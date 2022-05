Todas las diferencias entre las Xiaomi Mi Band 7 y Mi Band 6

¡La Mi Band 7 ya está aquí! El esperado nuevo modelo de la popular smartband de Xiaomi ya ha sido presentada y ha llegado con algunas novedades importantes. Y, aunque a simple vista sea difícil de diferenciar de la versión anterior, existen ciertas novedades importantes que es necesario tener en cuenta si tienes en mente comprar una smartband de Xiaomi.

Ante la llegada de la nueva Mi Band 7 es lógico pensar que esta debe ser mucho mejor que la Mi Band 6 del año pasado, pero… ¿Realmente lo es? Pues a continuación analizamos las características de estas dos smartbands para descubrir si vale la pena pasar de la Mi Band 6 a la nueva versión o si, por el contrario, es mejor esperar a la llegada del próximo modelo.

Xiaomi Mi Band 7 vs Mi Band 6: comparando sus características

Como puedes ver en la imagen que dejamos aquí arriba, resulta bastante difícil diferenciar estos dos modelos. Pero, aunque no lo parezca, la Mi Band 7 viene con una pantalla un poco más grande y nuevas funciones que no te puedes perder. A continuación, repasemos las especificaciones de estas smartbands en la siguiente ficha técnica:

Especificaciones Mi Band 6 Mi Band 7 Dimensiones 47,4 x 18,6 x 12,7 mm. 46,5 x 20,7 x 12,25 mm. Sumergible Resistencia al agua 5 ATM (50 metros de profundidad) Resistencia al agua 5 ATM (50 metros de profundidad) Pantalla 1,56« de tipo AMOLED con resolución 152 x 486 píxeles, 326 ppi, brillo máximo de 450 nits, protegida por un vidrio templado y revestimiento anti-huellas. 1,62« de tipo AMOLED con resolución 192 x 490 píxeles, brillo máximo de 500 nits, con modo Always On Display, protegida por un vidrio templado 2.5D y revestimiento anti-huellas. Conectividad y sensores Conexión Bluetooth 5.0, sensor de frecuencia cardíaca PPG, sensor acelerómetro de

3 ejes, sensor giroscópico de 3 ejes y sensor SpO2. Conexión Bluetooth 5.2, sensor de frecuencia cardíaca PPG, sensor acelerómetro de

3 ejes, sensor giroscópico de 3 ejes y sensor SpO2. Batería Batería de 125 mAh que dura hasta 14 días con carga magnética. Batería de 180 mAh que dura hasta 15 días, 9 días de uso intensivo, con carga magnética. Funciones 30 modos de actividad física, 6 modos de detección automática, seguimiento de SpO2, del sueño, del estrés y de la salud femenina. Ejercicios de respiración, alertas de inactividad, modo obturador remoto de la cámara y NFC (solo en el modelo chino). 120 modos de actividad física, seguimiento continuo de SpO2 con alertas de nivel bajo de oxígeno en la sangre, seguimiento del sueño, estrés y de la salud femenina. Ejercicios de respiración, cálculos de VO2 Max, alertas de entrenamiento aeróbico / anaeróbico, tiempo de

recuperación, alertas de inactividad, modo obturador remoto de la cámara y NFC (solo en el modelo chino). Compatibilidad Compatible con Android 5.0 o superior, e iOS 10.0 o superior. Compatible con Android 6.0 o superior, e iOS 10.0 o superior.

En la pantalla están las principales mejoras que trae la Mi Band 7

Xiaomi ha decidido no arriesgar con el diseño de su smartbands. Aunque en realidad nunca lo ha hecho. Desde la Mi Band 4, el fabricante no ha hecho cambios en el diseño de este gadget salvo por los colores de las correas. Esto significa que, el diseño no es una de las razones por las que te recomendamos pasar de la Mi Band 6 a la 7. Pero, si estás buscando una pulsera con una pantalla más grande (solo un poco) pues en este caso sí que te conviene elegir el nuevo modelo.

Y es la que la pantalla de la Mi Band 7 no solo es mejor por ser más grande (1,62 pulgadas vs 1,56 pulgadas) sino que además viene con ciertas mejoras que debes conocer. Para empezar, aunque ambas pantallas son de tipo AMOLED, la de la Mi Band 7 logra brindar un brillo máximo de 500 nits (solo 450 nits para el modelo anterior), y además cuenta con una resolución superior de 192 x 490 píxeles.

Ahora bien, sin lugar a dudas, lo más atractivo de la pantalla de la Mi Band 7 es el modo Always on Display o pantalla siempre activa. Esta es una función que ofrecen las pantallas AMOLED de los móviles del Xiaomi y que ahora llega a su serie de smartbands. El modo permite que el usuario pueda ver la hora en el reloj sin tener que presionar la pantalla, ya que una parte de esta se quedará siempre activa.

Asimismo, como es de esperar, este nuevo modelo de la smartband viene con 100 esferas totalmente nuevas que se encuentran inspiradas en MIUI 13. Además, Xiaomi promete un nuevo diseño en la interfaz con animaciones e íconos renovados, por lo que, si ya te aburriste de tu Mi Band 6, esta nueva versión te dará la frescura estética que buscas.

Batería con más mAh pero… ¿Se traduce esto a una mejor autonomía?

Otra de las características en las que se diferencia la Mi Band 7 de la Mi Band 6 es la autonomía. El modelo del año pasado cuenta con una batería de 125 mAh que según el fabricante brinda hasta 14 días de uso.

Pues bien, la séptima versión de esta smartband de Xiaomi sube la apuesta al integrar una batería de 180 mAh que, en teoría, puede brindar hasta 15 días de uso. Hasta aquí parece evidente que la Mi Band 7 tiene una autonomía superior a la Mi Band 6, aunque puede que esto no sea así.

Es momento de recordar que incrementar el tamaño de la pantalla, el brillo máximo y añadir el modo Always On Display son cosas que pueden comprometer significativamente la autonomía de la Mi Band 7.

No en vano, el fabricante agrega en la descripción de este nuevo wearable que con el uso intenso de la smartband la duración de su batería desciende a 9 días. Habrá que esperar para saber a qué hace referencia Xiaomi con «uso intenso» y si esto incluye tener activado el modo de pantalla siempre encendida.

La Mi Band 7 lleva el seguimiento de la salud y el estado físico a otro nivel

Para muchos, lo más importante en una smartband no es su diseño ni su pantalla, sino las funciones de salud y deporte que ofrecen. Al fin y al cabo, se trata de un rastreador de la actividad física del usuario. Pues bien, en este apartado no cabe dudas de que la Mi Band 7 es mucho más completa que la Mi Band 6. Y, si eres un entusiasta de la vida fitness, las diferencias que existen entre estos dos wearables te resultarán muy notables.

Ambas smartbands ofrecen las funciones básicas que todo reloj inteligente tiene en la actualidad: seguimiento de la frecuencia cardiaca, del sueño, de la saturación de oxígeno en sangre y de la salud femenina. Además, cuentan con asistencia de la IA para la valoración de estas métricas.

Y entonces… ¿En qué es superior la Mi Band 7? Pues en que lleva el seguimiento de dichas métricas a otro nivel. Para empezar, aunque fue la Mi Band 6 la primera en traer el sensor de SpO2, la nueva versión de esta smartband estrena el monitoreo continuo de la saturación de oxígeno en sangre. Incluso, viene con alarmas diseñadas para alertar al usuario cuando dicha SpO2 caiga por debajo de 90 %, algo que puede llegar a resultar bastante útil tanto para fines deportivos como médicos.

Por otra parte, otra de las funciones que estrena la Mi Band 7 es el cálculo del VO2 Max. Este es un valor que indica el volumen máximo de consumo de oxígeno que el organismo del usuario puede metabolizar. Dicha medida es muy utilizada por entrenadores y preparadores físicos profesionales con el objetivo de valorar la capacidad aeróbica de las personas.

Gracias a ello, la Mi Band 7 puede ofrecer consejos de ejercicios aeróbicos o anaeróbicos personalizados. Finalmente, teniendo en cuenta que la Mi Band 6 llegó con 30 modalidades de ejercicio, la séptima versión de esta smartband trae cuatro veces más modos de actividad física, aunque probablemente nunca llegues a probar todos sus 120 modos deportivos.

¿Hay razones para quedarse con un modelo viejo ahora que está a la venta la Mi Band 7?

Si eres de los que valoran la autonomía de una smartband, pues debes saber que la Mi Band 7 no supone un salto importante en este apartado. Modelos como la Mi Band 4, 5 y por su puesto la Mi Band 6 están capacitados para brindar dos semanas de uso, muy similar a la que ofrece esta nueva versión.

Asimismo, si esperabas que la Mi Band 7 supusiera la llegada del GPS integrado a las smartbands de Xiaomi, lamentamos decirte que no, al igual que sus versiones anteriores, este modelo no podrás utilizarlo sin el móvil. Esto se debe a que incluso la Mi Band 7 depende de la conexión GPS brindada por el smartphone para obtener los datos necesarios que exige el seguimiento de ciertas actividades físicas.

Xiaomi Mi Band 7 vs Mi Band 6… ¿Cuál comprar?

Ahora que ya conoces cada característica de estas dos smartbands, de seguro te debes estar preguntando… ¿Cuál de las dos comprar? Pues bien, si ya tienes la Mi Band 6 o si estás un poco corto de pasta y no te interesan las funciones de entrenamiento especializadas, puede que lo mejor sea quedarse con la sexta versión de esta smartband de Xiaomi.

Pero, por otra parte, si quieres una smartband capaz de hacer un seguimiento mucho más especializado de tu actividad física, pues entonces debes elegir la Mi Band 7. Independientemente de tu decisión, aquí te dejamos el botón de compra de estas dos increíbles smartbands de Xiaomi:

Y tú… ¿Con cuál te quedas?