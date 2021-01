Hace una semana se filtró una enigmática pulsera de actividad de OnePlus. Y hoy, el gigante asiático ha presentado de forma oficial su OnePlus Band, una smarband que llega para convertirse en una de las mejores alternativas a la Xiaomi Mi Band 5.

Actualmente Xiaomi domina con puño de hierro este sector, aunque OnePlus entra como un vendaval para plantar cara a su gran rival. ¿Lo conseguirá? Ya te adelantamos que las primeras impresiones de la OnePlus Band no están siendo demasiado positivas.

Diseño y características de la OnePlus Band

A nivel estético, estamos ante un modelo que no destaca, aunque es normal, ya que hay poco donde rascar a la hora de lanzar una smartband con diseño diferente. Destacar que cuenta con una pantalla AMOLED de 1,1 pulgadas, igual que la Mi Band 5, además del logotipo de OnePlus en la parte inferior.

Como es habitual en este tipo de dispositivos, se puede separar el cuerpo de la correa, ya que la OnePlus Band viene con una base de carga que se conecta por USB. Y sí, cuenta con resistencia al agua a través de su certificación IP68, un habitual en cualquier smartband que se precie. Veamos las principales características.

Evidentemente, y como no podía ser de otra manera, la OnePlus Band cuenta con todo tipo de funciones para exprimir sus posibilidades. De esta manera, la nueva alternativa a la Xiaomi Mi Band presume de monitor de frecuencia cardíaca 24 horas, monitor de niveles de saturación de oxígeno en sangre (SpO2), detección de hasta 13 modos de entrenamiento, monitorización de sueño… Vamos, un conjunto de elementos necesarios.

El problema es que, por un lado, parece ser que el SpO2 no funciona demasiado bien, ya que varios usuarios han reportado que siempre indica una saturación del 100%. Luego, está el tema de los 13 modos deportivos.

Es cierto que la Xiaomi Mi Band 5 tiene “solo” 11 modos de ejercicios diferentes, pero OnePlus ha incluido carrera en interior y exterior, además de carrera para quemar grasa. No es broma, la firma no ha dudado en añadir este modo. Y también cuenta con cricket, un deporte que evidentemente en España apenas se practica, por lo que se puede considerar que en este apartado no destaca respecto a su rival.

La batería de la OnePlus Band decepciona

Y luego está el gran lastre de la OnePlus Band: su decepcionante batería. La firma ha sacado pecho indicando que esta alternativa a la Xiaomi Mi Band 5 aguanta hasta 14 días encendida con una carga de uso. Pero no parece ser cierto.

Más que nada porque en varios análisis se ha informado que la autonomía real no supera los dos días. Sí, esta smartband ofrece una batería muy decepcionante. Si tuviera GPS, y estuviera activado, se podría llegar a entender. Pero que una pulsera de actividad que quiere competir con la Xiaomi Mi Band 5 tenga una batería tan vergonzosa, es un punto en su contra demasiado grande.

Sinceramente, si no te gusta la Xiaomi Mi Band 5 por el motivo que sea, podría haber mejores opciones como la Honor Band 5. En cuanto a la batería es probable que solucionen el problema a través de una actualización de software.

Pero si no es el caso, y viendo que la principal diferencia es el sensor SpO2, ya que la OnePlus Band tendrá un precio que rondará los 31 euros, mejor comprar la Xiaomi Mi Band 5, que ahora está rebajada en Amazon y ofrece una autonomía estupenda. Si tienes dudas, pásate por nuestro análisis de la Mi Band 5 para que veas lo que ofrece la mejor smartband dentro de su rango de precios.