título deberás enfrentarte contra una temible fuerza alienígena en su modo campaña que puedes jugar en solitario o de forma cooperativa. Pero lo realmente interesante de Shadowgun Legends es su modo de multijugador en línea.

En el PvP de este juego puedes enfrentarte en partidas de dos equipos de cuatro jugadores, los cuales competirán para obtener la mayor cantidad de kills posibles. ¿Otra cosa a destacar de este FPS para móviles? Pues sus gráficos de primer nivel y la amplia variedad de armas que ofrece (más de 700 entre las que se encuentran fusiles, ametralladoras, escopetas, armas de francotirador y lanzacohetes).

Hyper Front

Quizás una de las razones por las que Riot Games no tardó en anunciar que estaba trabajando en un Valorant para móviles fue por el lanzamiento de Hyper Front… ¿Por qué? Pues porque se trata de un título que ha sido acusado en múltiples oportunidades de copiar descaradamente el FPS de Riot. Este juego tiene un montón de cosas que te harán recordar a Valorant, como por ejemplo su estética futurista y la paleta de colores de sus diseños.

Otra de las características en la que Hyper Front se parece a Valorant es que su modo principal de juego son partidas 5 contra 5 en las que los jugadores deberán demostrar no solo su puntería sino también sus habilidades tácticas. El PvP es el principal protagonista de este juego, por lo que, si quieres un título bastante similar al shooter de Riot, pues tienes que darle una oportunidad a este juego.

Modern Combat Versus

Continuando con los juegos inspirados en un futuro distópico (al igual que Valorant), ha llegado el momento de recomendarte Modern Combat, una saga clásica de FPS desarrollada por Gameloft para móviles cuyo último título no te puedes perder. Por supuesto, nos referimos a Modern Combat Versus, un shooter en primera persona que destaca por su modo multijugador online de 4 vs 4 que no podrás parar de jugar.

En Modern Combat Versus tienes la posibilidad disfrutar de las más emocionantes partidas llenas de mucha acción. Los combates se desarrollan en cualquiera de los 5 mapas disponibles que actualmente tiene el juego. Además, para jugar puedes elegir cualquiera de los 21 agentes, los cuales tienen habilidades especiales y diferentes al igual que los personajes del Valorant.

ShellFire

Si eres fanático de los juegos de Riot Games, pues entonces tienes que probar este juego que es una mezcla de League of Legends y Valorant. Se trata de un juego disponible tanto para Android como para iOS que puede entenderse como un FPS con características de MOBA (multijugador online de arena de batalla) en el que no solo tienes que demostrar que tienes una buena puntería, también tus habilidades tácticas y defensivas.

Lo que lo hace parecido al Valorant es su modo de juego que enfrenta a jugadores en partidas 5 vs 5 con la clásica perspectiva de los FPS. Pero no se trata solo de dispararle a tus rivales, también deberás lograr un dominio del mapa de manera estratégica de una manera muy similar al modo de juego característico de Overwatch. Si quieres comenzar a jugarlo te dejamos aquí abajo los cajetines de descarga respectivos.

Infinity Ops

Por último, no podemos finalizar una lista de los juegos de disparos en primera persona con estética futurista sin mencionar Infinity Ops. Se trata de un título desarrollado por Azur Interactive que lleva el FPS a un mundo de caótico de ciencia ficción. En este juego tendrás una inmensa variedad de armas para escoger, desde pistolas de plasma hasta cañones de rieles y fusiles de láser.

Estéticamente, podríamos catalogarlo como una mezcla de Valorant y Halo, pero no te preocupes, en este juego no solo encontrarás un modo campaña para jugar en solitario, también tiene su modalidad PvP. En el multijugador online te enfrentarás con jugadores de todo el mundo en partidas por equipo o en solitario muy entretenidas que no podrás dejar de jugar.

Y tú… ¿Cuál de estas alternativas a Valorant Mobile descargarás?