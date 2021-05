Magisk es la herramienta que todo usuario root debería tener. Si aún no la conoces, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber. Y si estás bien familiarizado con ella pues atento porque la versión más reciente llega con novedades muy interesantes.

Todo el que ha tenido la oportunidad de probar Magisk sabe lo buena que es esta herramienta, especialmente para hacer cambios en el sistema sin realmente modificar los archivos del sistema. Y también, para burlar el control de seguridad de Google, SafetyNet, lo que te permite ejecutar aplicaciones en un móvil rooteado que de otro modo sería imposible.

Pero Magisk no es perfecta, tiene varios “bugs” o errores como cualquier programa y por eso recientemente ha salido una nueva versión, corrigiendo estos fallos y trayendo novedades interesantes. Así lo anunció Jhon Wu en su cuenta de Twitter, quien es un reconocido desarrollador de la comunidad XDA. Mismo que, de hecho, es el creador de Magisk.

I know a lot of you have been waiting for this… I just released Magisk v23.0! Moar bug fixes!https://t.co/hXf0CB6U2F

— John Wu (@topjohnwu) May 12, 2021