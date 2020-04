Chuwi es una opción a tener en cuenta si quieres comprarte un ordenador o una tablet, pero ofrece más dispositivos como el nuevo Chuwi LarkBox. Se trata del Mini PC 4K más pequeño del mundo.

Lo podrás llevar contigo a cualquier sitio y la verdad es que tiene un potencial impresionante. Desde este artículo podrás conocer todas sus características, ¿preparado? Quédate hasta el final porque están sorteando uno gratis…

Todo lo que puedes hacer con el Chuwi LarkBok

Este tipo de mini ordenadores no se ven mucho por el mercado y no son muchas las marcas que consiguen hacer un buen producto. Su mayor ventaja es la portabilidad que ofrece y su tamaño: no mide más que una manzana. Podrás llevarlo en el bolsillo de la chaqueta y tener un PC potente y fluido en cualquier sitio.

Abajo tienes un pequeño resumen con todas sus especificaciones:

Mide 61x61x43 mm y pesa tan solo 127 gramos. Sí, has leído bien. Seguramente pesa casi 100 gramos menos que el móvil que llevas todos los días contigo.

Sí, has leído bien. Seguramente pesa casi 100 gramos menos que el móvil que llevas todos los días contigo. Su procesador es un Intel N4100 con una gráfica integrada Intel HD 600 acompañado de 6GB de RAM LPDDR4 y un SSD (esto hace que vaya ultra fluido) de 128 GB. Tiene soporte para Micro SD de hasta 128 GB para que puedas guardar más archivos.

¿Para qué lo puedes usar?

Su uso principal es tener un PC en cualquier sitio. Aun así, también puedes usarlo como centro multimedia, mucho más potente y con más posibilidades que un Android TV. Soporta vídeo 4K y con un cable HDMI podrás disfrutar de tus series y películas favoritas donde quieras.

Es perfecto para trabajar o estudiar. El resumen es que lo puedes usar como quieras, Chuwi ya te da el producto. En el link de arriba puedes conocer toda la información en detalle e incluso participar en el sorteo de uno gratis.