Dentro del ecosistema Android encontramos un amplio abanico de juegos de todo tipo. Incluso Mario Bros presume de su propio catálogo de títulos. Eso sí, hay algunos juegos tan completos que son imprescindibles.

Hablamos de esos juegos para Android realmente adictivos y que te tendrán pegado durante horas a la pantalla de tu teléfono o tablet. Y, para que no tengas que volverte loco buscando por Google Play, hemos preparado un top con los mejores títulos que puedes probar.

Football Manager 2021 Touch

Los amantes de los deportes disfrutarán de este completo emulador de fútbol que tuvo muy buena acogida entre los usuarios Android tras dar el salto al sistema operativo de Google. Un título muy realista y en el que deberás encargarte de todos los aspectos relacionados con l gestión de un club de fútbol, desde la gestión de la junta directiva hasta los entrenamientos y el mantenimiento del estadio.

También disfrutarás de retos adicionales, como intentar levantar un club en puestos de descenso, para que te garantices unas cuantas horas de diversión

Need for Speed: Most Wanted

Poco podemos decirte que no sepas de la popular saga Need for Speed. Han pasado muchos años desde que lanzaron el primer juego (allá por 1994). Y desde entonces se ha convertido en una de las franquicias más importantes dentro del sector de los juegos de carreras.

Evidentemente, la versión para Android de Need for Speed cuenta con algunas limitaciones si se compara con la de consolas u ordenadores, pero seguirás disfrutando de una gran experiencia de juego, además de algunas características muy conocidas en esta franquicia.

Y no podemos olvidarnos de la increíble calidad gráfica de Need for Speed Most Wanted para Android. ¡No te decepcionará en absoluto!

Samorost 3

Si eres fan de los juegos Android tipo puzzle, no te pierdas Samorost 3, donde disfrutarás de una historia sorprendente: un monje se dedica a destruir planteas con una criatura mecánica muy parecida a una hidra.

Y tú asumirás el papel de Gnomo, el personaje que tiene que encontrar el orbe negro que esconde el malvado monje para despertar a un caballero mecánico que matará a la hidra mecánica.

Last Day on Earth

No podíamos dejar escapar la oportunidad de recomendarte Last Day on Earth. Sin duda, un título que hará las delicias de los amantes de los juegos de supervivencia. ¿Tienes dudas? No dudes en probar la mejor alternativa a Rust.

Pac-Man Championship Edition DX

Cerramos este recopilatorio con juegos adictivos para Android con Pac-Man Championship Edition DX. Un juego muy popular y que llega manteniendo la esencia del emblemático título de Namco.

Decir que Pac-Man Championship Edition DX se mantiene fiel al original, aunque con algunas mejoras muy curiosas. Por ejemplo, el laberinto ahora está dividido en dos partes, dando un nuevo elemento que lo hace aún más divertido.

Por último te invitamos a que le des un vistazo a este artículo con los mejores juegos para disfrutar en compañía. ¡Perfectos para jugar en familia!