Steam ha recibido un juego que, en pocos días, se ha convertido en uno preferido por muchos, gracias a lo sencillo y entretenido que es. A Difficult Game About Climbing es un simulador de escalada, en donde con pocos controles, debes ingeniártelas para escalar formaciones rocosas hasta donde puedas llegar.

El desafío pone a prueba tu precisión, pues no todas las superficies son buenas para apoyarse. Tienes el riesgo de resbalarte y empezar otra vez, pero al menos no caerás al vacío, sino directamente al agua. Mientras avances, los obstáculos y nuevos recursos para escalar irán cambiando, para hacerlo todo más entretenido.

Ahora bien, ¿este juego tiene su APK para Android? Responderemos a tus dudas y si es posible reproducir A Difficult Game About Climbing en tu móvil.

¿Se puede jugar A Difficult Game About Climbing en Android?

Hasta lo que se conoce de este juego y de su desarrolladora, se encuentra disponible desde la página de Steam para ordenadores. De modo que puedes jugarlo en tu PC tras comprarlo, y divertirte lo que ofrece. No existe una versión para Android o iPhone por el momento que sea oficial, así que si te encuentras con un archivo APK que dice ser este juego, lo más seguro es que sea falso.

Pero no te desanimes, pues aunque esté disponible solo para PC, existen formas de jugar a este juego desde tu móvil Android. Estas son las formas más confiables.

Utiliza un emulador de Windows para Android : los emuladores siempre están para solucionarnos la vida, y en este caso no es diferente. Existen varias alternativas compatibles con Android, como Mobox o Winlator. De esta forma, a través del emulador podrás probar el juego de A Difficult Game About Climbing en tu móvil.

: los emuladores siempre están para solucionarnos la vida, y en este caso no es diferente. Existen varias alternativas compatibles con Android, como Mobox o Winlator. De esta forma, a través del emulador podrás probar el juego de A Difficult Game About Climbing en tu móvil. Juega en la nube : por desgracia, no hay ninguna plataforma de juegos en la nube con este juego disponible. La mejor forma de optar por esta alternativa es empleando servicios como Shadow o airgpu.

: por desgracia, no hay ninguna plataforma de juegos en la nube con este juego disponible. La mejor forma de optar por esta alternativa es empleando servicios como Shadow o airgpu. Juega de forma remota: al ser un juego que se encuentra en la tienda de Steam, es posible utilizar Steam Link para transmitir el juego desde la PC hacia tu móvil Android. No olvides cancelar el juego antes para poder empezar a jugar.

¿Cuándo se lanzará A Difficult Game About Climbing para Android?

My new game A Difficult Game About Climbing is out now! Have.. fun…. https://t.co/qExBhJORsl — Pontypants (@Pontypants) March 6, 2024

No hay mucha información sobre este título, más que la suministrada por el creador (PontyPants) desde sus redes sociales en YouTube y X (Twitter). Por el momento, no existe ninguna confirmación ni mensaje que indique si el juego llegará a otras plataformas, además de PC, como Android o iPhone.

Será cuestión de esperar a que exista algún comunicado reciente o aviso de si en el proyecto se aspira a lanzar el juego en otros dispositivos o consolas.

¿Es seguro usar el APK de A Difficult Game About Climbing?

No. Como ya confirmamos, no existe ninguna versión oficial de este juego para Android. De modo que cualquier página que te indique descargar el APK de A Difficult Game About Climbing te estará mintiendo. Recuerda que descargar archivos desde fuentes desconocidas que no sean la Play Store aumenta el riesgo de que instales algún virus en tu móvil. Mejor evitarse el mal trago y ser precavidos.

Mejores alternativas a A Difficult Game About Climbing para Android

Los juegos pensados para que escales de forma virtual sitios empinados y cada vez más complicados no son demasiado raros de encontrar. En la Play Store existen diferentes opciones con la misma premisa, aunque su nivel de dificultad tal vez no sea tan desafiante como A Difficult Game About Climbing. Hemos hecho la tarea por ti y te dejaremos los cinco juegos más parecidos y que te brindarán una experiencia similar, con el reto de escalar tanto como puedas.

Si lo que te agrada de A Difficult Game About Climbing es lo desafiante que resulta, a pesar de ser un juego con premisa sencilla, entonces puedes también optar por los 10 juegos más difíciles para Android.