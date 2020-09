Un estudio reciente publicado en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs reveló que tu smartphone podría saber si estás borracho. Y no lo hace analizando los mensajes incoherentes que mandas a tus contactos mientras estás ebrio. En realidad, con solo usar un sensor de tu móvil es posible saber si tu cuerpo ha entrado en estado de ebriedad, detectando los movimientos erráticos que realizas durante ese momento.

El estudio en cuestión lleva por nombre “Uso de acelerómetros de smartphones para detectar impedimentos en la marcha debido a la intoxicación por alcohol” y está en fase preliminar. En él se explica que los teléfonos inteligentes pueden ser un buen complemento del alcoholímetro y podrían servir como una herramienta muy útil para evitar que las personas conduzcan ebrios. Incluso, podrían ser interesantes para aquellas personas que están pensando en dejar el alcohol.

Así tu móvil es capaz de saber si estás ebrio: el acelerómetro es la clave

El acelerómetro es un sensor que está presente en todos los smartphones actuales y es el que se encarga de detectar los movimientos o vibraciones del mismo. Él es el responsable de que, cuando pongas tu móvil en horizontal, la pantalla se adapte a la orientación correcta. También se usa en las cámaras con gimbal integrado. Pues bien, en el estudio del que estamos hablando han usado los datos de movimiento registrados por el acelerómetro de un smartphone para ver cómo estos varían entre una persona sobria y una ebria.

Para hacer esto, el equipo de investigadores liderado por el Dr. Brian Suffoletto crearon una app que ilustra en un plano cartesiano y en tiempo real los movimientos de una persona al caminar. Básicamente, todo depende de la amplitud registrada en el gráfico. Si la amplitud es bastante irregular (verás vibraciones grandes en el plano de forma intermitente), la persona está caminando borracha.

¿Quieres probar esta aplicación? Puedes hacerlo y aportar con tus datos a la investigación. Aquí te dejamos su enlace a Google Play Store y App Store.

Cómo hacer un test básico con tu móvil para saber si estás borracho

Con la aplicación que te dejamos anteriormente puedes saber si estás borracho, justo como lo han probado en el estudio. Solo debes seguir estos pasos para hacerlo:

Instala la app Phyphox en tu móvil.

en tu móvil. Abre la app e inicia una prueba de aceleración (Acceleration).

(Acceleration). Pon el móvil en tu bolsillo .

. Camina en línea recta : da unos 10 pasos hacia adelante y devuélvete.

: da unos 10 pasos hacia adelante y devuélvete. Detén la prueba.

Repite este sencillo test varias veces (cada 1 hora) durante una noche de copas y luego, por la mañana, compara los resultados. Si te emborrachaste, probablemente verás que a medida que pasa la noche las líneas en el plano se fueron haciendo más irregulares. Ahora bien, lo ideal sería que este test sea aplicado por una persona sobria a una potencialmente ebria para no alterar los resultados con malas prácticas.

Los móviles podrían evitar accidentes relacionados con el consumo de alcohol

Además de lo mostrado anteriormente, el estudio logró predecir con una precisión del 90% el grado de alcohol de una persona a partir de los datos registrados por el móvil. Así pues, el Dr. Brian Suffoletto (que perdió a un amigo por conducir ebrio) cree que los móviles pueden ser usados en un futuro cercano como una herramienta para prevenir los miles de accidentes que ocurren año tras año por el consumo irresponsable de alcohol.

De hecho, el doctor piensa que en 5 años es posible que los móviles vengan con una función nativa que alerte a los usuarios cuando el alcohol empiece a surtir efecto sobre ellos. La función también podría sugerir qué hacer para dejar de beber o para no participar en actividades de riesgo como conducir o incluso usar el móvil mientras se esté borracho.

Eso sí, de momento, el método que propone este estudio no es infalible. Los hallazgos no muestran la intoxicación absoluta de un individuo, solo la correlación de la intoxicación comparada con los movimientos del individuo. Si un individuo quisiera engañar a una prueba de intoxicación basada en un acelerómetro, es probable que pudiera hacerlo: solamente tendrá que tambalearse para simular estar ebrio. Ahora bien, si estás borracho, caminar sin tambalear será probablemente más difícil.

Fuente | JSAD