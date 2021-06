Riot Games ya no necesita presentación y su shooter Valorant es toda una eminencia entre los jugadores de PC (en la actualidad cuenta con más de 14 millones de jugadores mensuales) pero… ¿Sabías que Valorant también va a llegar a móviles?

Los rumores ya llevan sonando un tiempo, pero finalmente Riot lo ha confirmado. Valorant Mobile estará disponible para móviles Android e iOS con algunas cosas que seguramente te interesará saber.

¿Qué se sabe sobre Valorant Mobile?

Valorant es un shooter táctico en el que se enfrentan 5 contra 5 y su versión para móviles no nos pilla por sorpresa. Después de ver el éxito que han tenido League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, y Teamfight Tactics era de esperarse que Riot terminase trayendo pronto otra de sus joyas a móviles.

Ha sido la web The Verge quien ha tenido acceso a la exclusiva. Aquí puedes ver el trailer del juego para que te hagas una idea de lo que te espera.

De momento tenemos malas noticias. No se sabe prácticamente nada de Valorant Mobile para móviles. Lo que sí te podemos decir es que habrá más detalles muy pronto de las plataformas que lo recibirán (seguramente Android e iOS) y de cómo será. Estamos deseando ver los personajes de Valorant en móviles.

Si el juego se lanza con crossplay es posible que el juego sea muy parecido al de PC, pero de momento no hay detalles para poder confirmar esto, lo cual sería una gran noticia. Lo que sí sabemos es que este shooter táctico será una gran amenaza en los tops de descargas para juegos como COD Mobile y PUBG Mobile.

¿Has probado Valorant para PC? Es un juego gratuito, si no lo has hecho y quieres probar un shooter táctico podría ser una buena opción para tu próximo fin de semana libre.