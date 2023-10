El mercado de las consolas portátiles ha renacido gracias a la Nintendo Switch, pero sobre todo a la Steam Deck que ha popularizado a los «PC de mano«. Actualmente, las consolas que dominan este mercado en específico son las Steam Deck, ASUS ROG Ally y Lenovo Legion Go. Ahora, ha surgido un nuevo competidor que parece que será la nueva mejor opción en calidad – precio.

Se trata de la Nano Play, una consola portátil con Windows 11 que se ha presentado en Kickstarter y que viene de una compañía de la que sinceramente no sabíamos nada hasta ahora. Tiene un diseño bastante peculiar y un precio base muy atractivo. Descubre a continuación todas sus especificaciones y precios.

Todas las características de la Nano Play

A diferencia de otros dispositivos similares, la Nano Play se define como «un híbrido entre ordenador y consola portátil«. De hecho, en las imágenes promocionales, muestran cómo se puede usar con un teclado externo (algo que también se puede hacer con una Steam Deck u otra consola basada en Windows o Linux).

No es común que se promocione de esta manera porque normalmente nadie compraría una consola para usarla como ordenador personal. Aunque si tu presupuesto es muy limitado y quieres una solución todo en uno, entendemos por qué alguien elegiría la Nano Play. Estas son sus especificaciones:

Características Nano Play Dimensiones y peso 260 x 105 x 31 mm. 700 gramos. Potencia Potencia nominal: 15 W.

Tensión nominal: 5 V. Pantalla 7″ Full HD+ (1920 x 1080 píxeles) con tasa de refresco de 165 Hz, relación de aspecto 16:10, 100% sRGB, 100% DCI-P3, soporta hasta 10 puntos táctiles en simultáneo Procesador CPU: AMD Ryzen Z1 Extreme Zen 4

GPU: AMD RDNA 3. Almacenamiento SSD de 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB. Interfaz M.2 2280 (protocolo NVMe) y PCle 5.0*4. Tiene ranura para micro SD. RAM 16 GB LPDDR5X (8533 MHz / 128 bits) en dos canales. Controles Táctil y Botón

Emulación del mando de Xbox

Disposición de los botones emulando el mando de PS5

2x Joystick ALPS Esports Conectividad 2x USB-C 4.0 (40 Gbps)

2x USB-C 3.2 Gen2 *2 (20 Gbps)

2x USB-A 3.2 Gen2 *1 (10 Gbps)

1x Conector de audio de 3,5 mm

WiFi 6E (WiFi 7 requiere actualización de software tras su lanzamiento oficial).

Bluetooth 5.3. Sonido Altavoces estéreo con Dolby Atmos. Batería y autonomía 12450 mAh (48 Wh / 11,55 V) para una duración de hasta 2 horas con juegos y hasta 8 horas con reproducción de películas. Carga Carga rápida de nitruro de 65 W que llena al 100% la batería en 3 horas. Sistema operativo Windows 11 compatible con Steam, Epic Games, AMD Link, Amazon Luna, GeForce Now, Xbox Game Pass, EA App y Uplay. Lee también: G-Shock Move DWH5600: el nuevo reloj de Casio con diseño retro y funciones inteligentes

Más potente que una Steam Deck, parecida a la ROG Ally por dentro

Si bien no es tan potente como las consolas AYANEO más recientes, el rendimiento de la Nano Play supera al de la Steam Deck porque utiliza el mismo procesador de la ASUS ROG Ally. Este es el AMD Ryzen Z1 Extreme Zen 4 con tarjeta gráfica integrada AMD Radeon basada en RDNA 3.

Además, también cuenta con sistema operativo Windows 11 que no solo te permitirá jugar a juegos de Steam, sino también usar apps de ofimática como Microsoft Word y PowerPoint, y lanzadores de juegos como Epic Games, EA app, etc. Asimismo, es compatible con casi todos los servicios de juegos en la nube, tales como Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now, Amazon Luna, entre otros.

En cuanto a memoria, utiliza las tecnologías más veloces: tiene 16 GB de RAM LPDDR5X en dos canales con un SSD NVMe M.2 de 512 GB como mínimo. Por cierto, puedes cambiar su SSD por cualquier otro, siempre y cuando sea con tamaño 2280. Aparte, puedes ampliar fácilmente su almacenamiento con una micro SD.

¿Qué juegos podrás jugar en la Nano Play? Aquí tienes algunos ejemplos ofrecidos por el fabricante (en configuración gráfica baja con resolución 720p reescalada a 1080p):

Red Dead Redemption 2 : 72,3 FPS

: 72,3 FPS Borderlands 3 : 66,1 FPS

: 66,1 FPS CSGO : 217,5 FPS

: 217,5 FPS GTA V : 112,9 FPS

: 112,9 FPS Company of Heroes 3 : 60,2 FPS

: 60,2 FPS Forza Horizon 4 : 143,0 FPS

: 143,0 FPS Shadow of the Tomb Rider : 98,3 FPS

: 98,3 FPS Far Cry 6 : 59,0 FPS

: 59,0 FPS DOTA 2: 104,0 FPS

Diseño atrevido y múltiples opciones de conectividad

La Nano Play impresiona porque ya se ha producido en formato físico, a diferencia de muchas imágenes conceptuales que nunca llegan a hacerse realidad. La producción física no tiene muy buena pinta, pero tampoco es la peor. Es como una mezcla de la CRKD Nitro Deck y la ASUS ROG Ally.

Tiene un aspecto retro, pero moderno a la vez con la curiosidad de que sus botones de acciones no tienen letras ni símbolos, por lo que parecen una cruceta adicional. Lo que más nos gusta de su diseño es la combinación de colores gris, negro y amarillo fluorescente que se ve muy bien.

Su peso es de 700 gramos, por lo que es un poco más pesada que la Steam Deck y la ASUS ROG Ally, aunque es bastante más ligera que la Lenovo Legion Go. Eso sí, su factor de forma con bordes rectos no parece ser muy cómodo, pero habrá que probarla para dar un veredicto de su ergonomía.

Los grandes botones de disparo sugieren que la Nano Play es un dispositivo grande para gente con manos grandes. Algunos de los botones de acción también parecen tener mucho recorrido antes de hacer clic.

Por cierto, tiene un montón de puertos, incluyendo un USB-C 4.0 (40 Gbps), dos USB-C 3.2 Gen2 y dos USB-A 3.2. También cuenta con un jack de 3,5 mm,

WiFi 6E que puede actualizarse a WiFi 7 y Bluetooth 5.3.

Más batería que sus principales competidores, pero misma autonomía

Con la consola Nano Play podrás jugar hasta 2 horas o ver películas hasta 8 horas gracias a su batería de 12450 mAh (48 Wh / 11,55 V). Además, podrás recargarla completamente en solo 3 horas con su cargador rápido de nitruro de 65 W.

Precio y disponibilidad de la Nano Play

La Nano Play aún no se ha lanzado al mercado, pero se ha confirmado que su precio partirá desde los 499 $ (470 € al cambio). Puedes mantenerte al tanto de su lanzamiento desde la web oficial a la que puedes acceder con este botón: