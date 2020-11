Xiaomi es uno de los grandes referentes a la hora de comprar un smartwatch barato. La firma presume de un catálogo estupendo, como su familia Amazfit que no para de ampliarse (aunque no todos los Amazfit son de Xiaomi), o el Mi Watch color. Ahora, el gigante asiático nos ha sorprendido con el Xiaomi Mibro Air, un wearable que puedes comprar por menos de 35 euros.

Sí, estamos ante el smartwatch Xiaomi más barato que puedes comprar. Pero eso no quita que el Mibro Air sea un reloj muy completo, especialmente si se tiene en cuenta su precio.

¿Cómo es el smartwatch Xiaomi Mibro Air?

A nivel estético, estamos ante un modelo que está disponible en tres colores diferentes, y que cuenta con una correa de goma para que lo puedas utilizar mientras practicas deporte. ¿Lo más sorprendente? Que pese a su bajo precio, el Xiaomi Mibro Air apuesta por una caja fabricada en aluminio para dotar a este smartwtatch de un aspecto más premium, además de un plus de resistencia contra los arañazos.

Y ojo, que cuenta con certificación IP68 para que el polvo y el agua no sean un problema, además de resistencia a temperaturas extremas (-20 ° C ~ 45 ° C). La guinda del pastel la pone su bisel giratorio que te permitirá navegar por los menús de este smartwatch Xiaomi de forma más cómoda.

Principales características del Xiaomi Mibro Air

En el apartado multimedia, decir que la firma ha apostado por una pantalla LCD de 1.28 pulgadas, con resolución 240 x 240 píxeles. Un tamaño estándar y que te permitirá ver cualquier notificación de WhatsApp, Telegram o del resto de apps compatibles de la forma más cómoda.

Destacar que, como no podía ser de otra manera en un producto de Xiaomi, el smartwatch Mibro Air cuenta con fondos personalizados para la esfera del reloj. Veamos las principales funcionalidades que ofrece este reloj Xiaomi barato.

Más que nada porque, aunque no supera los 35 euros, el Xiaomi Mibro Air presume de acelerómetro y un sensor PPG para monitorizar el ritmo cardíaco en tiempo real. Y este mismo sensor también controlará cómo duermes por la noche para darte consejos sobre tu descanso diario.

Todo controlado a través de la app Mibro, que se encargará de registrar cualquier actividad física que realices. Y teniendo en cuenta que este smartwatch es capaz de detectar 12 actividades diferentes, está claro que el trabajo realizado por el fabricante es genial.

Especialmente, viendo la autonomía del Xiaomi Mibro Air. La firma indica que cuenta con una batería de 200 mAh capaz de aguantar hasta 10 días dándole un uso normal, o hasta 25 días con las notificaciones desactivadas.

Teniendo en cuenta que tanto el reloj como la aplicación están en español, y que ahora puedes comprar el Xiaomi Mibro Air a precio de verdadero derribo, es uno de esos chollos que no deberías dejar escapar.