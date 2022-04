A pesar de que OnePlus no está en su mejor época, aún nos sigue sorprendiendo con los fondos de pantalla que acompañan la presentación de sus móviles nuevos. Especialmente los fondos de pantalla animados, una novedad que llegó con los OnePlus 7T en 2019.

Y esa no es la mejor parte, como ya sabrás, no es necesario comprar un móvil OnePlus para tener acceso a sus fondos de pantalla. En esta ocasión, los OnePlus 10R y OnePlus Ace llegan con una galería renovada.

¿Cuándo estarán disponibles? Todavía no podemos asegurarte cuándo estarán disponibles los OnePlus 10R y OnePlus Ace, pero ya puedes descargar los fondos de pantalla a tamaño completo y con buena resolución.

Descarga los fondos de pantalla del OnePlus 10R y OnePlus Ace

OnePlus se toma muy en serio el diseño de los fondos de pantalla que acompañarán a los móviles nuevos. Es ese toque de estilo que a veces los fabricantes pasan por alto. Para el OnePlus 10R y OnePlus Ace los fondos de pantalla están seleccionados con la finalidad de resaltar el color de los mismos móviles.

Como dato interesante, según los rumores, el OnePlus 10R y OnePlus Ace son el mismo modelo, siendo el OnePlus Ace el nombre seleccionado para venderse en China, mientras que el OnePlus 10R estará a la venta en la India.

¿Llegarán a Europa y Latinoamérica? No lo sabemos, lo que sí sabemos es dónde descargar los fondos de pantalla. En el enlace a continuación puedes descargar el paquete con los fondos de pantalla.

Descargar| fondos de pantalla para OnePlus 10R/OnePlus Ace

Este paquete incluye 3 fondos de pantalla, los mismos que puedes ver más arriba en este artículo. Uno azul celeste, uno verde y otro violeta. Los archivos están en tamaño completo, con buena resolución y sin marca de agua, por lo que podrás usarlos sin preocuparte porque se vean mal en la pantalla de tu smartphone.

Fondos de pantalla animados de OnePlus, ¡lo que todos están buscando!

Lo más probable es que, si has llegado hasta aquí, es porque quieres probar los nuevos fondos de pantalla animados de OnePlus. La buena noticia es que en el enlace de descarga que está más arriba, también están incluidos estos fondos de pantalla animados. Así que, si todavía no lo has descargado, ¿qué estás esperando? Tome en cuenta que están guardados en formato MP4.

Y por qué conformarte con estos 3 fondos de pantalla, también tenemos para ti una lista con más de 30 fondos de pantalla exclusivos de MIUI 13. Si quieres tener más opciones para personalizar tu móvil, esta es la opción perfecta para lograrlo.