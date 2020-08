5 malos hábitos con tu teléfono que deberías dejar

Es probable que hayas desarrollado uno de estos hábitos con tu móvil. Quizás no lo sabías, y de hecho la mayoría no son conscientes del daño que les hacen. Pero deberías dejarlos, porque usar tu teléfono así podría destruir tu vida.

Tienes malos hábitos con tu móvil, ¡déjalos!

Los teléfonos móviles han logrado tantas cosas que hoy es imposible vivir sin ellos. Esto no es malo, pero la dependencia absoluta está creando influencias muy negativas sobre tu vida que deberías eliminar.

¿Estás todo el tiempo viendo la pantalla de tu móvil?

Este es el más común de los hábitos, y a la vez el más dañino. De hecho, hay muchos estudios que vinculan el uso excesivo del móvil con la depresión y la ansiedad. Puede parecer algo exagerado, pero… ¿no te desespera salir a la calle y no encontrar tu móvil en el bolsillo? Si es así es porque dependes mucho de él.

Por otra parte, cuando te toca un descanso lo menos que deberías hacer es pasar todo el rato con el móvil en la mano. De hecho, deberías descansar del teléfono, y por eso es bueno dedicar algo de tiempo a leer un libro, pasear por el parque, hacer ejercicio o conversar con otras personas cara a cara. Estas actividades te ayudarán a aumentar la creatividad y a sentirte muy bien.

¿No te concentras en tu trabajo por usar el móvil?

Quizás el problema no eres tú, sino tu teléfono. De hecho, al sentarte a trabajar lo mejor que puedes hacer es apagar el móvil y guardarlo en un cajón lejos de tu espacio de trabajo. Pero, si necesitas usar tu smartphone para trabajar, procura alejarte de él por algunos momentos. Si no, será muy fácil que te distraigas.

¡No uses el teléfono en situaciones peligrosas!

Incluso si eres capaz de hacer varias tareas al mismo tiempo, usar tu smartphone cuando conduces, caminas por la ciudad o haces operaciones de dinero, te pone en situaciones de peligro.

¿No has oído historias de personas que fueron atropelladas por estar distraídas con el móvil?, ¿o de personas que murieron en accidentes por estar chateando? Es más común de lo que crees, y por eso debes tomar esta advertencia en serio y procurar usar manos libres al conducir tu coche, tu bicicleta o caminar por la ciudad.

Usar el móvil cuando estás borracho siempre termina mal

Todo parece más divertido cuando bebes alcohol. Pero, por tu bien, aléjate de tu móvil cuando lo haces. Podrías lamentarlo después. Imagina que todo se sale de control y empiezas a decir locuras en tu perfil de Twitter, a subir fotos a tus stories de Instagram o a decirle a tu ex que la extrañas.

¿Prefieres tomar fotos con tu teléfono en lugar de disfrutar el presente?

A veces las personas están tan concentradas en mostrarle a los demás lo que están haciendo, que olvidan disfrutar al máximo el sitio al que fueron. ¿Tiene sentido ir a un concierto solo para grabar vídeos? No.

Toma varias fotos de lo que haces, pero luego guarda tu teléfono y disfruta de la música de tu banda favorita, mira el cielo del atardecer, siente el olor de las flores, y ¡vive el momento!

No compartas de forma excesiva todo lo que haces con tu móvil

Si no quieres ser un pesado, no digas todo lo que haces a través de tus redes sociales. Quizás suena algo exagerado, pero hay personas que publican tweets en Twitter cuando van al baño, comen, pasean al perro o lavan los platos. Si haces esto, lograrás que los demás piensen que no tienes nada interesante que decir.

No lo cuentes todo, y trata de mantener un poco de misterio sobre tu vida. De esta forma harás que los demás sientan mucha curiosidad sobre ti y estén más interesados en lo que haces.

Aplica estos consejos para que todo esté bien, pero también cuida tu móvil. Como sabemos que lo quieres hacer, te invitamos a leer este artículo sobre cómo alargar la vida útil de la batería de tu móvil.