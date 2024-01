En el mundo de la emulación siempre se está buscando hacer nuevos descubrimientos que lleven a los dispositivos a hacer cosas inimaginables, muchas veces simplemente por entretenimiento y a veces por conveniencia. En este caso hablaremos de Mobox, el nuevo emulador de Windows para Android que debes conocer.

En ocasiones anteriores habíamos mencionado a Mobox, ya que este es el emulador que se usó para poder correr GTA V a 30 FPS y Battlefield 4 a 60 FPS de forma suave e ininterrumpida. Si te animas a probarlo, te invitamos a que primero leas el artículo que hemos preparado para ti, así tienes una idea de lo que Mobox es capaz de hacer.

¿Qué es Mobox y por qué es tan especial?

Hasta el momento no habían existido grandes avances a la hora de emular el sistema operativo de Windows en Android y las opciones que había no eran precisamente muy personalizables, lo cual brindaba una experiencia muy limitada. Con la ayuda de Mobox, y un par de programas más, es posible emular aplicaciones de Windows x86 en móviles Android de una forma bastante satisfactoria. Por supuesto, necesitas de un móvil de gama alta y un buen procesador para poder sacarle todo el provecho posible.

Además de esto, Mobox es un proyecto de código abierto disponible en GitHub, es decir que puedes personalizarlo de la forma que mejor te parezca. Los otros programas que se necesitan para poder correr Mobox son el emulador de entorno Termux y por supuesto también se hará uso de Box64 y Wine. Ambos son programas que permiten establecer un entorno donde se pueda correr Windows en un móvil Android.

Es probable que la mejor parte de este emulador de Windows para Android sea el hecho de que es estable y bastante flexible. El software te permite emular varias versiones de Windows y en teoría es posible emular hasta Windows 10. Es por eso que muchos fanáticos de la emulación se han sentido tan intrigados por este software.

Mobox es accesible y bastante fácil de instalar

Si eres un novato en todo lo que se refiere a la emulación, es probable que te sea un poco difícil ejecutar todos los pasos necesarios para poder instalar el emulador de Mobox en tu móvil. Sin embargo, es importante recalcar que no hay que ser un experto de la informática para hacerlo, ya que la misma página de Mobox en GitHub, te explica todo lo que tienes que hacer para contar con este software en tu móvil.

La mejor parte es que no tienes que rootear tu móvil para poder usar Mobox. Al menos no para realizar tareas sencillas como abrir Steam, un navegador, jugar juegos de Windows, etc. Si te llama la atención el mundo de la emulación, deberías intentar instalar Mobox en tu dispositivo Android.

Eso ha sido todo por ahora con respecto a Mobox, el nuevo emulador de Windows para Android que debes conocer. Si el artículo te ha gustado o conoces a alguien que le gustaría saber de este software, te invitamos a compartirlo, para que más personas puedan conocer este fascinante programa.