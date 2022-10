Ya ha pasado más de un año desde que Fossil lanzó sus smartwatches de sexta generación que llegaron con Wear OS 2 de fábrica. Sin embargo, parece que todavía no es tarde para lanzar al mercado un nuevo modelo de esta generación, ya que la marca acaba de hacer oficial el Fossil Gen 6 Wellness Edition que llega con las mismas especificaciones de sus hermanos, pero con un sistema operativo actualizado.

Así es, la única novedad importante que ofrece el Fossil Gen 6 Wellness Edition es Wear OS 3, convirtiéndose así en el primer smartwatch del fabricante en tener la versión más reciente del sistema operativo de Google para relojes. Ahora que Wear OS se renovará cada año como Android, relojes como los Fossil se han vuelto mucho más atractivos, sobre todo si los ves como una inversión a largo plazo. Así que echémosle un ojo a este nuevo modelo.

Todas las características de los Fossil Gen 6 Wellness Edition

Al tener Wear OS 3, el Fossil Gen 6 Wellness Edition es compatible con muchas de las apps de Google y de su tienda, tales como YouTube Music, Spotify y Facer. No obstante, Fossil ha confirmado que no soporta el Asistente de Google. De momento, solo te permite usar Alexa. Suponemos que pronto añadirán la compatibilidad con Google Assistant, aunque la marca no dijo cuándo la recibirá.

Sus características, por otro lado, son exactamente las mismas que ya conocíamos de esta generación de relojes de Fossil, así que te dejamos sin más su hoja de especificaciones para que tú mismo las compruebes.

Características Fossil Gen 6 Wellness Edition Dimensiones Tamaños de 44 mm con un grosor de 11,5 mm. Pantalla 1,28″ con resolución de 416 x 416 píxeles, panel AMOLED y 326 ppi. Procesador Qualcomm Snapdragon Wear 4100+. RAM 1 GB. Almacenamiento 8 GB. Carga rápida El 80 % de la batería se llena con 30 minutos de carga. Conectividad Bluetooth 5.0, WiFi, NFC y GPS. Sensores Acelerómetro, giroscopio, brújula, altímetro, ritmo cardíaco con PPG, SpO2, IR fuera del cuerpo y luz ambiental. Resistencia al agua 3 ATM. Sistema operativo Wear OS 3 compatible con Android e iOS.

Por cierto, trae otra novedad bastante interesante aparte de Wear OS 3 y es la nueva aplicación Wellness, que se encarga de gestionar funciones de salud y fitness del reloj. ¿Cuáles? La medición del nivel de oxígeno en sangre, las zonas de frecuencia cardíaca, la detección automática de entrenamientos y las estimaciones de la condición física cardiovascular mediante el VO2 Max. La marca ha dicho que también han mejorado el seguimiento del sueño y la monitorización continua de la frecuencia cardíaca fuera de los entrenamientos.

Precio de los smartwatches Fossil Gen 6 Wellness Edition y disponibilidad

A partir de este 17 de octubre, el Fossil Gen 6 Wellness Edition se pondrá a la venta con un precio de 299 euros. Más barato que el Pixel Watch y con el mismo precio del Galaxy Watch 5 más económico. ¿Qué te parece?