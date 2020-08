¿Te quieres sentir como el mismísimo Tony Stark al salir a trotar? Bueno, no es que hayan sacado un reactor como el que Iron Man lleva en su pecho y que le da energía a toda su armadura. Sin embargo, Xiaomi acaba de presentar un weareable la mar de interesante.

A través de la plataforma de ventas y crowdfunding Youpin, Xiaomi lanzó su nueva camiseta inteligente que incluye un monitor de ritmo cardiaco. Sí, así como lo lees, de ahora en adelante podrás medir tu pulso constantemente gracias a la camiseta deportiva de Xiaomi.

La camiseta deportiva de Xiaomi no solo mide tu ritmo cardiaco sino que también te avisa si estás abusando

Ahora que ejercitarse y cuidar la salud está de moda en todo el mundo, Xiaomi poco a poco se ha lanzado al agua en este mercado. La forma clásica de hacer presencia en este nicho es a través de sus smartbands deportivas, como la Mi Band 5 o la Redmi Band, pero no son las únicas opciones.

De hecho, la compañía china tiene desde cuerdas de salto con contador, hasta equipos completos para ejercitarse en casa. Pero ahora la cosa va más allá, porque la nueva camiseta de Xiaomi con medidor de pulso es toda una novedad.

La Xiaomi Mijia Sports ECG está fabricada en fibra deportiva de alta calidad, lo que te permite mantenerte fresco siempre, y la vuelve muy ligera. Además, no tiene costuras, por lo que la comodidad está más que asegurada.

No obstante, hasta aquí se parece a una camiseta deportiva común. ¿Por qué lo decimos? Porque la Xiaomi Mijia Sports ECG tiene una banda que recorre todo tu torso y es la encargada de recibir los impulsos eléctricos de tu cuerpo. ¿Cómo lo logra? Gracias a una fibra sensitiva especial desarrollada por COTECH Inc., que captura de forma no inductiva esas señales, y las envía al módulo ECG.

Luego, el módulo Smart ADI ECG de monitorización que está incrustado en el pecho se encarga de interpretar esas señales. Al hacerlo, la camiseta es capaz de medir con mucha precisión tu frecuencia cardiaca, y presentarla en tu móvil a través de la app Mi Home.

Pero eso no es lo único, ya que la camiseta Mijia Sports ECG de Xiaomi también tiene algo adicional. Si por alguna razón estuvieses abusando de tu cuerpo al exigirle demasiado esfuerzo, el módulo inmediatamente te lo hará saber. ¿Cómo? Pues iluminándose de uno u otro color según el esfuerzo realizado.

Precio y disponibilidad de la camiseta Xiaomi Mijia Sports ECG

Como la mayoría de los productos lanzados a través de Youpin, la nueva camiseta inteligente de Xiaomi de momento solo se venderá en China. Sin embargo, eso no significa que no puedas comprarla.

De hecho, hasta el 5 de agosto está en etapa de financiación, y puedes comprar la tuya en Youpin por unos 30 euros (249 yuanes). No obstante, luego de esa fecha el precio oficial pasará a ser de unos 36 euros (o 299 yuanes) y seguro podrás encontrarla a través de algún importador chino.

¿Te ha parecido genial esta noticia? Entonces agárrate para cuando leas que XiaoAI, el asistente virtual de Xiaomi, pronto llegará a España.