Hace unas semanas, Amazfit lanzó al mercado una de las smartbands más esperadas del año. Por supuesto nos referimos a la Amazfit Band 7, una pulsera inteligente y económica que llega para competirle a la superventas Xiaomi Smart Band 7.

Las smartbands de Xiaomi y Amazfit han llegado ambas a sus séptimas versiones con muchos cambios respecto a los primeros modelos. Pero… ¿actualmente cuál es la mejor? Pues si quieres saberlo, te invitamos a que nos acompañes en la siguiente comparativa de estas dos pulseras inteligentes.

Xiaomi Smart Band 7 vs Amazfit Band 7: esta es la mejor smartband de 2022

Tanto la Xiaomi Smart Band 7 como la Amazfit Band 7 son pulseras geniales que valen la pena comprar para hacer un seguimiento de tu salud y actividad físicas. Dichas smartbands son bastante parecidas en lo que a características respecta y hay una razón para ello.

Xiaomi es uno de los socios principales de Zepp Health (el fabricante de los relojes y pulseras de Amazfit) y ambas marcas han colaborado en el desarrollo de dispositivos wearables. Pues bien, repasemos a continuación todas las características de estas dos smartbands en la siguiente ficha técnica:

Especificaciones Xiaomi Smart Band 7 Amazfit Band 7 Dimensiones y peso 46,5 x 20,7 x 12,25 mm. 13,5 gramos (13,8 gramos). Longitud de la correa ajustable: 160 – 224 mm. 42,33 x 24,36 x 12,2 mm. 28 gramos (con correa). Longitud de la correa ajustable: 166 – 233 mm. Sumergible Resistencia al agua 5 ATM (50 metros de profundidad) Resistencia al agua 5 ATM (50 metros de profundidad) Pantalla 1,62″ con panel AMOLED, resolución de 192 x 490 píxeles, brillo de hasta 500 nits, 326 PPI, cristal semi-curvado 2.5D, modo Always On Display y más de 100 watchfaces. 1,47″ con panel AMOLED, resolución de 198 x 368 píxeles, 282 PPI, brillo de hasta 500 nits y vidrio templado con revestimiento antihuellas. Conexiones Bluetooth 5.2 y NFC para una variante específica. Bluetooth 5.2. Sensores PPG para medir el ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre (SpO2), acelerómetro de 3 ejes y giroscopio de 3 ejes. BioTracker™ 3.0 PPG para medir el ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre (SpO2), sensor geomagnético y acelerómetro de 3 ejes. Batería 180 mAh para 15 días de autonomía o más. Con carga magnética. 232 mAh para 18 días de autonomía o más. Con carga magnética. Funciones 120 modos deportivos, ejercicios de respiración, monitorización del sueño y el estrés, seguimiento de la salud femenina, índice PAI, alertas de inactividad, disparador remoto de la cámara del móvil y módulo de función personalizable. 120 modos deportivos, ejercicios de respiración, monitorización del sueño y el estrés, seguimiento de la salud femenina, índice PAI y alertas de inactividad. Tiene micrófono y Alexa incorporada. Compatibilidad Android 6.0 o posterior, iOS 10 o posterior. Se usa con las apps Mi Wear, Mi Fit y Strava. Android 7.0 o posterior, iOS 12 o posterior. Se usa con la app Zepp. Precio 54 €. 49,99 €.

En pantallas son muy similares, pero aunque no lo parece, la del Xiaomi Smart Band 7 es más grande

A simple vista parece que la Amazfit Band 7 es más grande que la pulsera de Xiaomi, pero técnicamente esto no es así. La smartband de Amazfit tiene un panel AMOLED un poco más ancho, aunque en términos generales, su pantalla es de 1,47 pulgadas. Por su parte, la Xiaomi Smart Band 7 trae un panel AMOLED de 1,67 pulgadas.

Pero la pantalla de la pulsera de Xiaomi no solo es mejor por ser más grande. Su panel ofrece una densidad de píxeles de 326 PPI, resolución 192 x 490 píxeles y es compatible con el modo Always On Display. Por su parte, la pantalla de la Amazfit Band 7 es un poco más limitada en estas características: 282 PPI y resolución de 198 x 368 píxeles.

Ambas pulseras son igualmente buenas para monitorizar tu salud y actividad física

Si te estás preguntando… ¿Cuál de estas pulseras es mejor para hacer un seguimiento preciso de mi salud? Pues la respuesta es que ambas son ideales para ello. Tanto la Amazfit Band 7 como la Xiaomi Smart Band 7 vienen equipadas de sensores que monitorean la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno (SpO2) para realizar un seguimiento preciso durante todo el día.

Otra de las variables que monitorean estas pulseras inteligentes son el sueño, el estrés, la salud femenina y pueden configurarse para emitir alertas de inactividad física. Asimismo, cuentan con 120 modos deportivos (curiosamente ambas ofrecen la misma cantidad de actividades). Ahora bien, al ser los modelos más económicos de smartbands de ambas marcas, debes saber que ninguna de las dos trae GPS incorporado.

Más autonomía en la Amazfit Band 7, mejor conectividad en la Xiaomi Smart Band 7

En autonomía, la Amazfit Band 7 es notablemente superior. Esta pulsera viene con una batería de 232 mAh capaz de ofrecer hasta 18 días de uso continuo o 24 días en modo básico. Por su parte, la pulsera de Xiaomi cuenta con un poco menos de autonomía: batería de 180 mAh que garantiza alrededor de 15 días de uso normal. Y… ¿La modalidad de carga? Pues ambas son compatibles con la tecnología de carga magnética.

Ahora bien, en conectividad encontramos una ligera superioridad de la Xiaomi Smart Band 7, aunque no siempre. Esta pulsera de Xiaomi ha salido a la venta en dos versiones: una con NFC y otra sin esta tecnología.

Por su parte, la Amazfit Band 7 no incluye NFC en ninguna de sus versiones. Sin embargo, lo compensa al traer una característica que no tiene la de Xiaomi: micrófono y el asistente de voz Alexa incorporado. Finalmente, es preciso mencionar que ambas son compatibles con Android e iOS.

Entonces… ¿Es mejor la Xiaomi Smart Band 7 o la Amazfit Band 7?

Ahora que ya conoces todas las especificaciones de estas pulseras, debes saber que el precio no será una característica muy influyente a la hora de decidir cuál smartband elegir. De hecho, solo hay 5 euros de diferencia entre estos modelos. La Xiaomi Smart Band 7 tiene un precio de 54 € y la Amazfit Band 7 de 49,99 €.

¿Cuál comprar? Pues todo depende de tus gustos. Si te mola el diseño más ancho de la Amazfit Band 7 y su mejor autonomía, pues debes quedarte con esta pulsera. Pero, si te agrada más la pantalla delgada y de mejor calidad de la Xiaomi Smart Band 7, entonces esta es tu pulsera.

Y tú… ¿Con cuál pulsera inteligente te quedas?