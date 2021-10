En otras ocasiones hemos hablado sobre cómo hacerle root a un móvil Android. Sin embargo, de lo que no habíamos hablado hasta ahora es sobre cómo «desrootear» tu móvil. ¡Sí! Es posible y no solo eso, también hay varias formas de quitarle el root a tu móvil. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

¿Cómo quitarle el root a un móvil Android?

Nos enfocaremos en 3 métodos muy fáciles para quitarle el root a tu móvil: desinstalando Magisk, instalando una actualización OTA y descargando el firmware de stock para el móvil.

1. Desinstalar Magisk para desrootear Android

Si rooteaste tu móvil usando Magisk entonces la mejor opción para quitarle el root es, precisamente, con esta misma app. Desinstala Magisk accediendo a la opción de desinstalación en las configuraciones de la app.

Cuando le des clic a esta opción podrás restaurar la partición de imagen de stock para desinstalar por completo a Magisk. El resto de pasos se ejecutarán automáticamente. Cuando esté lista la desinstalación, el móvil se reiniciará y ya tendrás el móvil sin root.

2. Instalar una actualización OTA para desrootear

Otra opción muy fácil para quitarle el root a tu móvil es a través de una versión oficial OTA. Varios fabricantes como Xiaomi, Google o incluso OnePlus tienen repositorios oficiales con versiones de paquetes OTA comprimidos en ZIP.

Lo único que tienes que hacer es buscar este repositorio según la marca de tu móvil, escoger el paquete compatible con tu equipo y descargarlo. Cuando ya se haya descargado puedes instalarlo a través del instalador de actualizaciones de OS o usando el modo de recuperación (recovery mode).

3. Descargar el firmware de stock para el móvil

Aunque es poco probable, si todo lo anterior ha fallado aún puedes intentarlo instalando el firmware de stock para tu móvil. La mala noticia es que con este método perderás toda la información personal que tenías, así que te recomendamos que la uses solo como último recurso.

Para descargar el firmware de stock de tu móvil debes ir a la página oficial del fabricante. Digamos que tienes un Redmi, por ejemplo, entonces debes ir a la página oficial de Xiaomi. En caso de no conseguirlo, puedes googlear «firmware de modelo XXX» escribiendo en las X el nombre de tu móvil.

Al encontrar el firmware apropiado para tu equipo, descárgalo en la PC. Estos paquetes son pesados así que tomará cierto tiempo. Cuando esté listo solo tendrás que descomprimirlo. En él encontrarás el Firmware junto a las herramientas de instalación, incluyendo el asistente flash, y el manual de instrucciones a seguir. Sigue las instrucciones al pie de la letra para desrootear tu móvil.

¿Qué pasa si desrooteo mi Android?

No tienes nada de que preocuparte, si desrooteas tu Android lo único que harás será quitarle los accesos de superusuario y quedará justo como antes. Además, desrootear un móvil trae consigo un par de ventajas:

Para empezar, podrás recibir nuevamente actualizaciones oficiales (On-The-Air) enviadas por el fabricante Android. Esto es realmente útil si con dicha actualización puedes recibir una actualización importante del sistema operativo. Digamos, por ejemplo, que podrías pasar de Android 10 a Android 11. Y por supuesto, también para recibir parches de seguridad que mejoren el rendimiento y seguridad de tu móvil.

La segunda gran ventaja de desrootear un móvil Android es que al hacerlo podrás volver el móvil a sus configuraciones de fábrica para vender el equipo como nuevo. Si tienes pensado cambiar de móvil dentro de poco, deberías tomar este consejo muy en cuenta.

¿Qué te ha parecido esta guía? Si los consejos te han sido útiles déjanos un like y comparte con tus amigos. Además, si algo no te ha quedado claro o sientes que necesitas ayuda extra, no dudes en dejarnos un comentario.