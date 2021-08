Antes de que te compres el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3, hay algo muy importante que debes saber. Y es que, si te gusta experimentar con los móviles y ver de qué son capaces más allá de las limitaciones impuestas por los fabricantes, el Galaxy Z Fold 3 tiene una restricción que no te gustará para nada.

Si desbloqueas su bootloader para rootearlo y desatar todo su potencial, Samsung te castigará apagando por completo la cámara para que no puedas usarla. Y no solo se apaga físicamente; también se bloquea automáticamente a nivel de software para que ninguna app la use. En palabras más simples, la cámara se volverá inútil.

Samsung desactiva la cámara del Galaxy Z Fold 3 si lo desbloqueas

Samsung ya ha hecho que sea bastante difícil rootear los nuevos Samsung Galaxy sin salir ileso. Con el sistema de seguridad Knox que incorporan estos dispositivos, cualquier pequeña modificación hace saltar todas las alarmas y te hace perder la garantía, así como la posibilidad de usar el sistema de pagos Samsung Pay.

El nuevo obstáculo que han introducido en el Galaxy Z Fold 3 reafirma su mensaje de que no quieren que modifiques sus móviles. Si te atreves a desbloquear el bootloader del nuevo plegable de Samsung, su cámara se desactivará por completo y no podrás volver a usarla.

Al parecer, Samsung ha hecho que Knox ya no solo te quita características relacionadas con seguridad (lo cual es lógico hasta cierto punto) por modificar tu móvil, sino también funciones básicas como la de usar la cámara. Y esto no es un error del Galaxy Z Fold 3, pues antes de desbloquear del bootloader el teléfono te advierte que no podrás usar la cámara si confirmas la acción.

Según los usuarios que descubrieron esta limitación, la app de cámara de stock no funciona tras desbloquear el bootloader y todas las funciones relacionadas con la cámara dejan de funcionar (como el reconocimiento facial). Cualquier app o función que use las cámaras se apagará después de un tiempo y dará errores o simplemente permanecerá oscura, incluyendo las apps de cámara de terceros.

¡Se puede solucionar!

La buena noticia es que esta restricción aparentemente solo afecta a nivel de software, ya que al revertir la acción la cámara vuelve a funcionar normalmente sin ningún efecto secundario. Así que, si quieres tu cámara de vuelta, necesariamente tendrás que volver a bloquear el bootloader.

Con acceso root, podría ser posible detectar y modificar los parámetros que envia el bootloader al sistema para saltarse esta restricción. Sin embargo, según un experto de XDA, Magisk en su estado por defecto no es suficiente para sortear la barrera.

Por otro lado, vale la pena menciona que es probable que el Galaxy Z Flip 3 tenga esta misma limitación. No obstante, esto aún no ha sido confirmado por ningún usuario. Si nos enteramos de algo nuevo acerca de este curioso caso, aquí te mantendremos informado.

