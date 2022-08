¿Piensas que el trabajo que realizan las personas que están a cargo de la seguridad de los aeropuertos es simple de llevar a cabo? Pues Airport Security te demostrará lo contrario.

Este es un videojuego muy popular para Android que te pondrá a prueba a cada segundo. Permitiéndote revisar el equipaje de todas las personas que han llegado al aeropuerto, deberás decidir quién puede entrar al país, como así también quién no tiene los permisos necesarios para pasar el control de seguridad.

Airport Security, una alternativa al famoso Papers, Please que no te puedes perder

Si bien Papers, Please es un juego mucho más completo, el mismo no es gratuito, por lo que aquellos que quieran decidir si un inmigrante puede o no ingresar al país, deberán desembolsar unos cuantos euros para poder descargar dicho título.

Por suerte, Airport Security es una alternativa totalmente gratuita que ofrece una jugabilidad muy parecida a Papers, Please. En resumen, dentro de Airport Security podrás realizar las siguientes tareas:

Controlar los papeles migratorios de las personas que llegan al aeropuerto.

de las personas que llegan al aeropuerto. Decidir quién puede y quien no puede ingresar al país en donde está ubicado el aeropuerto.

en donde está ubicado el aeropuerto. Revisar el equipaje de los turistas.

de los turistas. Escanear a las personas para descubrir si llevan elementos prohibidos dentro de su cuerpo.

para descubrir si llevan elementos prohibidos dentro de su cuerpo. Y muchas otras cosas más.

¿Cómo descargar Airport Security para Android?

Al igual que cualquier otro juego para Android, lo único que tendrás que hacer para descargarlo e instalarlo es ingresar en la tienda de aplicaciones de Google; Play Store. Puedes dirigirte al mismo de forma directa desde el cajetín de descarga que te dejamos al final de este párrafo.

Es importante mencionar que el juego está plagado de anuncios, aunque existe un pequeño truco que se puede ejecutar para quitar los anuncios del juego en un abrir y cerrar de ojos.

Por último, pero no por eso menos relevante, Airport Security funciona en cualquier dispositivo móvil con Android 6.0 o superior. Si tienes una versión inferior a la mencionada, no podrás descargar ni instalar el juego.