Las aplicaciones web progresivas (PWA) son la nueva tendencia en Android y otros sistemas operativos. Estas son más sencillas de programar que una app nativa, mantienen una compatibilidad multiplataforma muy grande y además se comportan muy bien en Android debido al estándar WebAPK.

No obstante, algunas características de estas aplicaciones aún están en pañales, como la cantidad de APIs que pueden manejar en cada plataforma. Aparte, hay ciertas librerías del sistema a las que no es sencillo acceder desde una web al convertirla en PWA, y las opciones de personalización son bastante limitadas. Sin embargo, eso no sucederá más gracias a Native Alpha, una herramienta que permite convertir una web en una PWA (App web progresiva) fácilmente.

Native Alpha tiene muchas características que facilitan la creación de una aplicación web progresiva

Cansado de todos los problemas que mencionamos, Cylonid, uno de los usuarios de XDA Developers, decidió desarrollar una herramienta que evitara la mayoría de ellos. Esta aplicación es Native Alpha, y su función principal es permitirte modificar múltiples parámetros al momento de desarrollar una PWA.

Con Native Alpha podrás mostrar cualquier sitio web en una ventana sin bordes a pantalla completa, como si se tratase de una app nativa. Además, podrás aplicar esta característica incluso en páginas que no están diseñadas para funcionar como una aplicación web progresiva. Igualmente, si lo que deseas es jugar con las cookies de esa web, o con configuraciones asociadas a JavaScript, también podrás hacerlo sin problema.

Por defecto, Native Alpha utiliza Android WebView para trabajar en tu móvil, pero si tienes acceso root puedes elegir el proveedor de visualización web que desees. Sin embargo, esto es solo una parte de todo lo que permite hacer esta aplicación, ya que tiene múltiples características adicionales:

Podrás crear accesos directos a tus PWA en el escritorio de tu móvil, y usar íconos que se adapten a la resolución adecuada de cada pantalla.

en el escritorio de tu móvil, y usar íconos que se adapten a la resolución adecuada de cada pantalla. Puedes programar cada aplicación para que tenga configuraciones individuales de JavaScript , cookies, cookies de terceros y almacenamiento en caché.

, cookies, cookies de terceros y almacenamiento en caché. Podrás programar tu PWA para que tenga navegación con gestos multitáctiles .

. ¿No quieres que la publicidad de la versión web moleste en la versión PWA? Puedes personalizar Adblock para evitarlo.

para evitarlo. Acceso menos invasivo a tus datos respecto a una aplicación nativa, además de no acceder sin permiso a muchos archivos.

respecto a una aplicación nativa, además de no acceder sin permiso a muchos archivos. Modo oscuro para Android 10 o superior.

Para funcionar en tu móvil, Native Alpha solo necesita que tengas Android 8 Oreo instalado, aunque el desarrollador espera que pronto puedas usarla en versiones más antiguas. Es una aplicación gratis y de código abierto, así que siempre puedes verificar que no esté haciendo nada indebido.

Descargar | Native Alpha

Fuente | XDA Developers