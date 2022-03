Lo que parecía tan solo un rumor, del cual incluso habíamos hablado en su momento, terminó siendo algo totalmente real. Finalmente, y luego de una larga espera, los usuarios de Android e iOS podrán disfrutar del popular Call of Duty: Warzone.

Si bien de momento no hay una fecha estimada de la llegada de este videojuego al mundo móvil, podemos empezar a especular con que el mismo recibiría una versión beta a principios del año próximo.

La compañía encargada de desarrollar el Battle Royale más popular de los últimos años, Activision, fue quien confirmó el rumor que “sobrevoló” Internet durante los últimos dos años.

Mediante un tweet publicado desde la cuenta oficial de Activision en Twitter, la respectiva empresa desarrolladora de videojuegos (ahora controlada por Microsoft) informó lo siguiente:

We are building Call of Duty® Warzone™ for mobile! Apply today for exciting roles across the development and publishing teams!

More Information Here: https://t.co/3C39S1ITeI pic.twitter.com/J0rOw5W7eO

— Activision (@Activision) March 10, 2022