Ahora que los Realme 11 Pro y 11 Pro+ ya están disponibles en España, seguramente quieras exprimir al máximo sus fantásticas cámaras de 100 MP y 200 MP. La aplicación de cámara predeterminada de Realme seguro bastará para la mayoría de personas. Sin embargo, si eres exigente y quieres sacarles todo el jugo a estos móviles tendrás que optar por una mejor app.

¿Y cuál de todas las apps de cámaras que hay para Android es la mejor? Tú sabes la respuesta y nosotros también. Hablamos de la Google Camera (GCam), que ya puede instalarse en los nuevos gama media del fabricante chino. ¿Qué versión necesitas? Muchos APK que están en Internet te servirán para mejorar tus fotos y vídeos. No obstante, los APK de la GCam para los Realme 11 Pro y 11 Pro+ que te dejamos a continuación son los mejores de todos.

Descarga el APK de la GCam para los Realme 11 Pro o Realme 11 Pro+

Aunque se supone que es una aplicación exclusiva para los Google Pixel, la comunidad de desarrolladores de Android lleva años portando la GCam a otros móviles. Esto ha permitido que millones de usuarios alrededor del mundo puedan disfrutar de la mejor app de cámara para Android y con ella llevar sus fotos y vídeos a un nuevo nivel.

¿El detalle? Aunque muchos APK son compatibles con multitud de dispositivos, lo cierto es que dar con el mejor para tu Realme 11 Pro o Realme 11 Pro+ puede llegar a ser un dolor de cabeza: algunos APK no instalan, otros solo permiten usar las cámaras principales, un grupo no funciona del todo bien y así con varios problemas más. Tomando en cuenta esto, nos pusimos a buscar varios MODs de la GCam para los Realme 11 Pro y 11 Pro+ y dimos con los mejores.

El primero es un APK de la GCam 8.4 modificado por Hasli, Arnova8G2 y BSG, tres de los modders más famosos de la comunidad. Es el mismo que te recomendamos para usar en los Realme 10 Pro y 10 Pro+, que funciona con todos los sensores y explota al máximo su rendimiento.

Descargar | GCam 8.4 Mod (LMC) para los Realme 11 Pro o Realme 11 Pro+.

Mientras, nuestro segundo APK recomendado es el desarrollado solo por BSG y basado en la GCam 8.7. Al igual que el anterior, este MOD funciona a la perfección con los Realme 11 Pro y 11 Pro+, permitiéndote incluso usar todos sus sensores sin problema. No obstante, al ser una versión más reciente de la GCam (8.7 vs. 8.4) hay algunas novedades adicionales.

Descargar | GCam 8.7 Mod (BSG) para los Realme 11 Pro o Realme 11 Pro+.

Cómo instalar la GCam en los Realme 11 Pro y Realme 11 Pro+

Si entraste a los enlaces que te dejamos arriba seguramente hayas notado que hay varios APK de cada MOD que te recomendamos. Varios de ellos pueden servirte, pero te recomendamos descargar las versiones «Aweme», pues están diseñadas para móviles Realme.

Una vez hayas descargado el APK del MOD de tu preferencia, lo siguiente es instalarlo como cualquier otro. Es un proceso increíblemente sencillo, pero si no sabes cómo hacerlo te invitamos a revisar nuestro tutorial de instalación de paquetes APK en Android.

También te recomendamos descargar e instalar los archivos de configuración para estos MODs, si es que hay alguno disponible para los Realme 11 (al momento de escribir este artículo no había ninguno). ¿Por qué es recomendable? Porque estos ajustes personalizados ayudan a mejorar todavía más el rendimiento de la GCam. Eso sí, no instales ningún archivo de configuración que no sea específico para tu dispositivo.

¿Ya estás listo para exprimir la cámara de tu Realme 11 Pro o Realme 11 Pro+? ¿A qué esperas para hacerlo?