Tener un control remoto para cada dispositivo y electrodoméstico de tu hogar es lioso y muy poco práctico. ¿No sería mejor controlar todos tus dispositivos con un solo mando? Por suerte, hoy en día ya es posible convertir tu móvil en un control remoto universal para el aire acondicionado, la tele, la barra de sonido, etc. Y no, no hace falta que tu móvil tenga integrado un emisor de infrarrojos para controlar todo en tu casa.

En realidad, lo único que necesitas para controlar tus electrodomésticos desde el móvil es un pequeño gadget que solo vale 15 €. A continuación, te contamos cuál es y cómo se usa.

Así puedes controlar tu aire acondicionado desde el móvil con el Broadlink RM Mini3

El Broadlink RM Mini3 es un dispositivo que solo mide 5,5 x 5,5 x 6,45 cm y pesa 80 gramos. Este gadget tiene un emisor de infrarrojos y se conecta al WiFi de tu casa para enlazarse con tu smartphone.

Usándolo como puente entre tu móvil y tus dispositivos, el Broadlink RM Mini3 te permitirá controlar cualquier aparato con receptor de infrarrojos (como el aire acondicionado o la tele) desde el teléfono. Por si fuera poco, es compatible con Alexa y Google Home.

Pasos a seguir para comenzar a usar el Broadlink RM Mini3

Una vez que tengas este gadget en tus manos, ya puedes empezar a usarlo para controlar tu aire acondicionado y otros dispositivos desde el móvil de esta manera:

Lo primero que debes hacer es instalar la app Intelligent Home Center en tu móvil (también funciona en iPhone).

Ahora, enchufa el Broadlink RM Mini3 a la corriente con el cable USB que trae y así se encenderá automáticamente.

Desde la app, conecta el Broadlink RM Mini3 al WiFi de tu casa.

Una vez conectado, desde la misma aplicación elige los dispositivos que quieres controlar con tu móvil . El Broadlink RM Mini3 es compatible de forma oficial con 80000 electrodomésticos distintos, aunque si el tuyo no está en la lista puedes agregarlo.

Luego, te pedirán que pongas un nombre a los dispositivos. Lo mejor sería usar nombres genéricos para que al usar el control por voz puedas dar órdenes como "enciende la tele" o "apaga el aire".

¡Eso es todo! Tras terminar esta configuración, podrás usar la app Intelligent Home Center en tu móvil como control remoto universal de tus dispositivos. Dicho sea de paso, desde esta app puedes hacer otras cosas interesantes como programar el encendido automático de tu aire acondicionado, crear escenarios y activar la compatibilidad con Alexa o Google Home para controlar tus dispositivos mediante voz.

Considerando su precio de solo 15 €, nos parece que este Broadlink RM Mini3 vale mucho la pena. Mejora tu calidad de vida y, en especial, la comodidad de controlar tus dispositivos en el hogar.