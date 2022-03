OneOdio se está convirtiendo en una de las marcas de auriculares más populares. ¿Su fórmula secreta? Ofrecer calidad profesional a precios bajos, al alcance de todos. Ya lo demostraron con los excelentes OneOdio Pro-10 y OneOdio A70, y ahora lo reafirman con sus nuevos OneOdio Monitor 60 ideales para los audiófilos más exigentes, DJs y músicos profesionales.

Estos auriculares de OneOdio se presentaron hace unos meses y nos sorprendieron, ya que tienen la certificación Hi-Res Audio (sonido en alta resolución) y no valen más de 75 euros. De hecho, la razón por la que los traemos aquí es porque ya puedes conseguirlos con 20 % de descuento usando el cupón que encontrarás al final del artículo. Veamos sus especificaciones para después pasar a la oferta.

Todas las características de los OneOdio Monitor 60

Los OneOdio Monitor 60 son auriculares de cable que te permiten escuchar música, podcasts y vídeos con una calidad de audio de primer nivel. Al tener la certificación Hi-Res, son capaces de reproducir formatos sin compresión como el WAV, o los que tienen una pérdida de calidad mínima como el FLAC.

Son cascos muy cómodos con los que podrás pasar horas jugando o viendo vídeos y no te molestarán. Echa un vistazo a su ficha técnica. Están genial si tienes un móvil con jack de auriculares, PC, MP3, etc.

Características OneOdio Monitor 60 Dimensiones ‎22 x 18 x 11,5 cm. 310 gramos. Altavoz 50 mm. Controladores duales de Neodimio. Impedancia 38 Ohms. Potencia de entrada máxima 1600 mW a 1 kHz. Gama de frecuencias 20 Hz – 40 KHz. Sensibilidad 110 dB + – 3 dB. Conexiones Estéreo 3,5 mm / 6,35 mm. Película de insonorización PET. Cables Usa tres cables desmontables:

Cable estéreo de 3 m (enchufe de 6,5 mm)

Cable recto de 3 m (enchufe de 3,5 mm)

Cable con micrófono de 1,2 m (enchufe de 3,5 mm). Compatibilidad Cualquier dispositivo con conector de auriculares: móviles, consolas, PC, guitarras, pianos, etc. Contenido de la caja Los cascos, una bolsa para viaje, tres cables auxiliares y el manual de usuario. Pásate al audio de alta calidad con los OneOdio Monitor 60

OneOdio creó los auriculares Monitor 60 para la monitorización de audio en grabaciones de estudio, posproducción musical y escenarios de radiodifusión. Por esa razón la calidad de su sonido está por encima de la de otros auriculares en su mismo rango de precios. Y es que montan unos controladores duales de neodimo de 50 mm que suenan espectaculares.

Cubren frecuencias de hasta 40 kHz para brindarte un sonido fuerte y profundo de alta resolución, bajo la certificación Hi-Res Audio. Tienen un rango medio bastante equilibrado, así como agudos nítidos sin distorsiones de ningún tipo. Y lo mejor es que puedes usarlos con tu móvil, PC, consola o cualquier otro dispositivo que tengan conector para auriculares.

No olvides que los OneOdio Monitor 60 son auriculares alámbricos que no tienen Bluetooth. Solo puedes conectarlos a tus dispositivos con uno de los 3 cables que incluye (uno de ellos hasta tiene micrófono) en las entradas de 3,5 mm o 6,35 mm. Lo bueno de esto es que no tienen batería, por lo cual son más ligeros que otros auriculares similares y no debes preocuparte por cargarlos a cada momento. Además, la latencia del sonido que reproducen es prácticamente nula.

Por otra parte, es necesario destacar su diseño ergonómico. Cuentan con almohadillas bastante suaves y grandes que cubren todo tu oído y te aíslan para que no te pierdas ni un detalle de lo que estás escuchando. Estas almohadillas te ofrecen un diámetro interior de 60 mm y son ajustables para no apretar de forma incómoda tus orejas. Por si fuera poco, los cascos son plegables: puedes doblarlos para que no ocupen mucho espacio en tu mochila.

Lo mejor de los OneOdio A70 ✅ Sonido profesional con drivers de 50 mm

✅ Tienen certificación de audio de alta definición (Hi-Res)

✅ Son muy cómodos

✅ Traen tres cables para conectarlos a tus dispositivos

¿Dónde comprar los OneOdio Monitor 60 al precio más bajo?

¿Quieres los auriculares OneOdio Monitor 60? Aprovecha el cupón SUPER20% para llevártelos por 60,76 € (antes 75,95 €) en su tienda oficial:

También los puedes comprar en Amazon a un precio asequible.

Y si te interesan otros auriculares de esta marca y quieres invertir, pincha aquí para ver todas las ofertas de OneOdio en ventas al por mayor.