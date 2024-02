Hace poco te señalamos las principales diferencias entre las más recientes generaciones de WiFi. En ella quedó claro que el WiFi 7 (IEEE 802.11be) es toda una revolución, pues ofrece: unas velocidades de miedo, latencias bajísimas y una capacidad fenomenal para administrar distintos dispositivos sin despeinarse. Aparte, es una tecnología que va mucho más allá del streaming de juegos, series o películas, pues apunta a la inmersión de la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR).

Sin embargo, hay algo que quedó pendiente en aquel artículo y pretendemos arreglarlo: decirte cuáles son los mejores routers con WiFi 7 que puedes comprar actualmente. Te adelantamos que no son necesariamente económicos, pero las características que recibirás de ellos son una verdadera locura.

El Velop Pro 7 es el router ideal para aquellos que quieran experimentar los beneficios del WiFi 7 gastando poco dinero. Sin embargo, debes saber que esa economía viene con ciertos sacrificios, ya que es el router más modesto de esta lista.

Su velocidad máxima de navegación es 11 Gbps y su puerto físico más rápido 2,5 Gbps (que sigue siendo muy bueno, pero es un cuarto de lo que ofrecen sus rivales). Como otros de esta lista, puedes conectarle hasta 200 dispositivos y puede usarse en malla. Esto último es realmente útil, pues su cobertura independiente alcanza hasta 275 m2, siendo la menor de esta lista.

Sus características de seguridad son bastante regulares, sin nada especial. No obstante, el Velop Pro 7 de Linksys cuesta apenas 399 €, así que está bien para dicho precio.

TP-Link Archer BE800: parece un pequeño ordenador, pero es un router WiFi 7 muy equilibrado

Con un precio de 599 euros, este router WiFi 7 no es el más económico de esta lista, pero tampoco el más caro. En realidad, el Archer BE800 es un punto de equilibrio que nos encanta tanto como su diseño que recuerda a un pequeño chasis de ordenador.

Su velocidad de transferencia máxima es de 19 Gbps, divididos de la siguiente forma: 11,52 Gbps en la banda de 6 GHz, 5,76 Gbps en la de 5 GHz y hasta 1,37 Gbps en la de 2,4 GHz. Por supuesto, cuenta con Multi-Link Operation (MLO) como todos los routers WiFi 7, una de las grandes novedades de este estándar.

Junto a lo anterior, otra cosa que nos encanta del Archer BE800 es que lleva dos puertos Ethernet de 10 Gbps (uno LAN y el otro para Internet), una alternativa excelente para conectar por cable tus dispositivos que necesiten la mayor estabilidad posible. Aparte, lo complementa con 4 puertos de 2,5 Gbps. Soporta hasta 100 dispositivos conectados.

Y aunque puede que no se vean a simple vista, el TP-Link Archer BE800 cuenta con 8 antenas compatibles con Beamforming para mejorar su cobertura, estabilidad y reducción de interferencias. También es compatible con dispositivos EasyMesh, así que puedes crear una red mallada fácilmente para ampliar cobertura.

ASUS ROG Rapture GT-BE98: un router WiFi 7 para los más exigentes, especialmente si son jugadores

Este router alcanza una velocidad máxima de 25 Gbps y tiene los mismos dos puertos Ethernet de 10 Gbps y los cuatro de 2,5 Gbps del TP-Link. Entonces, ¿su única mejora es la velocidad? Para nada, porque hay más.

El Rapture GT-BE98 tiene un procesador que le aporta características de IA para mejorar el rendimiento y eficiencia del tráfico de datos, así como la seguridad (AiProtection Pro) y conectividad (AiMesh). Tan completo es, que puede utilizarse en hogares inteligentes, espacios industriales de IoT, manejo de BigData y hasta para trabajar con blockchain. Obviamente lleva MLO, pero es compatible con hasta 200 dispositivos.

Asimismo, ASUS asegura que con sus ocho antenas no habrá zonas muertas sin WiFi (hasta 330 m2 de cobertura y obviamente tiene sus detalles para gamers: uno de los puertos físicos de 10 Gbps se llama “Gaming Port”, con menores latencias, mayor estabilidad y prioridad en el uso del ancho de banda. Adicionalmente, puedes habilitar el modo de juego para móviles con WiFi 7 a través de la app ASUS Router, que permite reducir el retraso y latencia.

También ofrece múltiples opciones de seguridad, ya que es compatible con: VPN Fusion, VPNs avanzados, escaneo de seguridad y hasta modo de navegación segura. Es un router ultra completo, de ahí que cueste 862 € en Amazon.

Netgear Nighthawk RS700S: un diseño precioso y excelente rendimiento, aunque el precio es un poco alto

No lo vamos a negar, con un precio de 899 € este router se va un poco de las manos. Sin embargo, eso no le quita que siga siendo de los mejores del mercado, justamente lo que buscamos en este artículo. Su velocidad máxima inalámbrica es de 19 Gbps y sus conexiones físicas son: 1 x ethernet de 10 Gbps para Internet, 1 x ethernet de 10 Gbps para LAN y 4 x ethernet de 1 Gbps también para Internet.

Es capaz de manejar hasta 200 dispositivos en simultáneo y tiene una cobertura de hasta 330 m2. En ese sentido se parece bastante al ASUS ROG, aunque su diseño es mucho más sobrio. El Netgear Nighthawk RS700S puede usarse en cualquier parte de tu casa sin llamar demasiado la atención, siendo uno de los más adaptables de esta lista. De hecho, nos parece un balance ideal entre estética minimalista y futurista.

Al comprarlo obtendrás un año gratis de Netgear Armor, una suite de seguridad impulsada por Bitdefender para que navegues tranquilo. Finalmente, debes saber que también es compatible con control parental, aunque son planes por suscripción conllevan cargos aparte.

TP-Link Deco BE85: si no te basta con un router WiFi 7, ¿por qué no comprar dos?

Con un precio de 1299 euros son la opción más cara de esta lista, pero es que estamos hablando de dos routers WiFi 7, al mismo tiempo que de los mejores. ¿Qué los hace especial? Primero, que alcanzan una velocidad de hasta 22 Gbps en modo inalámbrico; segundo, que cada uno tiene dos puertos ethernet de 10 Gbps y otro SPF+ de 10 Gbps para fibra óptica; y tercero, que al ser dos routers mallados su cobertura es la mejor de esta lista.

Pero es que la cosa también va más allá. Resulta que los Deco BE85 tienen un estilo ultra minimalista que se adapta cómodamente a cualquier ambiente. También son compatibles con hasta 200 dispositivos conectados en simultáneo y tienen inteligencia artificial para administrar todo.

No están pensados para entornos industriales, pero funcionan muy bien en casa u oficinas, donde pueden dar rienda suelta a sus opciones de seguridad. Y sí, definitivamente no son los más económicos, pero lo volvemos a decir: son dos router WiFi 7 muy completos, no uno solo.

¿Ya elegiste cuál te llevarás a casa?