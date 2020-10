A poco más de un mes de haber sido presentado, el Poco X3 ya está en manos de la comunidad de desarrolladores de Android. ¿Qué significa esto? Que ya hay gente trabajando en tweaks y mods de todo tipo para este móvil. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? Que también las custom ROM vienen de camino, y de hecho ya hay una disponible. Así es Nitrogen OS, la primera custom ROM del Poco X3.

Nitrogen OS está basada en Android 10 y quiere que tu Poco X3 vuele

La primera ROM personalizada del Poco X3 fue diseñada por xyyx, un desarrollador del foro de XDA-Developers. Esta ROM está basada en Android 10 y busca ofrecer una experiencia similar a la de AOSP, aunque eso no significa que no haya nada personalizable.

Nitrogen OS no solo busca fluidez y sencillez, sino que toma algunas características de otras ROM como LineageOS, OmniROM y Dirty Unicorns. Así, no solo asegura un gran rendimiento al estar libre de bloatware y cosas innecesarias, sino que además añade funciones que sí son útiles para muchos.

Nitrogen OS ya está disponible en versión beta, lo que significa que ya puedes instalarla y utilizarla en tu Poco X3 con cierta normalidad. ¿Por qué cierta y no completa? Porque como toda beta, Nitrogen OS aún tiene algunos detalles por pulir.

Por ejemplo, funciones básicas como el WiFi, las llamadas, mensajería y cámara fotográfica funcionan correctamente. No obstante, la grabación de vídeos puede fallar en ocasiones, el doble toque para despertar el móvil no funciona y SELinux no puede habilitarse.

Como verás, quizás solo la grabación puede ser algo molesto si falla, pero sin lo demás puedes vivir tranquilo mientras llega. Por supuesto, Nitrogen OS sigue en desarrollo, y no debería faltar demasiado para recibir una nueva beta, o incluso una primera versión estable.

Cómo instalar Nitrogen OS en tu Poco X3

Instalar Nitrogen OS es tan fácil como instalar casi cualquier otra ROM en casi cualquier móvil actual. Lo único que necesitas es tener el bootloader del Poco X3 desbloqueado y un custom recovery como TWRP instalado, pero vamos a listar los pasos:

Desbloquea el bootloader de tu Poco X3. Instala TWRP como custom recovery. Descarga los paquetes de instalación de Nitrogen OS y las GApps. Coloca los archivos ZIP en el almacenamiento de tu Poco X3. Accede a TWRP. Limpia las particiones /Data, /Caché y /Dalvik Caché. Instala Nitrogen OS y las GApps. Reinicia tu móvil y completa la configuración inicial. Disfruta de Nitrogen OS.

Como verás, el proceso para tener Nitrogen OS en tu Poco X3 es muy sencillo. Sin embargo, recuerda que esto es un procedimiento delicado y lo haces bajo tu propio riesgo. Aun así, siguiendo los pasos correctamente no debería haber problema.

¿Cuándo llegarán las otras custom ROM como LineageOS, Carbon, Pixel Experience y demás? No lo sabemos, pero seguramente ya hay usuario trabajando en ello. Igualmente, la llegada de una custom ROM con Android 11 no debe estar lejos, pero es un trabajo más pesado.

Fuente | XDA-Developers