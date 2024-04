Nothing Ear vs. Nothing Ear (a): diferencias y comparativa

Nothing, además de sacar el Nothing Phone (2a) a inicio de marzo para no quedarse atrás en el mercado, continúa ampliando su lista de auriculares inalámbricos para que puedas elegir entre diferentes modelos de gran calidad. En general, tienes opciones que se ajustan a varios presupuestos, por si acaso vas algo corto, pero igualmente, deseas tener una buena experiencia escuchando tu música favorita.

Los Nothing Ear y Nothing Ear (a) ya se han dejado ver, y con todas sus especificaciones al descubierto, seguro te estarás preguntando cuál será el mejor y el que te convendría. Te ayudaremos a decidir en esta comparativa, donde podrás saber qué los diferencia y qué comparten.

Tabla comparativa de especificaciones Nothing Ear vs. Nothing Ear (a)

Especificaciones Nothing Ear

Nothing Ear (a)

Dimensiones y peso Auriculares: 29,4 mm x 21,7 mm x 24,1 mm.

4,62 gramos.

Estuche: 55,5 mm x 55,5 mm x 22 mm.

51,9 gramos. Auriculares: 30,9 mm x 21,7 mm x 24,3 mm.

4,8 gramos.

Estuche: 47,6 mm x 63,3 mm x 22,7 mm.

39,6 gramos. Drivers Dinámicos de 11 mm con diafragma de cerámica. Dinámicos de 11 mm con diafragma de PMI y TPU. Resistencia al agua y polvo

Auriculares: IP54.

Estuche: IP55. Auriculares: IP54.

Estuche: IPX2. Tecnologías de audio Cancelación de ruido de 45 dB con ANC adaptativo, tres micrófonos, tres tipos de cancelación (automático, transparencia y personalizado), certificación Hi-Res Audio Wireless y ajustes de ecualización y sonido totalmente personalizables. Cancelación de ruido de 45 dB con ANC adaptativo, tres micrófonos, tres tipos de cancelación (automático, transparencia y personalizado), certificación Hi-Res Audio Wireless y ajustes de ecualización por perfiles predefinidos. Conectividad y extras USB-C (el estuche), Bluetooth 5.3 con perfiles RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, AVRCP, codecs AAC, SBC, LDAC, LHDC 5.0 y botones por presión. USB-C (el estuche), Bluetooth 5.3 con perfiles RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, AVRCP, codecs AAC, SBC, LDAC y botones por presión. Batería y autonomía Auriculares: 46 mAh, 8,5 horas de reproducción de música.

Estuche: 500 mAh, 40,5 horas de reproducción de música.

Carga inalámbrica de 2,5 W (Qi). Auriculares: 46 mAh, 9,5 horas de reproducción de música.

Estuche: 500 mAh, 42,5 horas de reproducción de música. Compatibilidad Android 5.1 o superior.

iOS 11 o superior. Precio 149 €. 99 €. Lee también: OneXGPU: una gráfica externa que desafía a todo el mercado (tiene un SSD y es verdaderamente portátil)

Nothing no se complica en cuanto al diseño, pero en los Nothing Ear ha decidido ser más generoso

Tal como sucedió entre los Nothing Ear (1) y Nothing Ear (2), el diseño de sus nuevas adiciones no se diferencia mucho. Ambos modelos de auriculares son casi idénticos, salvo por el color (ambos traen modelos en blanco y negro, pero los Nothing Ear (a) incluyen una versión en amarillo) y ciertos aspectos que se separan un poco de la apariencia, pero afectan al diseño. En primer lugar, el peso tanto de los auriculares como de los estuches.

Los auriculares de los Nothing Ear pesan un poquito menos que los Nothing Ear (a) (4,6 gramos vs. 4,8 gramos), pero el estuche es más pesado y grande en comparación (51,9 gramos vs. 39,6 gramos). De la misma forma, los Nothing Ear poseen una función adicional muy útil que los Nothing Ear (a) echan en falta: la carga inalámbrica.

El apartado de protección también varía entre ambos modelos, aunque solo cuando hablamos de los estuches. En común, los auriculares tienen certificación IP54 contra polvo y salpicaduras, mientras que el estuche del Nothing Ear está mejor protegido que el del Nothing Ear (a), cubriendo tanto el daño por polvo y partículas, al igual que contra salpicaduras de agua (IP55 vs. IPX2).

No queda duda de que en este combate, los Nothing Ear se alzan por encima de los Nothing Ear (a) al tener mayores beneficios.

Los Nothing Ear (a) tienen mejor autonomía, pero los Nothing Ear superan en calidad de sonido

La lucha en cuanto a calidad de sonido y autonomía también resalta las diferencias entre ambos modelos. Para empezar, no queda duda que los Nothing Ear poseen mayor ventaja en la parte de sonido, teniendo drivers de 11 mm con diafragma de cerámica, mientras que los Nothing Ear (a) se conforman con drivers, igualmente, de 11 mm, pero cuyo diafragma está hecho de TPU y PMI.

Hablando de lo que comparten, cabe destacar que ambos poseen cancelación de sonido activa (ANC) de hasta 45 dB, con el mismo sistema adaptativo y el modo transparencia, al igual que un rango de frecuencia de 5000 Hz.

Comparten además Certificación Hi-Res Audio Wireless, conexión dual, ecualizador personalizable, un algoritmo que mejora los bajo y compatibilidad con ChatGPT, que puedes activar con un toque. Los codecs AAC, SBC y LDAC se hallan presentes en ambos modelos, pero los Nothing Ear añaden también la compatibilidad con el codec LHDC 5.0.

Otras ventajas que poseen solo los Nothing Ear, son el ecualizador avanzado y ajustes avanzados en este aspecto y en sonido, que además son totalmente personalizables.

La autonomía es mejor en los Nothing Ear (a), por cierto. Este modelo tiene una batería de 46 mAh y autonomía de hasta 9,5 horas de reproducción de música (sin ANC) en los auriculares, y batería de 500 mAh con autonomía de 42,5 horas en el estuche. Diferente a los Nothing Ear, cuya batería en los auriculares es de 46 mAh igualmente, pero su autonomía baja a 8,5 horas. El estuche, por su parte, también es de 500 mAh, aunque en autonomía ofrece hasta 40,5 horas.

¿Cuál es la mejor elección entre los Nothing Ear y los Nothing Ear (a)?

Ahora que tienes en cuenta sus semejanzas y diferencias, sabrás que, en materia de calidad de sonido, los Nothing Ear van un paso adelante. No obstante, sus disparidades frente a los Nothing Ear (a) son contadas, sin olvidar que los últimos le ganan incluso en cuanto a autonomía.

Queda claro que los Nothing Ear (a) pretenden ser una versión más humilde de los Nothing Ear, teniendo un precio de tan solo 99 euros. Eso, comparado con los 149 euros de los Nothing Ear, le da un respiro considerable a tu bolsillo. Ambas opciones son buenas, pero los Nothing Ear representan la opción completa dentro de todo.

Se espera que estos auriculares salgan a la venta el 22 de abril, aunque ya puedes ir haciendo tu encargo desde la página oficial de Nothing.

¿Por cuál de estos dos modelos te inclinarías?