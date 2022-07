La oferta de auriculares inalámbricos de tipo TWS (como los AirPods) que existe hoy en día es abrumadora. Y eso es muy bueno para nosotros, los usuarios, porque la competencia hace que aparezcan chollos increíbles como el que traemos en esta ocasión. Los auriculares Bluetooth OneOdio F1 tienen un descuento del 67% en su tienda oficial usando el cupón que te daremos al final de este artículo. Considerando que su precio oficial es de 30 €, puedes llevártelo por unos 10 €. ¡Chollazo!

Y no, no estamos ante unos auriculares genéricos que no están respaldados por ninguna marca. Los OneOdio F1 son uno de los auriculares más vendidos de la marca OneOdio, ampliamente conocida en este mercado por sus productos de buena relación calidad / precio, como los cascos OneOdio Monitor 80 o su excelente micrófono OneOdio FM1. De cualquier manera, vamos a repasar sus especificaciones que tú mismo veas de qué están hechos.

Todas las características de los auriculares OneOdio F1

Los OneOdio F1 son los auriculares Bluetooth de calidad más económicos que podrás conseguir. Tienen un precio asequible y características muy buenas como puedes ver en la siguiente ficha técnica.

Características OneOdio F1 Dimensiones 28 x 38 mm (auriculares) y 58 x 50 x 55 mm (estuche de carga). Diámetro del controlador 10 mm. Bluetooth Chip AD6973D con Bluetooth 5.0 y un alcance de 10 metros. Impedancia 32 Ω ± 15%. Gama de frecuencias 20 Hz – 20 KHz. Sensibilidad 103 dB ± 3 dB. Batería 50 mAh (auriculares) + 300 mAh (estuche de carga). Autonomía 5 horas. Carga 5 V DC, para un tiempo de carga de 1,5 horas. Puerto de carga USB-C (en el estuche de carga). Compatibilidad Cualquier dispositivo con entrada de audio por Bluetooth: móviles, tablets, PC y Smart TV. Contenido de la caja Los auriculares, dos gomas tamaño M, el estuche de carga, un cable de carga USB-C y el manual de usuario.

Auriculares cómodos con buen sonido y conexión dual

Los OneOdio F1 tienen un diseño compacto, cómodo y genial para cualquier ocasión. Usan un nuevo chip de Bluetooth 5.0 que les permite conectarse a dos móviles (u otros dispositivos) al mismo tiempo. Cuando se utilizan de esa forma, reproducen el audio en mono, pero cuando los usas con un solo móvil, podrás disfrutar de su excelente sonido estéreo impulsado por sus potentes altavoces de 10 mm.

Una de las mejores características de los OneOdio F1 es su control táctil. Con solo dar unos toques suaves sobre uno de los auriculares, podrás controlar la reproducción de forma fácil sin tener que sacar tu móvil del bolsillo. Este control táctil permite desde apagar los auriculares hasta contestar / rechazar llamadas o incluso activar los asistentes de voz Google Assistant, Alexa y Siri.

Es importante mencionar que los auriculares tienen micrófonos incorporados con los que puedes hacer llamadas con una calidad bastante buena y sin mucho ruido. Otro detalle a resaltar es la gran duración de su batería que puede alcanzar las 5 horas de reproducción continua sin problemas. Y es que cada auricular tiene una pila de 50 mAh.

Y si sumamos la carga que les da la batería de 300 mAh del estuche de carga, su autonomía se eleva a 20 horas. ¡Puedes olvidarte del cargador por un buen rato! Dicho sea de paso, su tiempo de carga de 0 a 100 % es de solo 1,5 horas gracias a su puerto USB-C.

¿Dónde comprar los auriculares OneOdio F1 más baratos?

Los auriculares OneOdio F1 cuestan normalmente 30 €. Pero puedes usar este cupón ONE618 de 67 % de descuento para llevártelos por apenas 10,22 € desde la tienda oficial con cualquiera de los siguientes botones:

No sabemos hasta cuándo dure esta oferta, pero aprovéchala mientras el cupón esté activo. Recuerda que puedes pagar de forma segura con PayPal y que los auriculares están cubiertos por la garantía oficial de la marca.