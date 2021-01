2020 fue un año dorado para OnePlus. Lanzaron sus primeros móviles de gama media y entrada, sus primeros auriculares inalámbricos y también expandieron su mercado hasta los Smart TV. No obstante, los planes de expansión de la compañía parecen estar lejos de tocar techo, pues desean seguir ampliando su catálogo de productos a otros nichos.

Desde hace varios meses se habla sobre que OnePlus estaba preparando una smartband para competir con las Mi Band, Realme Band y Honor Band, pero hasta ahora no había nada concreto. Pero eso acaba de cambiar, pues ya se filtraron detalles de la primera smartband de OnePlus y su lanzamiento estaría muy cerca.

OnePlus quiere entrar al mercado de las smartbands con fuerza, así podría ser su primera pulsera de actividad

La cuenta oficial de OnePlus en India publicó un tweet bastante críptico esta mañana en el que invitaban a los usuarios a estar atentos a un lanzamiento. No obstante, este tweet incluye un enlace a Amazon India que es mucho más concreto y confirma la llegada inminente de la primera pulsera inteligente de la compañía.

Bajo el slogan “la nueva cara del fitness está por llegar”, OnePlus dejó ver un par de imágenes en forma de teaser de su pulsera. Sin embargo, en la publicación de Amazon no se detalla nada más allá del sistema de monitorización de sueño de esta pulsera, pero eso no significa que no sepamos otras cosas. Gracias a un par de filtraciones en Twitter ya sabemos cómo será el aspecto de la smartband de OnePlus, así como varias de sus especificaciones.

Sobre lo primero, la OnePlus Band tendrá un diseño muy similar al de otras smartbands del mercado, algo que no es de extrañar. Específicamente, podrás encontrar un punto medio entre una Mi Band 5 y la Honor Band 5, con un módulo rectangular incrustado dentro de una correa de silicona.

Especificaciones filtradas de la OnePlus Band

Respecto a sus especificaciones, esto es lo que sabemos hasta ahora, aunque no son datos oficiales:

Pantalla AMOLED de 1,1 pulgadas .

. Correa de silicona y cuerpo con protección IP68 contra polvo y agua.

contra polvo y agua. 13 modos deportivos diferentes.

diferentes. Medidor de pulsaciones cardiacas, sensor SpO2 para medir la saturación de oxígeno en la sangre y monitorización de sueño.

para medir la saturación de oxígeno en la sangre y monitorización de sueño. Batería con una autonomía de 14 días.

¿Cuándo estaría disponible? No hay nada oficial, pero todo apunta a que podría llegar junto con los nuevos OnePlus 9 o en un evento independiente el próximo lunes 11 de enero. ¿Y el precio? Supuestamente costará unas 2499 rupias, que son unos 30 euros al cambio.

Sí, es una propuesta muy similar a la de otras compañías, pero OnePlus quiere hacerse un hueco en distintos nichos del mercado y seguro apostará todo en esta smartband. Puedes hacerle seguimiento a su publicación en Amazon India siguiendo este enlace.

¿Qué tal te ha parecido? ¿Le darías una oportunidad?