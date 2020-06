Hace poco te contamos que ahora la Xiaomi Mi Band 4 con NFC puede pagar con Mastercard fuera de China. Esto ha sido posible gracias al lanzamiento oficial de una variante con NFC de esta smartband en Rusia (la misma que se vende en China). Lastimosamente, dicha variante aún no ha llegado a otros países, además de los mencionados. Eso significa que si compraste tu Mi Band 4 en un distribuidor oficial, entonces tienes la versión global de la misma que no tiene el chip NFC. Por ello, pese a esta noticia, no existe forma de que puedas usar tu smartband para pagar con ella.

En cambio, si compraste tu Mi Band 4 en China o en un distribuidor no oficial, existen altas probabilidades de que sea la versión china con NFC, que ahora puede pagar con Mastercard. Aquí te ayudaremos a despejar esa duda, mostrándote una sencilla manera de saber si tu Mi Band 4 tiene NFC o no. Solo necesitas la caja original donde vino la pulsera cuando la compraste para saberlo.

La mejor manera de saber si tu Xiaomi Mi Band 4 tiene NFC

Como mencionamos antes, la versión china de la Xiaomi Mi Band 4 es la que tiene el chip NFC. Sin embargo, aunque la caja de tu Mi Band 4 esté en chino y estés seguro de que es una versión china, puede que no tenga NFC, pues en China también se vende una Mi Band 4 sin NFC. Por ello, la mejor forma de saber si una Mi Band 4 tiene NFC o no (independientemente si es de versión global, rusa o china) es viendo su número de modelo, que aparece en la parte de atrás de la caja tal como te indicamos en la imagen de arriba.

Y es que la Mi Band 4 tiene solo dos números de modelo que indican si tiene NFC o no, y son los siguientes:

XMSH07HM : sin NFC.

: sin NFC. XMSH08HM: con NFC.

Es decir, si la caja de tu Mi Band 4 indica que el número de modelo es XMSH08HM, ten por seguro que tu pulsera tiene NFC aunque muy probablemente no lo tendrás activado por defecto. ¿Por qué? Pues porque la opción para pagar con Mastercard fuera de China se ha lanzado para las nuevas Mi Band 4 con NFC en Rusia.

Cómo activar el NFC de la Mi Band 4 fuera de China

Aunque no estés ni en China ni en Rusia, puedes usar el NFC de tu Mi Band 4, activándolo de esta manera:

Abre la app Mi Fit en tu móvil.

en tu móvil. Ve a la configuración de tu cuenta y cambia la región a Rusia .

. Así, ya podrás asociar tu tarjeta Mastercard a la aplicación para poder pagar con el NFC de la Mi Band 4.

Ten en cuenta que, con los lanzamientos recientes de la Mi Band 5 con NFC en China y de la Mi Band 4 con NFC en Rusia, es muy probable que estas dos variantes terminen llegando oficialmente a todo el mundo en los próximos meses. Si esto sucede, ya no será necesario cambiarte de región, sino que, después de una actualización, te aparecerá la opción para asociar tu tarjeta. Así que mantente atento a las últimas novedades al respecto.