El teletrabajo y la creación de contenido para Internet han crecido muchísimo en los últimos años a raíz del confinamiento. Y mucha gente no estábamos preparados para ello. Y es que para hacer videollamadas, crear vídeos o hacer directos se requiere de un micrófono de calidad que la gran mayoría de personas no tienen. ¿Por qué? Pues porque quizás antes no hacía falta y porque el precio de los micrófonos buenos suele ser bastante elevado.

Por suerte, en las ofertas Fresh Finds de AliExpress hemos encontrado un micrófono de la marca OneOdio que es prácticamente un regalo en calidad / precio: el OneOdio FM1. Ten en cuenta que es de los mismos fabricantes que los auriculares OneOdio Pro-10, A70, Monitor 60 y Monitor 80, los cuales tienen un sonido muy bueno para lo que valen, por lo que no dudamos de la calidad del micrófono OneOdio FM1.

El OneOdio FM1 es un micrófono de condensador perfecto para tus vídeos, directos o conferencias

El OneOdio FM1 es un micrófono de condensador con un patrón polar cardioide. En palabras más simples, está diseñado para grabar la voz humana de forma cristalina con mayor precisión. Viene con un filtro Pop desmontable que bloquea los ruidos no deseados en la captación de sonido y protege al micrófono de polvo y saliva.

Podríamos decir que es un micrófono de estudio, ya que monta un chipset de sonido profesional, el cual hace posible que la frecuencia de muestreo sea de alta resolución. Asimismo, cuenta con una excelente función de supresión de fuera del eje, que sirve para que la captación de sonido sea más natural y el ruido de fondo no deseado se reduzca al mínimo.

Este micrófono de condensador es «Plug & Play«, lo que significa que con solo conectarlo a tu PS4/PS5, PC Windows, Mac o Linux funcionará de inmediato. No tienes que instalar nada y ni siquiera hace falta una tarjeta de sonido externa. Es ideal para juegos, grabar vídeos o hacer videoconferencias.

Por si fuera poco, tiene una rueda para controlar la ganancia y botones para silenciarlo o detener la grabación. ¡Es muy fácil de usar! También hay que resaltar que es flexible y cuenta con un botón para ajustar su posición hasta el sitio donde consideres que es más cómodo. Aquí tienes todas sus especificaciones:

Tipo de micrófono : condensador

: condensador Patrón polar : cardioide

: cardioide Frecuencia de muestreo : entre 44,1 y 48 kHz / 16 bits

: entre 44,1 y 48 kHz / 16 bits Rango de frecuencia : 20 Hz – 20 kHz

: 20 Hz – 20 kHz Sensibilidad : -38 dB ± 2 dB

: -38 dB ± 2 dB Máximo SPL : 110 dB

: 110 dB Relación de señal-ruido : ≤ 91 dB

: ≤ 91 dB Distorsión armónica total : ≤ 0,5 % (1 kHz)

: ≤ 0,5 % (1 kHz) Tipo de salida : jack de 3,5 mm

: jack de 3,5 mm Potencia de salida : 10 mW

: 10 mW Impedancia de salida : 32 Ω

: 32 Ω Voltaje de funcionamiento : 5 ± 0,5 VDC

: 5 ± 0,5 VDC Corriente operativa: 500 mA

Llévate el micrófono OneOdio FM1 al precio más bajo

El precio normal de este micrófono es de 38,56 €. Pero hay una oferta exclusiva para clientes de España del 27 de junio al 1 de julio que te permite comprar el OneOdio FM1 desde AliExpress por solo 34,56 €. A mayores, puedes usar el cupón REBAJA2 para un descuento de 2 €. Aprovecha esta promoción con este botón:

Después del 1 de julio, el precio del OneOdio FM1 subirá, así que aprovecha esta oferta para llevártelo al precio más bajo.