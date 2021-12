Este Ebook Android te permite instalar apps y leer todo lo que quieras

En lo que a libros electrónicos se refiere, los Kindle de Amazon no tienen competencia. Sin embargo, muchas personas no se sienten satisfechas con lo que ofrece este lector de eBooks. Principalmente, porque se trata de un dispositivo en el que solo puedes leer libros y no mucho más.

Aunque puedes hacer jailbreak a un Kindle, esto no te permitirá instalarle apps. ¿Quieres un libro electrónico que tenga Android y en el que además puedas usar aplicaciones? Pues has llegado al lugar indicado, ya que hoy conocerás el BOOX Note Air.

BOOX Note Air: el Ebook Android que permite instalar apps

El BOOX Note Air es un libro electrónico en el que podrás leer cómodamente tus libros. Para ello cuenta con una gran pantalla de tinta electrónica de 10,3 pulgadas con resolución de 1872 x 1404 píxeles y 227 ppi. Sus medidas son de 230 x 195 x 5 mm con un peso de 420 gramos lo que permite que la lectura sea confortable.

Además, tiene un sistema de retroiluminación regulable que facilita su uso en entornos oscuros y deja modificar el brillo, contraste, entre otros parámetros de la pantalla, algo que pocos Ebooks ofrecen. Y por compatibilidad no te tienes que preocupar, ya que con BOOX Note Air puedes leer una gran variedad de formatos de libros (CHM, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF y TXT).

Ahora hablemos de lo que te interesa de este libro electrónico: su capacidad de funcionar como una tablet Android. El BOOX Note Air viene con Android 10 y para correr este sistema operativo cuenta con las siguientes especificaciones:

Procesador Qualcomm Snapdragon 636 con GPU Adreno 509.

3 GB de RAM en formato LPDDR4X.

en formato LPDDR4X. 32 GB de almacenamiento interno en formato eMMC.

de almacenamiento interno en formato eMMC. WiFi de doble banda, Bluetooth 5.0 y puerto USB-C.

Gracias a estas características, el BOOX Note Air permite la instalación de aplicaciones desde la Google Play. ¿Pero es útil tener un Ebook con Android? Por supuesto. Si eres de los que les gusta leer escuchando música, con este libro electrónico podrás usar Spotify para disfrutar tus canciones favoritas durante la lectura de un libro.

Incluso, este Ebook puede reproducir vídeos de YouTube en una excelente calidad (en escala de grises, por supuesto). Y la autonomía es otro punto a destacar. Tiene una batería de 3000 mAh con tecnología de carga rápida Quick Charge 4.0.

Consigue tu BOOX Note Air al mejor precio

Es un buen momento para comprarte el BOOX Note Air. Actualmente, puedes hacerte con este libro electrónico por tan solo 614,19 euros en Amazon. En el mercado hay muy pocos Ebooks con el sistema operativo Android y que dejen instalar aplicaciones, por lo que te recomendamos que no pierdas esta oportunidad.