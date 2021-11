Black Friday es sinónimo de ofertas en todo tipo de dispositivos y seguramente no querrás desaprovechar ninguna. Hace poco trajimos una lista de 20 móviles en oferta que no debes dejar de ver, pero ¿de qué vale un buen smartphone si no lo acompañas de unos buenos cascos inalámbricos?

Es momento de pasarte a la máxima calidad sonora sin gastar un montón de dinero. ¿Cómo? Podrás hacerlo con algunos de los 10 mejores auriculares en oferta este Black Friday 2021. ¡Sin cables, con cancelación de ruido, económicos y demás! Descubre todo lo que tenemos preparado para ti.

Xiaomi Redmi Airdots 2 por 20€, la mejor inversión si quieres gastar muy poco

¿Tienes un presupuesto superlimitado? Los Redmi Airdots 2 de Xiaomi tienen la mejor relación precio/rendimiento del mercado. Sí, son el modelo básico, pero su calidad de sonido es muy buena para unos auriculares de menos de 25 €.

Además, son muy cómodos y cuentan con una autonomía de hasta 12 horas. ¿Algo más? Tienen protección IPX4, controles de reproducción, Bluetooth 5.0 y un par de micrófonos muy decentes para hacer videollamadas.

Los Realme Buds Air 2 llegan con cancelación de ruido a un precio de risa, apenas 35€

Comenzamos a subir el listón del precio, aunque lo hacemos con una opción increíble. Los Realme Buds Air 2 son los auriculares TWS con cancelación activa de ruido más económicos del mercado. Su precio estándar es de casi 50€, pero puedes llevártelos por solo 35€.

Además, ofrecen protección IPX5, cuentan con modo de latencia ultra baja para jugar, así como el modo Bass Boost+. ¿Algo más? Con la caja tendrás hasta 25 horas de autonomía y su diseño recuerda mucho a los AirPods de Apple.

Los Huawei FreeBuds Pro tienen sonido y diseño prémium con 45% de descuento

La alternativa por excelencia a los AirPods Pro de Apple tienen poco o nada que envidiarles. ¿Por qué lo decimos? Primero, porque el diseño de los Huawei FreeBuds Pro es fantástico y están fabricados en aluminio; segundo, porque su sistema de cancelación de ruido activa (ANC) es de los mejores del mercado (hasta 40 db); tercero, porque la calidad de sonido es espectacular y tienen triple micrófono en cada casco.

Los FreeBuds Pro de Huawei alcanzan hasta 36 horas de autonomía con su funda de carga. Tiene control por gestos, se pueden emparejar con dos dispositivos en simultáneo y llevan Bluetooth 5.2. ¿Cuánto cuestan estas bellezas? Puedes tener tus FreeBuds Pro por tan solo 99€ gracias al superdescuento del Black Friday 2021.

Los Soundcore Life Q10 son los mejores auriculares inalámbricos de diadema económicos

Si prefieres los auriculares de diadema y tienes poco presupuesto, no puedes dejar pasar la oferta de los Soundcore Life Q10 por solo 32€ en Amazon. Yo los tengo y puedo decir con pruebas que son una de las mejores compras que he hecho.

Son supercómodos, la calidad del sonido es brutal para su precio (cuentan con certificación Hi-Res Audio), su micrófono se comporta excelente y el sistema BassUp mejora mucho los graves. Además, tienen una autonomía absurda de hasta 60 horas.

Sennheiser HD 450 SE, sonido profesional a precio de saldo

Si sabes de sonido sabrás que Sennheiser es sinónimo de calidad profesional. Todos sus auriculares tienen un sonido maravilloso, desde los más económicos hasta los más costosos. Sin embargo, los HD 450SE son de los que mejores prestaciones ofrecen por euro invertido, especialmente si te los llevas por 100€ (mitad de precio).

Su diseño de diadema es muy cómodo, son compatibles con Bluetooth 5.0 y códecs de altísima calidad como AAC y AptX. Aparte, su autonomía de 30 horas es más que suficiente para muchos usuarios, tienen ANC y son compatibles con asistentes virtuales como Alexa, Siri o el de Google. ¿Los dejarás ir?

Otras ofertas interesantes en auriculares inalámbricos por el Black Friday 2021

OPPO Enco X por 99 € (45% de descuento) : estos auriculares son compactos, pero tienen un sistema de cancelación de ruido que da miedo y un sonido genial. Además, llevan Bluetooth 5.2, carga inalámbrica, control de volumen en los propios cascos y son de los mejores auriculares de la compañía. Con un descuento tan apetitoso son una opción a considerar. Están disponibles en Amazon.

: estos auriculares son compactos, pero tienen un sistema de cancelación de ruido que da miedo y un sonido genial. Además, llevan Bluetooth 5.2, carga inalámbrica, control de volumen en los propios cascos y son de los mejores auriculares de la compañía. Con un descuento tan apetitoso son una opción a considerar. Están disponibles en Amazon. JBL Tune 125 por 49 € (50% de descuento) : JBL es otra de esas marcas especializadas en sonido de calidad y sus JBL Tune 125 son prueba de ello. Aparte, son unos auriculares TWS muy compactos, de gran diseño, con buena autonomía y tecnología JBL Pure Bass. En Amazon los tienes por 49 €.

: JBL es otra de esas marcas especializadas en sonido de calidad y sus JBL Tune 125 son prueba de ello. Aparte, son unos auriculares TWS muy compactos, de gran diseño, con buena autonomía y tecnología JBL Pure Bass. En Amazon los tienes por 49 €. Sony WF1000XM3 por 129 € (48% de descuento) : aunque ya tienen sucesores, estos auriculares son referencia de buen sonido para cualquiera que los haya probado, pero también ofrecen otras cosas. Entre ellas: compatibilidad con asistentes de voz, hasta 32 horas de autonomía, ANC y controles táctiles. Llévalos por 129 €.

: aunque ya tienen sucesores, estos auriculares son referencia de buen sonido para cualquiera que los haya probado, pero también ofrecen otras cosas. Entre ellas: compatibilidad con asistentes de voz, hasta 32 horas de autonomía, ANC y controles táctiles. Llévalos por 129 €. Beats Studio 3 por 169 € (52% de descuento) : mucha tinta ha corrido sobre los auriculares de Beats y casi siempre es para señalar lo mismo. Son de excelente calidad, tienen un acabado magnífico, los graves suenan fantástico y cuentan con ANC. Aparte, son de los pocos que tienen un descuento por encima del 50% de su precio original. Son tuyos por 169 €.

: mucha tinta ha corrido sobre los auriculares de Beats y casi siempre es para señalar lo mismo. Son de excelente calidad, tienen un acabado magnífico, los graves suenan fantástico y cuentan con ANC. Aparte, son de los pocos que tienen un descuento por encima del 50% de su precio original. Son tuyos por 169 €. Bose QuietConfort 35 II por 169 € (55% de descuento): ¿quieres unos auriculares de diadema potentes, pero prefieres otra marca diferente a Beats? Entonces no puedes dejar pasar esta oferta de Bose. ¿Qué te ofrecen? Sonido premium, compatibilidad con asistentes virtuales, ANC de tres niveles, micrófonos duales, 20 horas de autonomía y mucho confort. Llévatelos a casa por 169 €.

¿Ya decidiste cuáles te llevarás a casa? Aprovecha los descuentos, porque luego volverán a su precio normal y no queremos que te arrepientas.