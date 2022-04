La nueva tendencia en el mercado de los aparatos de limpieza son los robots aspiradores con base de autovaciado. Aquí en Androidphoria ya hemos analizado algunos de estos sofisticados robots, como el Roborock S7, pero no nos hemos detenido a pensar en cómo funcionan los sistemas de autovaciado y en qué ventajas aportan a la experiencia de limpieza. Pues bien, eso es justamente lo que haremos en esta ocasión.

Para hablar con propiedad, tomaremos la palabra de Nicole Han, directora de marketing de producto de Roborock, quien recientemente dio una charla muy interesante sobre el tema, a propósito del lanzamiento del Roborock S7 MaxV Ultra durante el CES 2022. Vamos a parafrasear lo que dijo para que entiendas todo acerca de las bases de autovaciado en aspiradores robots.

¿Qué es la base de autovaciado de un robot aspirador y cómo funciona?

Todo robot aspirador incluye una base que es a la vez una estación de carga. Cuando el robot termina de limpiar, regresa a su base para recargarse. Ahora bien, una base de autovaciado cumple esta misma función, pero además es capaz de vaciar el depósito de polvo del robot automáticamente para que tú no tengas que ensuciarte las manos. La capacidad para almacenar suciedad de estas bases es mucho mayor a la del robot, por lo que solo tendrás que vaciar la base unas pocas veces al año.

Sabrás cuando la base de autovaciado está en funcionamiento porque durante unos minutos hará un ruido de succión bastante fuerte. Cuando deje de sonar, significa que el robot está completamente vacío y listo para la próxima limpieza. Cabe destacar que las bases de autovaciado más sofisticadas, como la del S7 MaxV Ultra de Roborock, también pueden limpiar la mopa.

El modelo de Roborock en específico utiliza el método «rociar (agua), cepillar, raspar». De esa forma, al momento de autovaciar el robot, la base procede a barrer la superficie de la mopa con un cepillo de cerdas de goma suave, moviéndose hacia adelante y hacia atrás de izquierda a derecha, raspando y eliminando la suciedad de la fregona. En definitiva, este tipo de bases mejoradas son en realidad sistemas de autolimpieza para tu robot.

¿La base de autovaciado también se limpia a sí misma?

De seguro estás preguntándote… si las bases de autovaciado transfieren la suciedad de los robots a sí mismas, entonces ¿hay que limpiar la base de autovaciado manualmente? Sí, pero no del todo.

Para hacerte la vida más fácil, Roborock ha integrado a su base de autovaciado un segundo raspador de goma en la parte inferior del módulo de limpieza que evita la acumulación de suciedad en la base. Este raspador empuja el líquido sucio hacia un compartimento de filtro extraíble que absorbe toda la suciedad.

Aparte, puedes usar tu base de autovaciado con bolsas de autocierre que simplifican aún más el mantenimiento del robot. Así pues, cuando la base ya esté llena de polvo (sucederá como mínimo cada 6 semanas), solo tendrás que coger la bolsa, tirarla y poner otra. Este tipo de bolsas tienen la particularidad de que se cierran automáticamente al sacarlas para que el polvo no se libere ni se disperse por tu casa.

Ventajas de un robot aspirador con base de autovaciado

Una base de autovaciado no es más que un accesorio para los robots aspiradores. Sin embargo, no todos los robots son compatibles con este tipo de bases. De hecho, no todas las marcas de robots aspiradores fabrican bases de autovaciado. Las ventajas de comprar un robot aspirador que pueda combinarse con una base de autovaciado son las siguientes:

Evita que tengas que vaciar manualmente tu aspirador .

. Reduce drásticamente las tareas de mantenimiento al robot.

Permite una menor exposición a los alergenos (siempre y cuando la base tenga certificación TUV Rheinland Allergy Care).

(siempre y cuando la base tenga certificación TUV Rheinland Allergy Care). Solamente tendrás que vaciar la base una vez al mes como mucho.

Automatiza al 100 % la limpieza de tu hogar : no tendrás que hacer más de lo absolutamente necesario.

: no tendrás que hacer más de lo absolutamente necesario. Si la base es capaz de limpiar la mopa, te asegurarás de limpiar siempre con una fregona limpia .

. El mantenimiento es más sencillo: nada más tendrás que cambiar la bolsa de la base de autovaciado mensualmente y limpiar anualmente por dentro sus partes y las del robot (depende de cuánta suciedad limpies a diario).

Cómo elegir la mejor base de autovaciado para tu robot aspirador

Normalmente, la base de autovaciado que vas a elegir debe ser de la misma marca que tu robot aspirador, pues de lo contrario no será compatible. Pero más allá de eso, estos son los aspectos que debes tener en cuenta al momento de comprar una base de autovaciado:

Capacidad : una base de autovaciado de calidad debe tener un depósito que como mínimo te permite olvidarte de vaciarlo o de tirar la bolsa por 6 o 7 semanas.

: una base de autovaciado de calidad debe tener un depósito que como mínimo te permite olvidarte de vaciarlo o de tirar la bolsa por 6 o 7 semanas. Sistema de filtración : también es necesario que te preocupes por tu salud. Si una base de autovaciado no ofrece una filtración potente de las partículas, no vale la pena. Lo más recomendado es que la base tenga una clasificación E12, de tal manera que capture el 99,5 % de las partículas de 0,3 micras.

: también es necesario que te preocupes por tu salud. Si una base de autovaciado no ofrece una filtración potente de las partículas, no vale la pena. Lo más recomendado es que la base tenga una clasificación E12, de tal manera que capture el 99,5 % de las partículas de 0,3 micras. Calidad / precio : ni siquiera al comprar una base de autovaciado debes descuidar esta relación, por el bien de tu bolsillo. Hay bases muy caras que incluyen muchísimas funciones de todo tipo, pero que solo una fracción pequeña de ellas son realmente útiles. Lo único que necesitas de una base de autovaciado son las funciones de carga, vaciado, lavado y llenado. Aunque si tú solo quieres la función de carga y vaciado, perfecto.

: ni siquiera al comprar una base de autovaciado debes descuidar esta relación, por el bien de tu bolsillo. Hay bases muy caras que incluyen muchísimas funciones de todo tipo, pero que solo una fracción pequeña de ellas son realmente útiles. Lo único que necesitas de una base de autovaciado son las funciones de carga, vaciado, lavado y llenado. Aunque si tú solo quieres la función de carga y vaciado, perfecto. Automatización: si la base de autovaciado no es 100 % automática, sus ventajas no causarán un gran impacto en tu día a día. Lo ideal es que la base haga todo por sí sola una vez que el robot llegue a ella. Tu única tarea debería ser limpiarla cada cierto tiempo.

Para el S7 MaxV Ultra, Roborock ha creado una base de autovaciado que cumple con todas las condiciones requeridas anteriormente listadas, a partir de un diseño compacto sin tapa muy fácil de usar, ya que los usuarios tienen que hacer una cosa menos cuando vacían sus bases.

¿Algunos modelos recomendados? El ya mencionado robot S7 MaxV Ultra y los robots de gama media de la Serie Q que son todos compatibles con las bases de autovaciado de Roborock.