¿Le instalaste una ROM personalizada a tu móvil y desde entonces se descarga muy rápido? No eres el único al que le ha pasado. Y cuando esto pasa es difícil saber cuál es la causa del problema. Sin embargo, trataremos de darte ideas para que puedas resolverlo.

No en vano siempre hacemos hincapié en que hacerle root a un móvil Android trae riesgos y que esto corre bajo la responsabilidad del usuario. Pero tranquilo, no hace falta que te castigues más por ello, si has llegado hasta aquí es porque buscas soluciones y te las daremos.

¿Cómo saber qué está gastando la batería del móvil?

En la mayoría de los casos cuando un móvil comienza a descargarse más rápido es porque, casi con toda seguridad, hay un proceso o aplicación en segundo plano que está «trabajando» más de la cuenta.

Velo de este modo: si estás todo el día jugando con el móvil o revisando las redes sociales este se descargará más rápido, es muy obvio. Lo que muchos ignoramos es que, cuando una aplicación o proceso se está ejecutando en segundo plano y durante un tiempo prolongado gasta más energía. Es como si estuvieses usando el móvil todo ese rato sin siquiera tocarlo.

Y dependiendo del proceso que se esté ejecutando incluso puede calentar el móvil, haciendo que la batería se drene terriblemente rápido. ¿Te suena familiar? Probablemente sí, por eso te recomendamos que revises qué aplicación o proceso está activo y consumiendo batería todo el día.

Revisa el consumo de batería del móvil

No necesitas descargar una app para revisar el consumo de batería que tienen las apps, solo sigue estos pasos:

Ve a las configuraciones del sistema.

Baja hasta encontrar la sección de « Batería y rendimiento «.

«. Ahí podrás ver detalladamente el gasto energético de tu móvil a lo largo del día y cuáles apps han gastado más energía .

. Ve a la aplicación (o aplicaciones) que estén drenando al móvil.

Puedes forzar la detención de la app, borrar los datos en caché o desinstalarla.

Toma en cuenta que dependiendo del fabricante esta sección podrá presentar más o menos funciones pero en esencia todas ofrecen las mismas opciones.

Y si el monitor de batería en Android se queda corto, te recomendamos que pruebes Gsam Battery, una app muy completa que monitorea más detalladamente las aplicaciones del sistema, los procesos en segundo plano y las apps que hayas descargado. Aquí está el botón de descarga en Google Play:

Si todo esto falla, quizás sea momento de ir pensando en restaurar el móvil a las configuraciones de fábrica. Recuerda hacer una copia de seguridad a todos tus archivos antes de formatearlo.

¿Hacerle root al móvil hace que se descargue más rápido?

No, o al menos no en todos los casos. De hecho, hay una confusión bastante común sobre qué es el root. Cuando una persona rootea su móvil Android simplemente habilita el acceso a las configuraciones de superusuario.

Con el root podrás borrar aplicaciones preinstaladas por el fabricante, modificar el móvil a tu antojo o incluso descargar una ROM no oficial. En el caso de los móviles que dejan de recibir actualizaciones oficiales, una ROM personalizada puede ser la solución perfecta. ¡Pero cuidado! Estos cambios podrían dañar tu móvil.

En el otro extremo, una ROM personalizada puede mejorar el rendimiento de tu móvil si está bien hecha.

¿Cuál ROM personalizada debería usar en mi móvil?

Es complicado dar una respuesta que sea aplicable al 100% de los móviles. Lo único que podemos recomendarte es que te asegures de que la ROM personalizada que quieres instalar le ha ido bien a otros usuarios que la han probado.

Ya para finalizar, nos gustaría compartir esta reflexión: el software que le da vida a los móviles ha alcanzado tal nivel de complejidad que podría compararse con una orquesta. Cada instrumento (líneas de código) va entrelazado con otros para producir una sola gran sinfonía. Si alguno de los elementos va mal, esto podría afectar o incluso dañar por completo tu dispositivo.

¡Así que no rootees tu móvil ni instales ROMs si no estás seguro de que funcione bien! Y si has quedado con dudas, escríbenos en los comentarios. Con gusto aclararemos tus dudas.