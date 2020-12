Poco se habla de ella, pero la realidad aumentada ha ganado mucho terreno en los últimos años y los usuarios ya se están acostumbrando a usarla. En parte, esto ha sido posible gracias al impulso que empresas como Facebook (con los filtros de realidad aumentada de Instagram), Niantic (con Pokémon GO) y Google le han dado. En el caso de la gran G, su plataforma de realidad aumentada llamada ARCore ha acercado esta tecnología a muchos dispositivos Android.

Eso sí, no todos los móviles y tablets Android tienen soporte para Google ARCore, por lo que seguramente estás aquí para saber si tu móvil es compatible con esta plataforma. Y es que, a continuación, te vamos a mostrar una lista con todos los móviles Xiaomi que actualmente son compatibles con Google ARCore. Así que, si quieres saber si el móvil Xiaomi que tienes o el que te piensas comprar puede usar las funciones de RA que ofrece Google, sigue leyendo para despejar la duda.

Lista oficial de todos los móviles Xiaomi compatibles con Google ARCore

Aquí arriba tienes la imagen con todos los móviles Xiaomi que soportan Google ARCore. De todas formas, también te la dejamos aquí abajo en forma de lista escrita por si quieres buscar tu móvil más rápido con “Control + F” o “F3”.

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Lite / Mi CC9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T Pro / Redmi K30S

Xiaomi Mi A3 / Mi CC9e

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Note 10 / Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Pocophone F1

POCO X2

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO M2 Pro

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro

Redmi K30

Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9S

Si quieres verificar la compatibilidad con ARCore de un móvil Xiaomi que se lanzó después de publicar este artículo, te recomendamos pinchar el siguiente enlace para ver la lista oficial de Google de todos los Android con soporte para ARCore. Una vez que ingreses en dicha web, utiliza el atajo “F3” o “Control + F” para buscar rápidamente el móvil que desees en la lista. Google suele actualizar constantemente este listado, por lo que es la manera definitiva de saber si tu Xiaomi soporta ARCore.

Otra forma de saber si tu Xiaomi tiene ARCore es viendo las aplicaciones de sistema que trajo preinstaladas. Si vino con una llamada Servicios de Google Play para Realidad Aumentada, ten por seguro que puedes usar y ver en acción a la plataforma de realidad aumentada de Google.

Ahora bien, si tienes la mala suerte de que tu Xiaomi no soporta ARCore, no te desanimes. Entra en el siguiente artículo para descubrir cómo instalar ARCore en móviles no compatibles. ¡Es muy sencillo!