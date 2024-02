Contar con un servicio de Internet es un must actualmente, para facilitarte la vida y poder navegar sin límites en cualquier cosa. Y como todos sabemos, un modem tiene que ir de la mano siempre con un router que te envíe señal de WiFi a los distintos dispositivos electrónicos. Aunque existen modelos realmente buenos y que te garantizan una velocidad idéntica a la del plan que tienes, también los hay que están bastante bien por un precio menor.

En este artículo te mostraremos los 7 mejores routers cuyos precios no llegan a los 100 euros. Si tienes un presupuesto ajustado, pero necesitas tener señal de WiFi estable, puedes optar por alguno de estos. Lo mejor es que las marcas que presentamos son referentes en cuanto a equipos electrónicos y algunas específicamente para los routers incluso. Empecemos.

ASUS RT-N12E, ideal para pisos pequeños

Este modelo es el más barato de la selección, y cumple con lo que promete sin salirse de sus límites. Lo puedes emplear como router principal, en caso de vivir en un espacio pequeño, o como repetidor o punto de acceso. Es fácil de configurar, simplemente conectándolo al modem, configurando la contraseña del WiFi y conectándote a él; goza además de un servidor VPN disponible. Siguiendo el mismo patrón, vale destacar que sus características de diseño y luces, son simples. Te revelan el estado de la señal sin tener que exagerar al usar luces LED demasiado llamativas. Lo consigues en Amazon por tan solo 23,50 euros.

MERCUSYS MR1500X, la opción con excelente relación calidad-precio

Este modelo es una buena opción, pues se equilibra entre un precio razonable (unos 34,99 euros) y funciones más que satisfactorias. El router ofrece buena velocidad de navegación, con WiFi 6 disponible. Integra cuatro antenas direccionales, seguridad con el último estándar WPA3, ofreciendo hasta 1201 Mbps en su banda de 5 GHz y 300 Mbps en la banda de 2.4 GHz. Integra además un puerto WAN y tres puertos LAN. La configuración es rápida e intuitiva, con solo conectar el router al modem, ingresar desde el ordenador y configurar las contraseñas de las dos bandas disponibles.

Tenda AC1200, fácil de configurar y eficaz

Este modelo de la marca Tenda también es una buena opción. Destaca por su eficacia y lo fácil de configurar que es, asignando un solo nombre para las dos bandas. En este sentido, el router puede asignar automáticamente la señal al dispositivo dependiendo de cuál posee la mayor velocidad en tiempo real. Tiene puertos Gigabit, con acceso de ancho de banda que va hasta los 1000 Mbps, teniendo banda doble: de 5 GHz y de 2.4 GHz. Puedes usarlo como equipo principal, o como el complemento para el modem de la compañía que tengas contratada para el servicio. Vale unos 29,99 euros.

Tenda AX1500, una buena opción para conectar múltiples dispositivos

Este modelo de la marca Tenda cuenta con la posibilidad de ofrecer hasta 32 cupos para que se conecten los dispositivos. Cuenta con la tecnología de WiFi 6, garantizando velocidades de navegación buenas. Puedes emplear este dispositivo como router principal, conectado al modem o como repetidor.

Los usuarios comentan que es posible ver vídeos o series a máxima resolución sin mayores inconvenientes. Su velocidad puede alcanzar hasta los 1501 Mbps, teniendo doble banda (de 5 GHz y 2.4 GHz). El modelo viene con 5 antenas externas de 6 dBi y tecnología rompe muros, para brindar la misma señal, así te separen paredes del WiFi.

TP-Link Archer AX58, una apuesta con gran potencia

Avanzamos un poco en el nivel de los routers, pasando a opciones con mayor potencia y capacidad. TP-Link es una marca referente en cuanto a routers, así que no es de extrañar que su compañía presente modelos de menos de 100 euros que igualmente dan la cara por la empresa.

El modelo que te presentamos tiene una velocidad que puede llegar a los 2402 Mbps en la banda de 5 GHz y 574 Mbps en la banda de 2.4 GHz. Permite conectar hasta 256 dispositivos a la vez, garantizando baja latencia (especial para juegos y adictos a las series), sin que esto le reste facilidad a la hora de configurarlo. El router viene con cuatro antenas externas de alta ganancia y puede pasar a través de muros y puertas. Vale unos 64,99 euros.

ZTE E1320, compacto y poderoso

Con una cobertura de hasta 185 metros cuadrados, este router es ideal para pisos amplios. Tiene cinco antenas que refuerzan su capacidad de llegar a diferentes zonas de un hogar, alcanzando velocidades que van hasta 2976 Mbps. El router dispone de doble banda (de 5 GHz y de 2.4 GHz), trae 3 puertos LAN Gigabit y 1 puerto WAN. Es fácil de configurar, y permite que se conecten a la red hasta 128 dispositivos. También permite ser usado no solo como router, sino además como repetidor, sin que esto le reste calidad a su trabajo. Vale unos 69,90 euros.

Google WiFi, un router abierto a expandirse

Por último, pero no menos importante, está la opción del router de Google. Este modelo es bastante compacto y fácil de instalar. Su cobertura es de 85 metros cuadrados, pero su capacidad individual no es lo mejor del modelo. En realidad, este router te permite extender toda una malla de señal WiFi para una casa grande, empleando varios modelos de este tipo. Funcionan mejor que un repetidor, ideal para los hogares domotizados. En caso de que estés en un piso pequeño o un departamento de espacio reducido, también puede ayudarte con toda la calidad que viene de parte de Google. Cada unidad vale 86,09 euros.

Como ves, existen múltiples opciones ajustadas a todos los presupuestos y que no llegan a los 100 euros. Recuerda no solo elegir el mejor modelo para ti, sino además, determinar bien en dónde poner tu router para tener buena señal en el hogar. Si los modelos anteriores no te convencen y puedes optar por unidades más costosas, te recomendamos revisar nuestro artículo con los mejores routers con WiFi 7 del momento.